Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Телеканал «Россия» пригласил Филю, Степашку и ... Ангелу Меркель

Собачье дело →

Новогодняя турпоездка с Ургантом и Нагиевым

Новый год

«Первый канал» каждый Новый год старается не только порадовать зрителей, но еще и удивить. Были в его арсенале и обычные концерты в формате телеогонька, и костюмированные музыкальные спектакли, и красочные шоу. На этот раз решили показать что-то новенькое, необычное. Наш специальный корреспондент побывал на съемках и «подсмотрел» для вас самое интересное из того, что будет показано в новогоднюю ночь.

ТЕЛЕПУТЕШЕСТВИЕ ПО НОВОГОДНЕЙ МОСКВЕ
Подготовка к съемкам главной новогодней передачи началась за несколько месяцев до праздника. Продюсеры «Первого канала» в социальной сети «Одноклассники» объявили народное голосование за тех артистов, которых зрители хотели бы видеть на телеэкране в новогоднюю ночь. Таким образом был составлен список из 30 самых популярных звезд, которые обязательно появятся на «Первом канале». Будут и необычные дуэты, и трио.
Необычным в этот году будет и то, что все номера снимаются не в студии, а на московских улицах, в парках, на площадях – в самых знаковых и узнаваемых местах российской столицы. Съемочные площадки устроили на площади перед Большим театром и на Манежной площади, в парках «Музеон» и «Зарядье», на главном российском катке, расположенном, по традиции, на Красной площади, и даже на прогулочном теплоходе, плывущем по Москве-реке. Так что «Первый канал» покажет за одну новогоднюю ночь всю Москву. Для того, чтобы успеть всё это снять, одновременно работают пять съемочных групп и столько же режиссеров-постановщиков. Такого на российском телевидении еще не было!
По сюжету, из телецентра «Останкино» выезжает большой двухэтажный туристический автобус с Дмитрием Нагиевым, Иваном Ургантом и Аллой Михеевой. Он объезжает все съемочные площадки и делает остановки там, где выступают артисты. За рулем автобуса – Гарик Сукачев. Кстати, музыканту на самом деле разрешили сесть за руль. 

БИЛАН И ЯКУБОВИЧ ПОД СЕНЬЮ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
В парке «Музеон», рядом с гигантским памятником Петру I работы Зураба Церетели, идет работа сразу над тремя номерами. Для лучшего освещения рядом на специальных тросах болтается огромный световой шар – издалека может показаться, что это новая Луна. Трио звезд «Первого канала»: Леонид Якубович, Светлана Зейналова и Валдис Пельш – исполняет «Кабы не было зимы». Команда работает быстро и слаженно: всего несколько дублей – и номер снят. 
Следующий выход – Димы Билана. Артист уже приехал на площадку и репетирует свой номер. Билан будет исполнять композицию «Держи». С ним в кадре топ-модель Ксения Сухинова. Танцуя под музыку, они движутся по набережной, а несколько камер с разных точек снимают каждое движение. 

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ У БОЛЬШОГО ТЕАТРА
Номер Ани Лорак снимали у Большого театра в снежную и морозную ночь (для уличных съемок постарались выбрать время, когда на улице почти нет зевак, иначе все они постараются «влезть» в кадр). Артистка рискнула здоровьем ради искусства: решила не утепляться и пела в шелковом блестящем костюме. А в перерывах между дублями съемочная группа отогревала Ани и ее кордебалет горячим чаем. Ни одна девушка после съемок не заболела. 
Здесь же снимали еще один необычный номер, своеобразный эксклюзив: в одном кадре будут братья Меладзе с супругами. И если Валерий уже несколько раз появлялся на светских мероприятиях с Альбиной Джанабаевой, то для Константина и Веры Брежневой это, можно сказать, первый большой совместный выход в свет.

НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ
Несколько номеров сняли на теплоходе, который плывет по ночной Москве-реке. Солисты группы «Уматурман» не подготовились: оделись слишком легко, а петь им предстояло на открытой верхней палубе движущегося судна. Так что членам съемочной группы пришлось отдать ребятам на время съемок всё свое тепло: шапки, шарфы, варежки. В общем, утеплили, как могли. Певице Ёлке повезло больше: ей досталось выступление внутри теплохода. 

ХОД КОНЁМ ОТМЕНЯЕТСЯ
Погода внесла коррективы в номер группы «Город 312». По сценарию, солистка Ая должна была верхом на лошади прогарцевать по Манежной площади и спуститься по ступенькам в Александровский сад. Но из-за перепада температур брусчатка и ступени стали очень скользкими – лошадь могла поскользнуться и повредить ноги, а то и покалечить седока. Поэтому животное, которое уже доставили к месту съемок, отправили в конюшню, а номер был снят без этой красивой задумки. Конечно, это далеко не все сюрпризы, которые будут ждать нас в Новый год на «Первом канале». Мы увидим и Полину Гагарину с ее хитом «Драмы больше нет» на фоне МГУ, и Лолиту в полупрозрачном наряде, и Светлану Лободу, убегающую от папарацци, услышим необычный дуэт Александра Гордона и Юлии Барановской… Словом, смотрите – и увидите!

Метки: В России, СМИ, Общество

Опубликовано: 24.12.2017 в 14:35 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Телеканал «Россия» пригласил Филю, Степашку и ... Ангелу Меркель

Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?

Папа, подари собаку!

Придет серенький волчок

Нам не страшен ураган

Скажите, как его зовут?

Сергей Светлаков хотел стать медведем

Аэропорт. Стою у трапа самолета

Формула любви Елены Валюшкиной

По мукам пошла - сестру нашла!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Телеканал «Россия» пригласил Филю, Степашку и ... Ангелу Меркель

Собачье дело →

Обратите внимание

в Перми

Теодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих пор

В театре оперы и балета исполнили шедевр национальной и мировой культуры - Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
смотреть видео читать22.12.2017 в 17:05
Метки: в Перми, Культура, Общество

Грим - дело тонкое

Гость Новостей культуры - начальник гримерного цеха Пермского академического театра оперы и балета Сергей Мухин.
смотреть видео читать22.12.2017 в 16:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

Праздник к нам приходит

В Перми официально открылись елочные базары, а город преображается на глазах!
смотреть видео читать22.12.2017 в 16:03
Метки: в Перми, Общество

Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»

Гость студии - дирижер, пианист Максим Шостакович.
смотреть видео читать22.12.2017 в 15:36
Метки: в Перми, Культура, Общество

Двор мечты

В Перми подвели итоги реализации федерального проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий.
смотреть видео читать22.12.2017 в 15:18
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В России

Собачье дело

Символ наступающего 2018 года умен, сообразителен и способен на многое. Например, собака может...
читать24.12.2017 в 17:01
Метки: В России, В мире, СМИ

Новогодняя турпоездка с Ургантом и Нагиевым

«Первый канал» каждый Новый год старается не только порадовать зрителей, но еще и удивить.
читать24.12.2017 в 14:35
Метки: В России, СМИ, Общество

Телеканал «Россия» пригласил Филю, Степашку и ... Ангелу Меркель

Открываем тайны новогоднего Голубого огонька.
читать24.12.2017 в 10:30
Метки: В России, СМИ, Общество

Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?

В ГУМе открылась выставка «Старый добрый Новый год: коллекция заслуженного артиста Александра Олешко».
читать23.12.2017 в 14:26
Метки: В России, Кино, СМИ, Общество

Папа, подари собаку!

Просьбой завести собаку атакуют многих родителей. У звезд тоже были первые любимцы.
читать23.12.2017 в 10:10
Метки: В России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Собачье делоСобачье дело

Новогодняя турпоездка с Ургантом и НагиевымНовогодняя турпоездка с Ургантом и Нагиевым

Телеканал «Россия» пригласил Филю, Степашку и ... Ангелу МеркельТелеканал «Россия» пригласил Филю, Степашку и ... Ангелу Меркель

Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?

Папа, подари собаку!Папа, подари собаку!

Теодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих порТеодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих пор

Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезонЮные мастера прыжков с трамплина открыли сезон

Грим - дело тонкоеГрим - дело тонкое

Праздник к нам приходитПраздник к нам приходит

Вести Кудымкар 22.12.2017Вести Кудымкар 22.12.2017

Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»

Двор мечтыДвор мечты

В Перми сыграют «Цветик - семицветик» на французском языкеВ Перми сыграют «Цветик - семицветик» на французском языке

Кому праздники, а кому - усиленный режим работыКому праздники, а кому - усиленный режим работы

Ботанический сад заняли доисторические ящерыБотанический сад заняли доисторические ящеры

В конце декабря похолодает до -25В конце декабря похолодает до -25

С границами определилисьС границами определились

В Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулезомВ Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулезом

За новогодними подарками - в «М.Видео»За новогодними подарками - в «М.Видео»

Газете «Эфир» исполнилось 25 летГазете «Эфир» исполнилось 25 лет

Уникальная операция на производствеУникальная операция на производстве

Жизнь в пластике: одна карта на все случаи жизниЖизнь в пластике: одна карта на все случаи жизни

Многодетные семьи края наградили за достойное воспитание детейМногодетные семьи края наградили за достойное воспитание детей

Директора пермского агентства недвижимости осудили за махинацииДиректора пермского агентства недвижимости осудили за махинации

Новый 2018 год: Место встречи изменить нельзяНовый 2018 год: Место встречи изменить нельзя

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru