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← Анна Самохина: «Кто-то подписал указ, что я красивая»

Свежая пресса!

пресса

Хоть булгаковский профессор Преображенский и призывал не читать никаких газет, мало кто следует этому совету. Газеты и журналы сопровождают нас почти везде, и в них нет-нет да и заглядывает практически каждый. Но к Дню российской печати 13 января мы выяснили, что печатные издания – это не просто сборник информации. Они бывают весьма необычными!

 

1. САМАЯ СПОРТИВНАЯ

Бразильцы очень любят футбол, и местная пресса не отстает. Когда в 2014 году в финале Кубка Бразилии должны были сразиться команды «Крузейро» и «Атлетико Минейро», популярная бразильская газета «Эстадо де Минас» вышла с большим анонсом этого события на первой полосе. Сотрудники редакции посчитали, что от этой главной новости людей отвлекать не стоит. В газете были и другие материалы с фотографиями, но все слова, не имеющие отношения к футболу, заменили строчками «bla bla bla».

 

2. САМЫЙ МЯГКИЙ

Шведский журнал «T-Post» – первый в мире, который можно надеть на себя. Он печатается не на бумаге, а на футболках. Обложка размещается на передней стороне, а статьи – на спине и изнанке. Темы статей самые разные – от моды до социальных проблем. Для каждого номера редакция ищет новые таланты, чтобы статьи и графика получались наиболее злободневными. Получить журнал можно только по подписке, но это не мешает ему сохранять популярность уже почти десять лет.

 

3. САМАЯ РЕДКАЯ

Французская юмористическая газета «La Bougie du Sapeur» («Свеча сапера») выходит раз в четыре года – каждое 29 февраля, так что к настоящему моменту вышло всего 10 выпусков газеты. Среди прочего там есть кроссворд. Ответы на него можно узнать только в следующем номере – через четыре года!

 

4. САМЫЙ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ

Идея создать журнал «Found» («Найденное») появилась у Дэви Ротбарта, когда к лобовому стеклу его автомобиля ветром прибило записку, в которой какая-то девушка объяснялась в любви парню по имени Марио. Неизвестно, потерял ли ее сам Марио или записка не дошла до адресата, но через некоторое время в США появился особый журнал. Он выходит раз в год, и на его страницах публикуются фотографии найденных читателями вещей: сумочек и украшений, носков, стихов на салфетках, записок и других мелочей. Обнаружив в журнале свою пропажу, нужно просто написать в редакцию – вещь вернут.

 

5. САМАЯ ДОРОГАЯ

В миллион долларов обошелся Музею Фаберже обрывок «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства» от 18 октября 1905 года. Это часть композиции «Пролетарский завтрак» знаменитого ювелира: на кирпиче разложен натюрморт – яичница, газета, граненый стакан с недопитой водкой и недокуренная сигарета. Правда, кирпич яшмовый, яичница янтарная, стакан хрустальный, а сигарета сделана из кварца. Сама же газета из серебра и является точной копией номера, в котором был опубликован Высочайший манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка».

 

6. САМАЯ ВКУСНАЯ

В XIX веке европейские издатели всячески изощрялись в попытках получить читателей. Например, французская газета «Regal Quotidien» («Ежедневное лакомство») некоторое время выпускала номера, напечатанные съедобной краской на тонко раскатанном тесте. Прочитав, номер можно было тут же съесть. Сейчас мало кто идет на такие разорительные эксперименты, но среди кондитеров популярны торты в виде номера газеты. Первую полосу печатают при помощи специального принтера на пищевой бумаге.

 

7. САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Журнал «Сanadian geographic», который издает Королевское географическое общество Канады, подал своим читателям пример бережного отношения к природе. Номер, посвященный проблемам экологии, был напечатан на необычной бумаге. Она сделана из отходов, остающихся после обмолота пшеницы. По мнению экологов, переход на такую бумагу позволил бы сохранить местные леса и дать дополнительный источник доходов фермерам.

Метки: Общество, СМИ, В мире

Опубликовано: 14.01.2018 в 13:09 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Анна Самохина: «Кто-то подписал указ, что я красивая»

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