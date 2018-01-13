Алена Бабенко ради танцев пряталась за сугробом

«Первый канал» отметил наступление нового года сериалом «Сальса» – историей о том, как танцы могут изменить судьбу людей. Сальса стала важной частью жизни практически всех главных героев сериала. Но актеры, сыгравшие их, и без того знают, как много магии в танце. Ведь в свое время танец изменил их собственные жизни! Благодаря танцам...



...АЛЁНА БАБЕНКО СТАЛА АРТИСТКОЙ

Актриса с юности представляла себя на сцене – правда, поначалу вовсе не театральной, а балетной. «Я мечтала быть балериной, – говорит она. – Очень любила ходить на цыпочках. У меня было упражнение: от одного дерева до другого, это примерно двадцать метров, надо было пройти на цыпочках, не цепляясь за деревья. Мне почему-то казалось, что это очень круто, что так я стану балериной». Для тренировок девочка использовала любые подручные средства – держать равновесие, например, училась, лазая по заборам. А первые танцы ставила в пятилетнем возрасте... на катке, и это было отдельным приключением. «Когда я каталась на коньках – у нас был небольшой дворовый каток, – то у меня в голове звучала какая-то музыка, я должна была прокатиться и придумать какой-то танец, – вспоминает актриса. – А поскольку мне ровно в 8 часов вечера нужно было быть дома, я что делала? Естественно, пряталась. Родители за мной ходили трижды. Папа приходит, а я спрячусь за сугроб. Потому что я должна была до конца поставить танец, это было принципиально! Самое интересное это был приход домой. Когда ты поднимаешься по ступенькам и садишься между 4-м и 5-м этажами на подоконник. А там внизу – батарея. И условный знак для мамы: стучишь коньком по батарее, мол, я пришла. Потому что я знаю: если постучусь в двери, то мне сразу ремень и так далее. Тихо на коньках пробиралась домой, пока папа смотрел телевизор. Потом в ванной ноги отогреваются, я вся в ледышках…» В хореографический кружок Алену так и не отдали, так что мечта до поры до времени оставалась мечтой. Девушка поступила в Томский государственный университет на факультет прикладной математики и кибернетики. Но ее быстро заманили в студенческий театр миниатюр и КВН. Там Алена ставила танцы и начала задумываться об актерской профессии. Ну а в сериале «Сальса» смогла проявить и актерские, и танцевальные навыки. Как и ее героиня Ирина, актриса столкнулась с этим танцем впервые. И поразила хореографов сериала своей способностью быстро схватывать движения. Все танцевальные эпизоды Алена сыграла самостоятельно – дублер не понадобился.



...БОРИС ХВОШНЯНСКИЙ НАШЕЛ ЖЕНУ

Для актера, сыгравшего сальсеро Игоря, это не первая «танцующая» роль. Среди его работ есть фильм «Танцор», где герой подрабатывает танцами в ночном клубе. Но съемки «Танцора» запомнились ему не поэтому. Именно тогда актер познакомился с будущей женой. Юлия Шарикова, по сюжету, играла возлюбленную героя Бориса. На деле же эти двое с первой минуты друг друга едва ли не возненавидели. «Юля показалась мне косолапой, чересчур круглолицей и слишком улыбчивой», – признается Борис. «А он мне – надменным, самоуверенным хамом. И своим появлением он просто изгадил мой первый съемочный день», – говорит Юлия. Самое смешное, что почти сразу же актерам пришлось играть любовную сцену. «Единственное, что меня в тот момент радовало, – громадный холст с портретом Ленина в кепке, – уверяет Борис. – Он висел над кроватью и придавал происходящему изрядную долю юмора. В общем, пришлось собраться и с первого же неожиданно затянувшегося поцелуя убедить Юлю в том, что я отчаянный и многоопытный ловелас. Она недолго думая в меня влюбилась. Даже с кровати упала от нахлынувших чувств, но я как джентльмен втащил ее обратно». У Юлии своя версия того, как потеплели отношения: «Пару раз мы вместе ехали со съемок, но не разговаривали. Потом начали общаться. Как-то было холодно, и я предложила Борису выпить кофе. Кофе был с коньяком, и после этого общение пошло легче». «Юля сразу перестала быть косолапой, а я – надменным хамом», – со смехом добавляет Хвошнянский. После «Танцора» пара уже не расставалась и сейчас воспитывает дочь.



...ДИАНА ЭСТРАДА ДОБИЛАСЬ УСПЕХА В РОССИИ

«Жизнь моей героини очень похожа на мою, – говорит Диана, сыгравшая в «Сальсе» кубинку Люсию. – Она так же, как и я, неожиданно попадает в Россию, к тому же зимой и без теплой одежды». Правда, в отличие от Люсии Диана – дочь кубинца и русской – в России родилась, а на Кубу попала в годовалом возрасте. Там девушка выросла и закончила школу искусств. Чтобы стать танцовщицей, ей пришлось приложить немало усилий. Например, сбросить несколько лишних килограммов. Программа похудения была суровой: на обед Диана ела исключительно луковый суп, а каждое утро перед занятиями совершала долгие пробежки. Боевой дух поддерживал отец девушки. «Я бегу, при этом плачу, а рядом едет папа на велосипеде и меня успокаивает», – вспоминает она. Результат того стоил: Диана стала одной из лучших танцовщиц в школе, а потом поступила в кубинский Университет искусств на кафедру современного танца. Но вскоре из-за болезни бабушки семья перебралась обратно в Россию, в Магнитогорск. Девушке пришлось практически с нуля учить русский – на Кубе ее родители по-русски только ругались. Тяжело было и привыкнуть к холодам: зиму Диана не любит до сих пор. Зато в России она встретила свою любовь, бизнесмена Валерия, родила дочь и... попала на телевидение! Именно муж заполнил и отослал анкету Дианы на шоу «Первого канала» «Танцуй». Сама она это сделать не решалась. Он же поддерживал супругу во время шоу. «Самым сложным этапом для меня стал отбор в ТОП-50, когда репетиции проходили с 9 утра до 6 вечера, – вспоминает Диана. – Уже после двухчасовой тренировки я понимала, что у меня просто нет сил. В такие дни я звонила мужу, говорила, что больше не могу. Он меня подбадривал: «Ты что, сдаваться собралась? С тобою весь Магнитогорск!» Его поддержка мне очень помогла, я начала находить в себе силы для дальнейшего участия в проекте». Танцовщица не стала победительницей, но так впечатлила коллектив «Первого канала», что, задумав сериал о кубинских танцах, там первым делом вспомнили о ней. Диана не только сыграла одну из главных ролей, но и поставила большинство танцев в качестве хореографа. Хотя самым сложным для нее стала именно актерская работа. «Мне казалось, что это невозможно выучить, и я думала уже отказаться от роли, – признается она. – На экране всё смотрится легко: пришел, сказал реплику, ушел. Но съемочный процесс – это большой труд, психологически непросто, нужно всё прожить. Спасибо огромное моему педагогу по актерскому мастерству – без него бы я не справилась!»



...АНТОН ЛАВРЕНТЬЕВ ПРОБИЛСЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Небольшую роль продюсера танцевального шоу в сериале получил бывший ведущий передачи «Орел и решка» и участник шестого сезона «Голоса» Антон Лаврентьев. Хоть он и известен больше как музыкант, часть его жизни, как оказалось, была связана с танцами. После окончания университета Антон поначалу пошел работать не по своей специальности журналиста, а устроился в ночной клуб. Там он был концертным директором, помогал ставить танцы и работал на фейсконтроле – пропускал посетителей в клуб. «На фейсконтроле я должен был быть негативным персонажем, и я им был, – вспоминает Антон. – Люди приходили разные, реакция на отказ во входе тоже могла быть не самой адекватной, но ничего криминального не случалось... Никакого личного счастья я в своей работе не искал, зато у меня там случилось несколько важных встреч. Дальнейшая цепочка знакомств и событий привела меня на кастинг телеканала «Пятница», который я успешно прошел и стал ведущим передачи «Орел и решка. Шопинг».



...АННА АРДОВА ОБРЕЛА АМПЛУА

Актриса, известная в основном комедийными ролями, в сериале играет непутевую и смешную подругу главной героини Элеонору. И история знакомства Ардовой с танцами тоже очень забавна. Мама Анны, актриса Мира Ардова, мечтала, чтобы дочь стала балериной. Сама девочка не особенно разделяла это стремление, но куда ж деваться. «Мама готовила меня к подготовительным курсам, после которых можно было поступить в школу Большого театра. Мучила, тянула ноги... – вспоминает Анна. – Я прошла первый тур, второй тур, а на третьем надо было танцевать, а мама с театром уехала на гастроли». За советом Ардова отправилась к одному из своих дедушек, еврею по происхождению. На вопрос, что станцевать перед комиссией, он без колебаний ответил внучке: «Ну конечно, «Семь сорок»!» «И что вы думаете?! Я танцевала «Семь сорок», и меня приняли! – со смехом рассказывает Ардова. – Но по окончании подготовительных курсов маме позвонили и говорят: «Забирайте, пожалуйста, девочку из балета. Дело в том, что она не хочет быть балериной. Она клоун. Все занимаются, а она всех смешит». Мама заплакала. Я ей сказала: «Мамочка, пожалуйста, не плачь. Я пойду петь в хор и научусь вязать». Она заплакала еще сильнее. Но в хоре я пела. И вязать умею».