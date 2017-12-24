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← Новогодняя турпоездка с Ургантом и Нагиевым

Собачье дело

собаки

Собаки не зря считаются лучшими друзьями человека. Символ наступающего 2018 года умен, сообразителен и способен на многое. Например, собака может...

1. СТАТЬ ГЕРОИНЕЙ ЛЕГЕНДЫ
Согласно библейской легенде, когда Адама и Еву изгнали из рая, их окружили дикие звери с явным намерением напасть. Впереди всех была собака. Адам взмолился о помощи и услышал голос с неба: «Погладь собаку и увидишь, что будет». Первый человек преодолел страх и последовал совету. Собака тут же развернулась и стала защищать людей от остальных животных. Так она и стала первым защитником, помощником и другом человека. 

2. УМИЛОСТИВИТЬ ГОСУДАРЯ
Любимую собаку Петра I звали Лизетта. Царь был так привязан к ней, что однажды это спасло одного придворного. За какую-то мелкую оплошность Петр повелел посадить человека в крепость и высечь кнутом на площади. Любые просьбы о помиловании только сильнее злили государя. Но императрица придумала выход. Она написала короткую челобитную от имени Лизетты и положила ее за ошейник собаки. Когда император увидел послание, он засмеялся и сказал: «И ты, Лизетта, с челобитными ко мне прибегаешь! Я исполню твою просьбу потому, что она от тебя еще первая».

3. ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ
В Петербурге собаки в рамках проекта «КниГАВ» помогают детям научиться читать – и весьма успешно. Секрет прост: четвероногие преподаватели отлично умеют... слушать! Они не перебивают и не поправляют малыша, их не нужно стесняться, и они терпеливо ждут, пока ученик составит из слогов трудное слово. Собак отбирали специально: самые необходимые для хвостатого педагога качества – любовь к детям и спокойный усидчивый характер. Детям для улучшения навыков чтения обычно хватает 8 таких занятий. 

4. СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
Американец Джефф Янг постоянно возил своего пса Эклипса на прогулку в местный парк. Однажды, когда подошел нужный транспорт, пес решил не ждать хозяина и поехал гулять самостоятельно. С тех пор Эклипс совершает такие поездки каждый день. Пес дожидается подходящего маршрута, занимает любимое место у окна, а на нужной остановке выходит и отправляется гулять в парк. Хозяину постоянно звонят люди, уверенные, что собака потерялась, но Джефф неизменно отвечает: «Не надо волноваться. Он знает, куда ехать».

5. ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ
Жительница Ливерпуля Лесли Хейлвуд как-то взяла на несколько дней домой собаку- поводыря – центр обучения закрылся на рождественские выходные, и с животным некому было сидеть. Сама женщина решила отметить праздник одна и в какой-то момент подавилась шоколадной конфетой. Помочь ей было некому, и она наверняка задохнулась бы, но собака проявила чудеса сообразительности. «Она, очевидно, услышала меня, подбежала, вскочила на стоявший передо мной диван, посмотрела мне в глаза, встала на задние лапы и ударила меня передними лапами в грудь, выбив шоколад», – рассказывает Лесли. 

6. НАПУГАТЬ ФАШИСТОВ
Во время битвы под Москвой группа фашистских танков повернула назад, завидев мчавшихся навстречу собак. А всё потому, что четвероногих бойцов приучили взывать неприятельские танки. Первой собакой-диверсантом стала овчарка Дина. Однажды она пустила под откос целый вражеский эшелон. Дина выскочила на рельсы перед приближающимся поездом, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку капсюля-воспламенителя, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Во время войны она успешно обнаружила несколько мин, а после Победы до глубокой старости жила при Музее боевой славы. 

7. СТАТЬ ПОЮЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ
Хаски по имени Мишка стала настоящей звездой Интернета. Ее хозяева заметили, что Мишка умеет подражать человеческой речи. При желании в «речи» собаки можно различить фразы «Hello» («Привет»), «Thank you» («Cпасибо»), «How are you?» («Как дела»?), «Are you hungry?» («Ты голоден?») и «I love you» («Я тебя люблю»). Кроме того из «разговора» любимицы хозяева при помощи компьютерной программы сделали песню! Сейчас Мишку называют первой собачьей поп-звездой и вовсю продают сувениры с ее изображением.

Метки: В России, В мире, СМИ

Опубликовано: 24.12.2017 в 17:01 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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