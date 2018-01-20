Учись, студент!

25 января у всех студентов большой праздник. А у тех, кто уже закончил учиться, в этот день наверняка случается легкий приступ ностальгии. Советские и российские звезды тоже всегда с удовольствием вспоминали и вспоминают студенческие годы. Надо сказать, им было что вспомнить.

Нонна Мордюкова: «Что делать, чтобы на Любовь Орлову выучиться?»

Нонна родилась в украинской станице, но с ранних лет была уверена в том, что ее жизненный путь далек от сельхозтруда. Мечта стать артисткой была такой сильной, что девочка даже написала письмо знаменитому артисту Николаю Мордвинову, где спрашивала совета, что ей нужно делать, «чтобы на Любовь Орлову выучиться». Поразительно, но кумир миллионов советских зрителей девчонке ответил и подсказал, что ей следует поступить в институт кинематографии. Весной 1945 года Нонна отправилась в Москву на товарном поезде. На вступительные экзамены во ВГИК она опоздала, но сумела уговорить членов приемной комиссии послушать ее. Про то, что следовало подготовить отрывок из прозы, басню и стихотворение, девушка из далекого села даже не знала. Кто-то из удивленных экзаменаторов предложил ей в вольном стиле поведать какие-нибудь истории из ее жизни. Рассказ о станичниках в исполнении Нонны Мордюковой оказался таким выразительным, что все присутствующие хохотали до слез. Горе-абитуриентка была зачислена.

Клара Румянова: «В уголочке всё и съела»

Оказывается, от рождения у Клары Румяновой был очень низкий голос, альт. Когда Клара училась в десятом классе, она впервые увидела фильм с Любовью Орловой и решила, что тоже станет актрисой. В конце 1940-х годов она переехала в Москву, намереваясь поступить во ВГИК. Перед вступительными экзаменами у 16-летней девушки украли все деньги, и она вынуждена была голодать. Дошло до того, что на последнем туре Клара упала в голодный обморок. Глава приемной комиссии Сергей Герасимов купил ей шоколад и напоил горячим чаем с хлебом. «Я прямо в экзаменационной аудитории в уголочке всё и съела», – вспоминала позже актриса. Она поступила во ВГИК с первой попытки. Студенткой много ездила с концертами в Подмосковье и однажды сильно простыла и чуть не умерла от воспаления легких. Пролежав в больнице больше месяца, Клара потеряла голос. Продолжение учебы оказалось под угрозой. Сергей Герасимов показал ее фониатору, но тот лишь развел руками: «У девочки редкие связки. Уж не знаю, каким голосом она будет петь после такой болезни...» Полгода Герасимов запрещал Румяновой разговаривать даже шепотом – они общались с помощью записок. А когда ее голос полностью восстановился, актриса стала говорить очень высоким голосом, который так хорошо знаком нам благодаря Зайцу из мультфильмов «Ну, погоди!»

Татьяна Веденеева: «Я знаю этого повара!»

«Однажды в родном Волгограде ко мне подошли женщина и двое мужчин, – рассказывает Татьяна Вениаминовна. – Один из них – импозантный, в больших роговых очках – спрашивает: «Девушка, вы местная? Не подскажете, что тут можно посмотреть, какие красивые места?» И я повела их на набережную. По дороге, стараясь поддержать разговор, рассказала, что собираюсь стать артисткой и поеду в Москву поступать. Очкарик оживился: «Я слышал, что туда много народу приезжает, готовьтесь хорошенько». «А вы кем работаете?» – спрашиваю. Я, говорит, шеф-повар на поезде Москва – Волгоград, а зовут меня Юрий. И дал несколько советов, как лучше подготовиться. На том и расстались. Уже в Москве, в квартире знакомой я увидела на стене большой календарь с портретом. И ахнула: «Ой, а я знаю этого повара!» «Ты что?! – удивилась хозяйка. – Это же народный артист Юрий Яковлев! Ну ты точно как из тундры!» К экзаменам абитуриентка Веденеева готовилась, как «повар» советовал. «Но произведение выбрала странное, – вспоминает актриса. – Все читали что-то серьезное: Паустовского, Маяковского, Чехова, а я встала и сказала: «Я прочту отрывок из сказки «Гадкий утенок»!» Комиссия, которая к этому моменту уже засыпала, услышав мои слова, тут же проснулась. И в ГИТИС меня приняли».

Кстати, сам будущий народный артист СССР Юрий Яковлев не потряс приемную комиссию ВГИКа на прослушиваниях: «Хорошая внешность, обаяние, но… с темпераментом слабо, читает плохо», – комментировали театральные педагоги. А его будущий коллега по Театру имени Вахтангова, преподаватель Владимир Этуш высказался и вовсе безапелляционно: «На завод!»

Максим Галкин: «Очередная жертва - я»

Телеведущий учился на факультете лингвистики РГГУ: изучал английский, французский и немецкий языки, а еще постоянно пропадал в студенческом театре МГУ. Его выступления были очень яркими. На спектакли начали приходить не только студенты и их родители, но и многие известные люди. Любил выступления Максима и ректор МГУ Виктор Садовничий, который даже устраивал закрытые концерты для избранных в своем кабинете. Как-то в 1995 году гостем такого концерта Галкина стал Владимир Жириновский. А Максим как раз придумал на него пародию. Было это вскоре после той известной истории, когда Жириновский в теледебатах плеснул соком в лицо оппоненту. Потом Максим, смеясь, рассказывал: «Сидит Владимир Вольфович в кресле, а рядом с ним на столе – стакан сока. В мыслях промелькнуло: ну всё, очередная жертва – я. Но политику «он сам» понравился, смеялся почти до слез…» Кстати, несмотря на такую «учебу», свой лингвистический диплом Галкин защитил на «отлично».