Анна Самохина: «Кто-то подписал указ, что я красивая»

Одна их самых красивых отечественных актрис Анна Самохина ворвалась в мир кино в конце восьмидесятых. Режиссеры знали: если в фильме главная роль будет у Самохиной, в успехе картины можно не сомневаться. 14 января Анне Владленовне исполнилось бы 55 лет. Эту блистательную женщину и талантливую актрису любили многие. И истории из ее жизни – тому подтверждение.

«Жареная картошечка - пир горой!»

Родилась Анна (тогда еще Подгорная) в рабочей семье. Отец – сталелитейщик, мама служила в конструкторском бюро на комсомольской стройке в Череповце. Жили Подгорные в крохотной комнатке мужского общежития. Места было настолько мало, что Ане и ее сестре Рите приходилось спать на полу в общей кухне. Их мама даже написала письмо в Кремль, чтобы семье дали квартиру просторнее. «Выбила» большую комнату в коммуналке, но там было не многим лучше... Жили скромно. Анна вспоминала, как осенью мама доставала где-то несколько апельсинов к Новому году: «Они лежали в кастрюле на подоконнике. Мы с сестрой открывали крышку и вдыхали аромат. Но не ели – ждали праздника... Часто вспоминаю, как к приходу мамы с работы мы с сестрой наводили порядок. Встанем на ковер на четвереньки (пылесоса-то не было) и надраиваем тряпочками. Всегда у нас было чистенько. Мама, бывало, заходит, а из ее сумки прямо неземной аромат. Значит, зарплату получила. И у нас пир горой – жареная картошечка с колбасой. Это был праздник!»

«Такая вот счастливая жизнь…»

Когда Анне было семь лет, мама купила ей пианино. Позже актриса рассказывала: «Мама всё за меня спланировала. По ее замыслу, я оканчиваю школу, поступаю в музыкальное училище, потом выхожу замуж, причем обязательно за военного, потому что сразу будет квартира. Мы куда-нибудь уезжаем, и я работаю преподавателем музыки в детском садике. Такая вот счастливая жизнь...» Но всё получилось иначе. В четырнадцать лет Анна влюбилась в своего ровесника Геру Волгина. Суровые родители избранника разлучили пару, посчитав девушку слишком легкомысленной. Они отправили Геру в Москву, где он вскоре стал хоккеистом. «Вот тогда-то я и решила стать актрисой. Мне хотелось, чтобы он понял, чего лишился, расставшись со мной!» – признавалась Самохина. Анна отправилась в Ярославль в театральное училище. Она поразила жюри сразу: вошла, взмахнула ресницами, прочитала пару строк... и увидела свою фамилию в списках зачисленных. Уже на втором курсе влюбчивая 16-летняя девушка выскочила замуж за красавца-однокурсника, поменяв свою девичью фамилию на ту, которую знает вся страна, – Самохина.

Страшилище с огромными ушами

После окончания училища молодую семью Самохиных распределили на работу в Ростовский ТЮЗ. «Она замечательно играла старушонок. Молодая, красивая девчонка, а согнется в три погибели, ручонки дрожат, рот шамкает... Я обхохоталась, когда Анька на просмотре изобразила Бабу-Ягу, – вспоминает актриса театра Маргарита Лобанова. – Анчутку как играла! А это, на минуточку, страшилище с огромными ушами».

«Вы не смотрите, что я в бигуди!»

Но вскоре Анна родила свою единственную дочь Сашу, а пока сидела в декрете, ее роли в театре отдали другой актрисе. Казалось, что жизнь Самохиной так и будет проходить среди кастрюль и пеленок. Но в дело вмешался случай. Съемочная группа фильма «Узник замка Иф» по всем провинциальным театрам искала новое лицо на роль Мерседес. Коллегу Анны по театру утвердили на одну из ролей в фильме, и когда он среди кучи фото увидел Самохину, воскликнул: «Обязательно попробуйте эту девушку!» – «А кого она играет?» – «Бабу-Ягу!» «Иду себе по общаге. В халате и бигуди. В руке тазик с пеленками, – вспоминала Анна. – Вдруг заходит незнакомый мужчина: «Как найти Самохину? Хотим пригласить ее на пробы». Тут я как закричу: «Я! Я Самохина! Вы не смотрите, что я в бигуди! Я не всегда такая страшная! У меня есть красивые фотографии, я покажу!» «На пробах я дал ей самую сложную сцену, – рассказывал режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич. – Самохина начала смущаться. Я думаю: ведь и раньше ее пробовали, но роли не давали, значит, не случайно. И тут Анна, заметив мой скептицизм, поняв, что сейчас всё потеряет, с такой страстью прочитала монолог, в нем прозвучало столько страдания, что я ахнул...» Михаил Боярский на съемках «Узника замка Иф» умолял режиссера придумать сцену, в которой ему надо было бы поцеловать актрису Самохину. Но поцелуй не планировался. Отработав то, что полагалось по сценарию, Боярский не сдержался и начал осыпать красавицу поцелуями.

«Я выгляжу как крокодил!»

«Какой ужас! Я выгляжу как крокодил!» – воскликнула Анна Самохина, увидев свои первые кинопробы. «Красоткой я себя никогда не считала, – говорила актриса. – Но когда вышли мои первые картины «Узник замка Иф» и «Воры в законе», все вокруг рассыпались в комплиментах, и я подумала: «Может, правда?» В школе мальчики особого внимания на меня не обращали, а мама вообще говорила: «Ты у меня косая, как заяц». А потом вдруг в один момент все решили, что я красивая, будто кто-то на высоком уровне подписал указ».

Красавица и чудовище

«Мне нравятся мужчины типажа Джека Николсона и Бельмондо. А если у них еще и с мозгами всё в порядке – тогда это вообще идеальный вариант. Однако притягиваю я почему-то толстых и лысых. Однажды Стас Садальский, увидев меня с моим вторым мужем, сказал: «О, красавица и чудовище!» – и мой муж не мог ему этого простить всю оставшуюся жизнь», – рассказывала Анна. Актриса была замужем трижды. Ее второй муж, бизнесмен, помог Анне в кризисные девяностые стать владелицей двух ресторанов «Граф Суворов» и «Поручик Ржевский», которые пользовались особой популярностью в городе на Неве. Роскошные интерьеры Самохина придумывала сама, сама встречала гостей. А многие и приходили только для того, чтобы посмотреть на нее. «Аня даже с бандитами разбиралась! Ведь это были лихие девяностые, – рассказывала сестра актрисы Маргарита. – Рассказывала мне: «Рит, к нам они часто заглядывают. Улыбнешься, стол накроешь, накормишь-напоишь. Разруливаю как-то. А иначе нельзя – ресторан сожгут...» Второй брак продержался восемь лет. «Я не привыкла быть на вторых ролях и ушла от него с одной сумочкой», – говорила актриса. С третьим мужем, таможенником, у Анны тоже не сложилось. «Поначалу у нас были очень романтические отношения, – вспоминала Самохина. – Но потом он стал устраивать домострой. А я на дух не переношу мужского деспотизма!» Впрочем, со всеми своими мужьями актриса оставалась в прекрасных отношениях. А о разводах говорила с легкостью: «Просто не сошлись характерами!»

Черный «мерседес», котлеты и Ирокез

«Авантюризм – либо для шизофреников, либо для очень сильных натур, а я где-то в подозрительной серединке...» – говорила о себе Самохина. Одним из ее увлечений были хорошие автомобили: актриса с удовольствием ездила на черном «Мерседесе». Души не чаяла Анна и в собаках бойцовских пород – питбулях. Дома у нее жили Ирокез и Эвита. «В этих красавцев я просто влюбилась на съемках сериала «Улицы разбитых фонарей», где играла в серии «Дама с собакой». Мои любимцы – дети Кокоса, пса, игравшего в фильме», – рассказывала Самохина. Близкие знали, что Анна прекрасно готовила. «Она была очень домашним человеком, – рассказывает сестра актрисы Маргарита. – Фирменным блюдом у нее были котлетки. Аня шутила, что знает один секрет их приготовления и никому его не откроет. Бывало, приезжает ко мне. Я предупреждаю: «У меня в холодильнике пусто». Прихожу с работы – стол ломится от блюд. «А ты говорила, что нечего есть!» – смеется Аня, совершенно счастливая от того, что смогла нас удивить».

В 47 лет Анну Самохину унесла болезнь, но актриса оставила после себя множество замечательных ролей и теплых воспоминаний...