Екатерина Климова благодарит за идею воров

Актриса, исполнительница романсов, многодетная мама, привлекательная женщина – это всё о ней. 24 января Екатерине Климовой исполнится 40 лет. О ней много пишут и говорят, но, возможно, вы не знали, что она...

...внучка ушастого дедушки

Будущая актриса родилась в Москве. Ее мама работала бухгалтером, а отец был художником-фантастом. У девочки было обыкновенное советское детство. «Хорошо помню, как из детсада меня забирал дедушка Володя, – вспоминает Екатерина. – Он был очень красивый, высокий. Но почему-то меховая шапка всегда смешно оттопыривала его уши. Дети смеялись: «Катя, за тобой опять ушастый дедушка пришел!» Зато бабушка Зина всегда одевалась, как артистка, и пахло от нее французскими духами. И как только я слышала, как стучат ее каблучки, с гордостью кричала: «Это за мной! Это моя мама первая!» Мы с сестрой никогда не называли ее бабушкой. Думаю, именно ее образ впечатался в мое сознание и породил желание стать актрисой. Я так мечтала сыграть Снегурочку на утреннике! Но мне приходилось играть то Зайку, то Белочку, то Хлопушку, а Снегурочкой всегда была дочка нашей воспитательницы. Так что я рано столкнулась с издержками актерской профессии и узнала, что не всегда роли распределяются по справедливости. Зато дома мы с сестрой Викой всегда переодевались в бабушкины наряды, выходили из-за шторы, пели и танцевали. Моим коронным номером был танец под песню Пугачевой «Взмахни крылом цыганской шали, шальная молодость моя».

...была «королевой подъездов»

В школе примерной девочкой и отличницей Катя не была. А точные науки для нее вообще были темный лес. «Алгебра с геометрией – просто ужас, тут мне приходилось где-то шоколадками расплачиваться за экзамены, где-то просто хорошими отношениями с преподавателем. Как-то доучилась до 11-го класса. Но школу не люблю до сих пор…» – признается актриса. Катя пробовала заниматься фигурным катанием, легкой атлетикой, вязанием, шитьем, но все кружки и секции бросала. В подростковом возрасте у нее осложнились отношения с родителями. «Я хотела поскорее стать взрослой. У меня даже мечта была: вырасту и буду ярко краситься и ездить в трамвае одна, – вспоминает актриса. – Когда я была подростком, у меня был яркий макияж, булавка в ухе, обязательно челка на сахарной воде. Мама запрещала мне «мазаться», и я, уходя в школу, красилась в нашем грязном подъезде. Тогда я всё время что-то доказывала и действовала по принципу: «Назло маме отморожу уши!» А папа называл меня «королевой подъездов».

...хотела стать швеёй-мотористкой

«В старших классах я каждый месяц меняла планы. Хотела быть то швеей-мотористкой, то парикмахером, то учительницей, – рассказывает Климова. – Идея пойти в театральный институт была своего рода вызовом. С мыслями: «Куда я вообще лезу? Это же невозможно!» – я подала документы везде и к тому же записалась на подготовительные курсы во ВГИК. Где, кстати, познакомилась с Любой Толкалиной – мы до сих пор дружим. Поступила в «Щепку» с первого раза. «Щепкинское училище – это что, ПТУ?» – скептически спросил тогда отец. А 1 сентября, когда мы пришли в институт, я увидела, что он смотрит на вывеску и у него текут слезы. Мне кажется, мы перестали воевать с ним именно после этого...» Екатерина окончила актерский факультет «Щепки» в 1999 году с красным дипломом. После выпуска ее пригласили в Театр Советской Армии. И сразу триумф: за первую же свою роль Дездемоны в спектакле «Отелло» молодая актриса получила премию «Хрустальная роза Виктора Розова». Дополнительный заработок ей обеспечивал голос, который еще в училище сравнивали с голосом Эдит Пиаф. Екатерина озвучивала рекламу, пела в кадре и за кадром и даже преподавала сценическую речь детям. В кино Климова дебютировала в 2001 году: сыграла роль королевы Наварры в фильме Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений». А известность пришла к актрисе после роли в сериале «Бедная Настя». Сейчас в копилке Климовой уже более 60 ролей в фильмах и сериалах и 15 ролей в спектаклях и антрепризах.

...прячет планшеты по углам

На первый взгляд и не скажешь, что эта хрупкая женщина – мама четверых детей. «После рождения третьего ребенка я думала, что если не брошу профессию, то уж точно она «бросит» меня. Но оказалось, что чем больше я на себя беру в плане материнства, тем больше у меня работы. Видимо, как только стану ощущать нехватку ролей, надо будет срочно рожать», – шутит Екатерина. Как актриса умудрялась в перерывах между декретными отпусками создавать яркие кинообразы, сказать трудно. Но снималась она всегда «до последнего»: например, на съемках фильма «Мы из будущего» рисковала родить сына Корнея прямо в «окопах».

В воспитании детей Екатерине помогают мужья – два бывших и нынешний, родители и няни. А главный помощник в воспитании младшей дочки, двухлетней Бэллы, – старший сын Матвей. «Малышка называет брата Дядя Бум, ходит за ним как хвостик и всё повторяет», – рассказывает актриса. А вот со старшей дочерью, пятнадцатилетней Елизаветой, у Екатерины порой бывают конфликты. У Лизы сейчас переходный возраст, и Климова призналась, что в старшей дочери узнает себя.

«У меня до сих пор с трудом укладывается в голове, что всё это моя семья, – говорит Екатерина. – Мы со старшей дочкой носим одни вещи на двоих и в то же время надо не забыть купить памперсы для младшей... Корней у нас главный философ. Матвей – очень подвижный мальчик. А Лиза бросила музыкальную школу и теннис и увлечена театральным кружком... Я даю им свободу, повторяю только одно: «Школа – это ваша работа. Меня не интересуют их оценки. Меня интересуют их знания. И с понедельника по пятницу прячу гаджеты по разным углам: планшеты только по выходным – и точка».

...мечтает лежать на песке и есть лобстеров

Климова весьма востребована в профессии. И порой очень устает. «Я выполняю команды режиссера, я всегда в контакте с партнером, костюмером, гримером. Человек с кисточкой всё время буквально у носа, а в нижнем белье микрофоны. Я должна с каким-то чужим человеком лежать в постели и изображать любовь. Меня везде узнают, нет возможности побыть одной, – жалуется она. – И когда я приезжаю домой, а няня начинает делиться новостями, я бурчу: «Всё. Меня нет дома, и вы со мной не разговариваете. Если что-то будет надо – я сама спрошу». Я ведь не богиня с Олимпа, а обыкновенная женщина. И, как все, хочу не вкалывать без выходных, а лежать на песке у океана, читать книжку и есть лобстеров... Как-то раз на майские праздники детей разобрали папы, ко мне приехали друзья, мы стали жарить шашлыки. А когда вернулись няни и дети, у меня было ощущение, что пришли «родители» и «накрыли» всю честную компанию!»

...надеется на «олимпийское золото»

«Как вам удается так чудесно выглядеть?» – этот вопрос стройной и привлекательной актрисе задают регулярно. «Секрет прост: не жрать и не лениться, – говорит Климова. – Когда хочется мороженого, я сразу представляю себе спортсменов накануне Олимпиады. Вокруг них бурлит жизнь, а они потренировались – и спать. И я закрываю холодильник в надежде на свое «олимпийское золото». Актриса утверждает, что никогда не делала «уколы красоты» и подтяжки. Зато она много лет посещает одного косметолога и несколько раз в неделю ходит в бассейн.

«К сожалению, княжна я только в сериалах. В жизни я обычная, – признается Екатерина. – Мое хобби – футбол. С раннего детства папа брал меня на матчи, и когда я сижу на трибуне, то лучше всех знаю, как надо играть…» А еще Климова прыгает с парашютом, летает на параплане, гоняет на мотоцикле и любит петь романсы.

...благодарит воров за идею

Накануне Нового 2018 года с актрисой произошла, на первый взгляд, неприятная история: ее обворовали в гастрольном турне. «Может, это совпадение или знак, но мой чемодан «увели» на вокзале. Так вот, хочу передать этим людям большое спасибо! – говорит Екатерина. – Ничего особенно ценного там не было, кроме моих костюмов. Но их сложно назвать костюмами – это было красивое белье: корсет, чулки и так далее. Сначала я очень расстроилась, в панике подумала, как буду доигрывать спектакли, куда бежать, чтобы купить новые «костюмы» в новогодней суете. Женщины, думаю, меня поймут. И вдруг меня осенило! Вот оно, то самое дело, которым я хочу заниматься помимо актерской карьеры, – открыть ателье по пошиву индивидуального женского белья. Даже название придумала – «Мишель».