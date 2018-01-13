Светлана Ходченкова: «Сколько булок я в себя впихнула!»

21 января Светлане Ходченковой исполнится 35 лет, а на ее счету уже 80 картин: в некоторые годы на экраны выходит до десятка фильмов и сериалов с этой актрисой! А вот еще несколько интересных чисел из ее биографии.

В 6 месяцев Светлана осталась без отца и крыши над головой. «Мама воспитывала меня одна, – рассказывает актриса. – Свекровь возненавидела ее еще до знакомства. В ее глазах невестка была лентяйкой, неряхой и вообще чудовищем, исковеркавшим жизнь ее любимому сыну. Обычно мама молча сносила оскорбления, но в тот вечер не выдержала. Назвала свекровь «жабой». Та со всей силы ударила ее по лицу. Мама бросилась к отцу, который, как всегда, сказал: «Разбирайтесь сами!» Мама схватила меня, полугодовалую, посадила на санки – и ушла. В ночь, в пургу. С «трешкой» в кармане. Не взяв ничего из вещей. Отец даже не попытался ее остановить. Ночь мы провели на вокзале. Утром мама позвонила своей матери в деревню и услышала: «Не вздумай возвращаться – будешь тут всю жизнь прозябать!» Больше недели мы скитались: ночевали у маминых подруг, на вокзалах. Копейки, чтобы купить хлеб и молоко, собирали по знакомым. Потом мамина знакомая нашла для нее работу на стройке в Реутове. Мы поселились в съемной «хрущевке». Мама днем вкалывала маляром-штукатуром, а вечером убирала подъезды. В двенадцать лет я стала мыть лестницы вместе с ней».

В 7 лет мог состояться дебют Светланы в кино. Тогда искали девочку для нового фильма, и мама отвела Свету на встречу с режиссером. «Я с выражением прочитала стихотворение, очень хотела сниматься, – вспоминает Ходченкова. – И вроде как надежда появилась: мы с мамой остались на какой-то дополнительный тур. А потом объявили, что режиссер утвердил другую девочку. После того случая мама меня ни на какие пробы не водила, за что я ей очень благодарна. Съемочная площадка – не лучшее место для детей». К тому же в детстве Света хотела стать вовсе не актрисой: «Я мечтала стать хирургом. Мне нравилось записывать диагнозы, вести медицинские карты – я делала их из тетрадок на каждую свою куклу. Позднее видела себя ветеринаром. И только в старших классах поняла, что это не мое: я не любила ни химию, ни биологию и панически боялась крови. И тогда я вспомнила о том, что хорошо бы стать актрисой».

2 четверти Света училась в Японии. А началось всё с подростковых комплексов. «В школе я была гадким утенком, – признается Ходченкова. – Мне казалось, что я слишком худая, что уши у меня не такие, как надо. Меня угнетала растущая внутри неуверенность, и чтобы побороть ее, я поступила в школу моделей Славы Зайцева. По окончании ее меня сразу взяли в одно из самых известных модельных агентств». Вскоре девочке предложили поехать работать в Токио на полгода. «Поначалу я очень тосковала, – вспоминает Светлана. – Писала маме жалобные письма, которые начинались и заканчивались словами «хочу домой!» Но потом привыкла, подружилась с японкой и француженкой, с которыми жила в одной комнате. Да и времени скучать не стало. Нас начали активно задействовать в показах одежды, в съемках рекламных роликов, фотосессиях. Работы было столько, что я едва выкраивала два-три часа в день почитать учебники. Домой вернулась с тысячей долларов. На них мы с мамой тут же установили телефон, который до этого был несбыточной мечтой».

С 4-го раза Светлана смогла прочитать басню на вступительных экзаменах. «Перед решающим испытанием в «Щуке» ко мне подошла педагог-куратор: «Светочка, советую вам прийти на конкурс в чем-то нежном, воздушном, чтобы были видны ручки. И выучите новую басню – та, которую вы подготовили, не очень выигрышная», – вспоминает она. – Времени до конкурса оставалось впритык, денег – тоже. Я металась по магазинам в поисках чего-нибудь «дешевого, но миленького». Нашла голубое платье на тоненьких бретельках. Я выступала последней. Сижу, трясусь и вдруг с ужасом замечаю: одна из бретелек почти оторвалась – держится на ниточке. Если оборвется, я предстану перед комиссией с голой грудью. И тут меня снова будто окатывает ледяной водой: в поисках подходящего наряда я забыла выучить новую басню! Судорожно начинаю запоминать ту, которую рассказывает комиссии другой абитуриент, – «Лев на ловле» Крылова. Наступает моя очередь. Постоянно помня о том, что не должна делать резких движений – бретелька! – начинаю: «Собака, Заяц, Лев с Лисой в соседстве...» – ой, нет! – обрываю себя. – Я что-то перепутала... Зайца же там не было! Вместо него Волк. Я помню, помню, только волнуюсь немного. Можно, я снова начну?» И не дожидаясь разрешения: «Собака, Лев да Волк с Лисой в соседстве как-то жили...» Справляюсь с первой строфой, облегченно вздыхаю и продолжаю с энтузиазмом: «...Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала Олень Лису поймал и шлет к това...» – останавливаюсь на полуслове. – Чего-то я не то... А-а-а! Наоборот же! Олень же Лису не может, это она – Оленя!» И всё заново. Когда я с четвертого раза дочитываю-таки басню до конца, экзаменаторы уже хохочут в голос. Ну как после этого было меня не принять?!»

15 лишних килограммов помогли Светлане получить знаковую роль. Поступив в «Щуку», девушка так много занималась, что порой не успевала на последнюю электричку в Железнодорожный, где жила с мамой, и оставалась ночевать в училище – на диванах из реквизита. Питалась тоже кое-как. Но несмотря на это сильно располнела – врач диагностировал сбой обмена веществ из-за стрессов. Именно эта аппетитная полнота помогла Ходченковой еще на первом курсе получить главную роль у Станислава Говорухина в фильме «Благословите женщину». Девушку присмотрела в «Щуке» ассистентка режиссера, и самому мэтру пышечка из Подмосковья тоже понравилась. «Свое недовольство мной Станислав Сергеевич высказал только однажды, – вспоминает Светлана. – После возвращения из читинской съемочной экспедиции оказалось, что костюмы висят на мне как на вешалке. Организм наконец включил механизм саморегуляции и начал избавляться от лишних килограммов. Мне было приказано «давиться, но есть». Сколько же булок я впихнула в себя за следующую пару месяцев! Но до прежних параметров так и не дотянула...» После этой картины Ходченкова начала так активно сниматься, что так и не получила диплом! «Чтобы забрать диплом, мне нужно досдать три экзамена, а для этого надо заниматься», – объясняет она.

13 декабря 2005 года Светлана вышла замуж за актера Владимира Яглыча. «Мы хотели пожениться именно 13-го числа: у нас в семье этот день всегда приносил удачу, особенно если выпадал на пятницу», – объясняла актриса. В этих отношениях многое было необычно. Светлана училась вместе с красавцем Владимиром, потом они играли влюбленных супругов в сериале «Моя Пречистенка», затем снялись в сериале «Карусель», но Ходченкова упорно видела в Яглыче только коллегу. «А когда на «НТВ» показывали первую серию «Карусели», я позвонила поздравить Володю с премьерой, и он предложил отметить событие в каком-нибудь тихом, уютном месте. Этот ужин стал нашим первым свиданием, – вспоминает Светлана. – Мы начали встречаться. Но поскольку характер у обоих не сахар, поводов для ссор находилось предостаточно. Во время одной из таких ссор я и услышала признание: «Дура, ты что, не понимаешь – я же люблю тебя!» Я опешила. А потом начала хохотать: «У нас с тобой всё не как у людей. Другие, когда в любви признаются, «милая» говорят, а ты – «дура»...» Предложение я тоже получила при обстоятельствах, далеких от канонов. Не помню из-за чего, но в тот момент я плакала. И вдруг Яглыч говорит: «Ну всё, хватит! Надо создавать семью. Давай жениться». К сожалению, 13-е число на этот раз не стало счастливым: брак продержался всего пять лет.

1 взгляда хватило Светлане, чтобы влюбиться в бизнесмена Георгия Петришина. «Мы оказались в одной компании. Я увидела его и влюбилась, – признается актриса. – Но прошел год, пока я разобралась в себе и что-то случилось». В их отношениях царила идиллия: они даже день рождения отмечали один на двоих – в ночь с 20 на 21 января (Георгий родился на день раньше Светланы). Благодаря любимому актриса наконец избавилась от болезненной худобы, поскольку начала есть мясо: он так вкусно готовил, что она не могла устоять. «У меня теперь свое, женское понятие: кормит – значит, любит», – шутила Ходченкова. Предложение руки и сердца Георгий сделал Светлане прямо на сцене театра после спектакля, в котором она играла. Встал на колено и заявил: «Я понял, что остаток жизни хочу провести с тобой». Все ждали свадьбы, но... так и не дождались. Сейчас Светлана свою личную жизнь скрывает. Говорит только, что ее сердце давно занято: «Это любовь, причем взаимная и длящаяся вот уже долгие годы».

2 роли Светлана сыграла в Голливуде. В 2011 году она отправила по электронной почте свои видеопробы для голливудского фильма «Шпион, выйди вон!» и получила в нем небольшую роль. Картина в итоге была выдвинута на кинопремию «Оскар», а Светлану заметили и пригласили уже на одну из главных ролей в картину «Росомаха. Бессмертный». В образе прекрасной злодейки Гадюки она целовалась с голливудским красавцем Хью Джекманом. «Я сама себе завидовала в тот момент! – со смехом вспоминает актриса эту сцену. – Хью невероятно обаятельный человек. В жизни он еще красивее, чем на экране: высокий, очень рельефный. И необычайно простой в общении: первым прибежал со мной знакомиться, хотя в этот день я даже не снималась». Впрочем, желания остаться в Голливуде у Светланы не возникло. «Было тяжело сниматься далеко от Родины, всё время на чужом языке. Мне хотелось скорее вернуться в наши пробки, в родной заснеженный город, – признается она. – Я сразу сказала, что никаких планов по завоеванию Голливуда строить не буду. Мне нравится голливудское отношение к делу – нам неплохо бы многое перенять. Но я в первую очередь российская актриса».