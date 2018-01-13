Эхо «Голоса»: Четверо лучших

Шестой сезон шоу «Голос» завершился, но мы еще долго будем помнить самых ярких его участников. И в первую очередь, конечно, четверку финалистов. У всех у них, как оказалось, не только прекрасные голоса, но и необычные судьбы.



СЕЛИМ АЛАХЯРОВ: «ВЫСПЛЮСЬ И НАЧНУ НОВУЮ ЖИЗНЬ!»

На «слепых прослушиваниях» Александр Градский был единственным, кто повернулся к Селиму. А в финале Алахяров набрал 67 процентов голосов телезрителей и стал победителем. За победу в «Голосе» певец получил миллион рублей, ключи от иномарки и контракт с Universal Music Russia. Селим – обладатель редкого лирико-драматического баритона, выпускник «Гнесинки», оперный певец, лауреат международных конкурсов и заслуженный артист Дагестана. Победа в «Голосе» – не первый большой успех в его карьере.

Селим родился в декабре 1987 года в Грозном в лезгинской семье. После начала первой чеченской войны семья переехала в Дагестан. Отец Селима хирург, а мама работает педагогом по вокалу. Именно она выявила у Селима идеальный слух и чистое интонирование. На большую сцену мальчик вышел уже в девять лет. «Сколько себя помню, всегда участвовал во всех песенных дагестанских конкурсах», – говорит певец. И всё это несмотря на то, что в Дагестане семья жила непросто. «Не было денег, работы, связей, – вспоминает Селим. – Мы жили в полутораэтажном гараже: наверху жили другие люди, а мы – в месте для машин». Еще в детстве у мальчика появился шанс поехать на обучение в Италию, в школу Лучано Паваротти. Посодействовать талантливому ребенку вызвались в посольстве Италии в Азербайджане. Но с условием – принять азербайджанское гражданство. 8-летний Селим проявил патриотизм и отказался. Когда ему исполнилось 15 лет, семья переехала в Москву, и юный певец поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на курс «Академическое пение». Жизнь в Москве была для Алахяровых дорогим удовольствием. Ради дополнительного заработка Селим параллельно выучился в школе моделей и подрабатывал на модных показах Вячеслава Зайцева. «Жили мы тогда трудно, много раз опускались руки. Но слыша, как сын распевается наедине с собой, решила, что пожертвую всем, но создам ему необходимые условия», – вспоминает мама Селима Майя Рагимхановна. С окончанием обучения к Алахярову пришло признание. Певец – победитель семи международных конкурсов и обладатель Гран-при Международного вокального фестиваля «Золотой голос России».

Кроме музыкального, Селим получил образование в области менеджмента и продюсирования, благодаря чему совмещает музыкальную карьеру с работой пиарщика в Музее Победы на Поклонной горе. Артист любит творчество Муслима Магомаева, а также футбол, восточные единоборства, экстремальное вождение и дает частные уроки вокала. О его личной жизни известно очень мало – только то, что Селим пока не женат.

Участие в шоу «Голос» далось певцу непросто, Селим так нервничал, что с момента начала проекта похудел на 10 кг. Свой приз в 1 миллион рублей он планирует отдать родителям. «Подумаем, как потратить. Например, сделаем хороший ремонт», – говорит певец. О своих дальнейших планах Селим пока не думал: «Я настолько устал, что не могу толком порадоваться победе. Просто нет сил. Поеду домой, высплюсь и начну новую жизнь!»



ТИМОФЕЙ КОПЫЛОВ: «ХОТЕЛ ОТРАСТИТЬ ВОЛОСЫ И ОРАТЬ В МИКРОФОН»

40-летний филолог, учитель немецкого языка, массажист и сварщик из Владимира Тимофей Копылов, член команды Леонида Агутина, достойно проявил себя в финале шоу, заняв второе место. «Можно сказать, что попасть на «Голос» – моя идея фикс, – признается он. – И возникла она еще во время второго сезона, когда я увидел выступление Наргиз Закировой». Музыкальных талантов в детстве у Тимофея никто не замечал, хотя уже тогда у него была мечта, связанная с шоу-бизнесом. «В 8 лет я хотел петь в группе «Modern Talking». Думал, когда Томас Андерс умрет, меня возьмут туда. Но он до сих пор жив, слава Богу, – рассказывает певец. – В 13 лет я поехал в лагерь и понял, что ребята, которые играют на гитаре, имеют большой успех у девушек. Сразу захотелось отрастить длинные волосы, дергаться на сцене с гитарой и орать в микрофон. А вообще детство у меня было счастливое: я занимался плаванием, учился на «четыре» и «пять». Правда, выпендривался много. Любил что-нибудь ляпнуть на уроке, чтобы все смеялись, бил стекла и бедокурил и слушал старшего товарища Пашу, который объяснял правила игры в ножички исключительно матом».

Вкус к музыке Тимофею привили родители: они укладывали его спать под композиции группы «Black Sabbat», а будили под «Танец с саблями» Хачатуряна. Отец Тимофея был инженером, а в свободное время пел в церковном хоре и часто брал сына с собой. В 1997 году юноша стал солистом группы «Рекорд Оркестр», которая стала довольно известной лишь в 2013 году благодаря песне «Лада седан баклажан». Эту песню потом купил Тимати, а в клипе на нее снялась звезда телеканала «ТНТ» Екатерина Варнава. Со своими музыкальными предпочтениями Тимофей определился давно. «Раньше приходишь из школы, дома никого нет, а по телевизору перерыв, сетку показывают, – вспоминает он. – Там иногда радио включали, а после перерыва – программу «Песни народов СССР». Там были и азербайджанские, и молдавские мотивы, но вишенка на торте – тувинское горловое пение. Это круто, это самобытная музыка, которая сейчас не востребована у нас в России, она задавлена поп- и рок-культурой».

Помимо занятий музыкой Тимофей управляет предприятием, которое строит офисы и сдает их в аренду. «Купить в глуши дом, поставить ветряную электростанцию и жить только за счет пасеки и грядок у меня кишка тонка. Мне нравится сидеть на диване, смотреть телевизор, ездить на машине», – признается певец. В свободное время он занимается спортом, играет в пейнтбол, а еще делает массаж и сварку, поскольку любит поработать руками.



ЛАДИСЛАВ БУБНАР: «Я НЕ УМЕЛ РАЗГОВАРИВАТЬ, НЕ УМЕЛ ПЕТЬ»

Член команды Пелагеи покинул финал вторым. На протяжении всего конкурса колоритный 33-летний чех получал от наставницы номера с русскими песнями, и его акцент очень украшал и «Московский бит», и «Очи черные».

Судьба Ладислава Бубнара была непростой. Он родился в 1984 году в Чехословакии и еще младенцем попал в детский дом, где прожил много лет. «У меня были проблемы с речью, я не умел разговаривать, не умел петь. Моя жизнь в детском доме была не очень легкой. К счастью, директор детского дома отнеслась ко мне со всей добротой, научила разговаривать, привила любовь к музыке. Я начал петь в 17 лет. Очень люблю русскую музыку, у меня много русских друзей, поэтому я и решил приехать на русский «Голос», – рассказывает певец.

Ладислав закончил консерваторию в Праге. Поступил он туда, даже не зная нотной грамоты, исключительно благодаря своему уникальному абсолютному слуху. Бубнар – победитель и участник многих музыкальных конкурсов, в том числе конкурса «Новая Волна-2017» в Юрмале, после которого его заметили в России. Ладислав сам пишет музыку и тесты песен – для себя и для других исполнителей.

Ладислав Бубнар не всегда был лысым красавцем. В детстве он был кудрявым, а пару лет назад – жгучим брюнетом с волосами до плеч, но потом решил расстаться с шевелюрой. «Сейчас большую часть времени я буду проводить в России. Мы готовим постановку-шоу, где я выступлю в новом для себя и зрителей амплуа. Это будет очень красивое уникальное представление, которое можно будет увидеть уже весной 2018 года», – делится планами певец.



ЯН ГЭ: «КОГДА МНЕ СЧАСТЬЕ?»

В этом сезоне «Голоса» впервые в истории шоу на сцене прозвучал «голос из Китая». В России у китаянки Ян Гэ уже появились известность и поклонники. 9 лет назад девушка приехала из Пекина в Россию учиться на переводчика. В итоге через несколько лет уже училась во ВГИКе, потом начала сниматься в кино и играть в театре, а теперь чуть не победила в шоу «Голос». Подопечная Димы Билана покинула финал первой, но, кажется, ничуть не расстроилась.

За годы жизни в России Ян Гэ успела изучить не только русский язык, но и российский менталитет. «Мне нравится, что в России много праздников, – отмечает она. – И у русских есть столько поводов, чтобы загадать желание! Когда новую еду пробуешь, когда стоишь между двумя людьми с одинаковыми именами, когда два человека начинают одновременно говорить… Меня научили, что когда два человека одновременно говорят одинаково, один из них должен быстро дотронуться до черного цвета и спросить: «Когда мне счастье?»

Девушка признается, что обожает готовить для приятелей, а ее коронное блюдо – курица в «Кока-коле» – радует даже самых привередливых гурманов. «А вообще в России очень смешная еда, – говорит Ян Гэ. – Моя мама, например, была поражена пирожком с картошкой. По ее мнению, тесто – это гарнир, картошка – тоже гарнир. Как гарнир в гарнире есть? А пирожок с мясом и рисом вообще сломал ей голову».

Однажды в интервью после вопроса «Как вы отдыхаете?» выяснилось, что Ян Гэ за годы жизни в России так и не узнала значение слова «отдых» – так много она работает. После пояснения («Что вы делаете, когда не работаете?») она ответила: «Катаюсь на коньках. В Китае это мало кто делает, потому что там вообще почти никто спортом не занимается. Кстати, коньки мне пару лет назад на Новый год подарил настоящий Дед Мороз: пришел ко мне домой, вынул их из мешка и вручил».

Свою личную жизнь девушка не афиширует. «Считаю, что всё должно произойти в свое время, – говорит Ян Гэ. – Мечтаю, чтобы у нас с моей второй половиной совпали вкусы даже в том, что касается одежды. Я очень люблю яркие, необычные вещи, странные украшения. Могу накрасить губы темной помадой, а брови – зеленой тушью. Русские друзья говорят: «Гэша, ты выглядишь так, как нельзя выглядеть в автобусе», – но я их не слушаю. А вы, пожалуйста, напишите в конце, что я ищу жениха, чтобы каждый год не делать себе визу! Шутка!»