Новогодняя турпоездка с Ургантом и Нагиевым

«Первый канал» каждый Новый год старается не только порадовать зрителей, но еще и удивить. Были в его арсенале и обычные концерты в формате телеогонька, и костюмированные музыкальные спектакли, и красочные шоу. На этот раз решили показать что-то новенькое, необычное. Наш специальный корреспондент побывал на съемках и «подсмотрел» для вас самое интересное из того, что будет показано в новогоднюю ночь.



ТЕЛЕПУТЕШЕСТВИЕ ПО НОВОГОДНЕЙ МОСКВЕ

Подготовка к съемкам главной новогодней передачи началась за несколько месяцев до праздника. Продюсеры «Первого канала» в социальной сети «Одноклассники» объявили народное голосование за тех артистов, которых зрители хотели бы видеть на телеэкране в новогоднюю ночь. Таким образом был составлен список из 30 самых популярных звезд, которые обязательно появятся на «Первом канале». Будут и необычные дуэты, и трио.

Необычным в этот году будет и то, что все номера снимаются не в студии, а на московских улицах, в парках, на площадях – в самых знаковых и узнаваемых местах российской столицы. Съемочные площадки устроили на площади перед Большим театром и на Манежной площади, в парках «Музеон» и «Зарядье», на главном российском катке, расположенном, по традиции, на Красной площади, и даже на прогулочном теплоходе, плывущем по Москве-реке. Так что «Первый канал» покажет за одну новогоднюю ночь всю Москву. Для того, чтобы успеть всё это снять, одновременно работают пять съемочных групп и столько же режиссеров-постановщиков. Такого на российском телевидении еще не было!

По сюжету, из телецентра «Останкино» выезжает большой двухэтажный туристический автобус с Дмитрием Нагиевым, Иваном Ургантом и Аллой Михеевой. Он объезжает все съемочные площадки и делает остановки там, где выступают артисты. За рулем автобуса – Гарик Сукачев. Кстати, музыканту на самом деле разрешили сесть за руль.



БИЛАН И ЯКУБОВИЧ ПОД СЕНЬЮ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В парке «Музеон», рядом с гигантским памятником Петру I работы Зураба Церетели, идет работа сразу над тремя номерами. Для лучшего освещения рядом на специальных тросах болтается огромный световой шар – издалека может показаться, что это новая Луна. Трио звезд «Первого канала»: Леонид Якубович, Светлана Зейналова и Валдис Пельш – исполняет «Кабы не было зимы». Команда работает быстро и слаженно: всего несколько дублей – и номер снят.

Следующий выход – Димы Билана. Артист уже приехал на площадку и репетирует свой номер. Билан будет исполнять композицию «Держи». С ним в кадре топ-модель Ксения Сухинова. Танцуя под музыку, они движутся по набережной, а несколько камер с разных точек снимают каждое движение.



СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ У БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Номер Ани Лорак снимали у Большого театра в снежную и морозную ночь (для уличных съемок постарались выбрать время, когда на улице почти нет зевак, иначе все они постараются «влезть» в кадр). Артистка рискнула здоровьем ради искусства: решила не утепляться и пела в шелковом блестящем костюме. А в перерывах между дублями съемочная группа отогревала Ани и ее кордебалет горячим чаем. Ни одна девушка после съемок не заболела.

Здесь же снимали еще один необычный номер, своеобразный эксклюзив: в одном кадре будут братья Меладзе с супругами. И если Валерий уже несколько раз появлялся на светских мероприятиях с Альбиной Джанабаевой, то для Константина и Веры Брежневой это, можно сказать, первый большой совместный выход в свет.



НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ

Несколько номеров сняли на теплоходе, который плывет по ночной Москве-реке. Солисты группы «Уматурман» не подготовились: оделись слишком легко, а петь им предстояло на открытой верхней палубе движущегося судна. Так что членам съемочной группы пришлось отдать ребятам на время съемок всё свое тепло: шапки, шарфы, варежки. В общем, утеплили, как могли. Певице Ёлке повезло больше: ей досталось выступление внутри теплохода.



ХОД КОНЁМ ОТМЕНЯЕТСЯ

Погода внесла коррективы в номер группы «Город 312». По сценарию, солистка Ая должна была верхом на лошади прогарцевать по Манежной площади и спуститься по ступенькам в Александровский сад. Но из-за перепада температур брусчатка и ступени стали очень скользкими – лошадь могла поскользнуться и повредить ноги, а то и покалечить седока. Поэтому животное, которое уже доставили к месту съемок, отправили в конюшню, а номер был снят без этой красивой задумки. Конечно, это далеко не все сюрпризы, которые будут ждать нас в Новый год на «Первом канале». Мы увидим и Полину Гагарину с ее хитом «Драмы больше нет» на фоне МГУ, и Лолиту в полупрозрачном наряде, и Светлану Лободу, убегающую от папарацци, услышим необычный дуэт Александра Гордона и Юлии Барановской… Словом, смотрите – и увидите!