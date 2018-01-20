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← Екатерина Климова благодарит за идею воров

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Радости из проруби

прорубь

В Крещение многие известные личности, как и обычные люди, окунаются в прорубь, чтобы смыть с себя грехи. Но порой артисты оказываются в ледяной воде и в другие дни и «вылавливают» из нее много ценного, например...

 

Максим Аверин - здоровье

Актер очень благодарен своему отцу за то, что тот с детства его закалял. «Под руководством папы я каждое утро зимой ходил босиком по снегу, – рассказывает Максим. – Он вдохновлял своим примером. Папа был моржом, но меня в проруби не купал. Один раз в лесу мы с ним добежали до проруби, и он спросил: «Слабо нырнуть?» Я разделся и уже занес ногу, чтобы ступить в воду, но папа остановил: «Всё, вижу, что не слабо, но пока не нужно». Спустя 30 лет я тоже для себя открыл купание зимой. Мы с друзьями на Крещение обязательно едем в Святогорье на Гремячий ключ, стоим в очереди, потому что там столпотворение, окунаемся и переживаем то, что сейчас называется модным словом «обнуление». Закаливание принесло отличные плоды: я распрощался с болезнями, донимавшими меня в раннем детстве, простужаюсь с тех пор раз в пять лет. Вдобавок я стал очень выносливым. Это важно, ведь у меня почти не бывает выходных, а 12-часовой или 16-часовой рабочий день – норма. Так что родители выбрали очень правильную методику».

 

Георгий Милляр - веселье

Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки», в котором Георгий Милляр играл черта, снимали за Полярным кругом, на Кольском полуострове. По сюжету, актеру нужно было окунуться в прорубь. Режиссер Александр Роу предлагал снять эту сцену в павильоне или заменить Милляра каскадером. Но актер, которому тогда было уже под шестьдесят, отказался. «Приехали мы на объект, где прорубь, – вспоминал оператор Владимир Окунев. – Милляр говорит: «Снимайте, сейчас я туда прыгну». И по команде Роу нырнул по грудь. Подняли его наверх. Роу говорит: «Надо еще один дубль, Юрочка!» А мороз-то минус 30! Милляр: «Давайте!» После второго прыжка актера отогревали водкой изнутри и снаружи. В итоге он так развеселился, что это начало мешать съемочному процессу. Режиссер пригрозил: «Прекрати, а то маме пожалуюсь!» Съемочная группа засмеялась: все знали, что Георгий Францевич жил с матерью и ее слушался. Кстати, прожил он 89 лет – вот что значит хорошая закалка!

 

Дарья Юргенс - друга

Много лет снимаясь в одной из главных ролей в сериале «Морские дьяволы», Дарья Юргенс, естественно, регулярно участвовала в морских и речных сценах. В одном из сезонов снимали ныряние в Неву. На дворе ноябрь, вода почти ледяная, а у Юргенс высокая температура. «Поверх обычного костюма я надевала гидрокостюм, так хоть не намного, но теплее, – вспоминает актриса. – Во время одного из перерывов между дублями мне расстегнули гидрокостюм. А потом я сама забыла его застегнуть! И таким макаром прыгнула спиной в реку. Почувствовав холодную воду, испуганно вынырнула с криком: «Тону! Помогите!» Мой коллега, верный боевой товарищ Ваня Паршин, который находился в этот момент в лодке, не растерялся и вытащил меня из воды вместе с баллонами весом 30 кг. Меня начали растирать водкой, чтобы я окончательно не слегла, съемки в тот день были закончены. А с Ваней мы с той поры особенно дружны: я была свидетельницей на его свадьбе, а сейчас крестная его ребенка».

 

Дмитрий Нагиев - подарки

На съемках фильма «Ёлки новые», который вышел на киноэкраны в конце 2017 года, герою Дмитрия Нагиева пришлось несладко. А поскольку снимался актер без дублера, то досталось и самому Дмитрию. «Я горел, тонул, освоил бег в унтах 46-го размера (хотя у меня 42-й) по пластиковому снегу на дистанцию в триста дублей. Почему-то режиссер решил, что через боль и страдание я смотрюсь смешнее, – рассказывает Нагиев. – Забавный момент был, когда мы сцену в проруби снимали. На самом деле это был замаскированный бассейн в неотапливаемом павильоне. Когда я пришел в павильон, там всё промерзло, а режиссер говорит: «Дмитрий, мы так нагрели прорубь, что боюсь, вы сваритесь! Достаньте градусник из проруби!» Смотрим на градусник, а там плюс восемь – выяснилось, что воду подогревали сломанным нагревателем. И вот в это «плюс восемь» меня пинком задорно кидали. Бодрость духа и ревматизм обеспечены». Впрочем, Дмитрий не скрывает, что подпорченное сложными съемками предновогоднее настроение вернулось к нему «у окна бухгалтерии, где выдали то, на что можно купить близким людям подарки».

 

Сергей Безруков - великую честь

В фильме «Адмирал» Сергей Безруков сыграл генерала Каппеля – роль небольшую, но важную. И очень экстремальную! В одном из немногочисленных эпизодов герой Безрукова проваливается в прорубь вместе с конем. «Мы снимали не менее трех дублей при минус 30 градусах, – рассказывает Сергей. – Проваливался в прорубь профессиональный каскадер. А мне необходимо было потом, стоя по пояс в ледяной воде, управлять лошадью. Надо сказать, что еще после первого дубля она от такой холодной воды практически впала в шоковое состояние, лягалась и больше ни за что не хотела снова заходить в воду. Пришлось ее насильно сталкивать, а потом монтировать. Как ни удивительно, ни я, ни лошадь не простыли!» Несмотря на испытание морозом, актер вспоминает эти съемки с удовольствием: «Для меня была великая честь – играть такого человека. Никогда не забуду, как вел армию за веру, за Отечество!»

 

Алексей Воробьёв - красоту

Алексей родился в Крещение (в этом году артисту, кстати, исполняется 30 лет), но он не большой любитель окунаться в этот день в прорубь. Сигануть в ледяную воду Воробьеву довелось на съемках фильма «Самоубийцы» на пару с Евгением Стычкиным. По сюжету, их герои прыгали с семиметрового моста. Сделать это актерам пришлось семь раз подряд – режиссер снимал крупные и средние планы полета. Шесть раз они приземлялись на каскадерскую подушку, которая была установлена на льду рядом с большой полыньей. А последний, седьмой раз прыгать пришлось уже в ледяную воду и потом, стоя в ней по пояс, отыграть сцену. На улице было минус десять, и когда Алексей и Евгений наконец добрались до берега, выяснилось, что парализованные тревогой за них костюмеры с полотенцами, теплыми куртками и сухой обувью так и остались стоять возле камеры на другом берегу! Пришлось актерам бежать четверть километра в гору к ближайшему дому и проситься погреться. Хозяева были рады таким гостям, тем более что в этот момент по телевизору шел фильм с Воробьевым. Актеров отправили в баню, а потом напоили горячим чаем. «Удивительно, но, вынырнув из ледяной воды на поверхность, я понял, что не чувствую холода, – может быть, потому, что мы оба понимали, что второго дубля не будет и нужно четко сыграть сцену в воде, – вспоминает Алексей. – А вообще, это было очень красиво: шел легкий снежок и с моста открывался прекрасный вид на окрестности, так что в таком месте даже прыгать в прорубь – одно удовольствие!»

Метки: В России, Кино, СМИ

Опубликовано: 20.01.2018 в 13:11 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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