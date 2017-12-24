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Телеканал «Россия» пригласил Филю, Степашку и ... Ангелу Меркель



Новый год

Бессменный главный режиссер новогодних проектов телеканала «Россия» – «Парад звезд» и «Голубой огонек» – Сергей Широков. Так что свое знакомство с праздничными передачами наш специальный корреспондент начал с беседы с этим телевизионным «Дедом Морозом». А тот открыл тайну новогоднего номера Филиппа Киркорова и праздничной встречи Андрея Малахова с «Максимом Галкиным».

НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ
– Сергей, расскажите про особые номера, которые Вы приготовили в этом году для «Голубого огонька». Они уж совсем необыкновенные: елочный шар с танцующими в нем людьми, ледяная горка на сцене! – Мы решили себе не изменять: стараемся сделать что-то интересное на сцене, создать необычные дуэты и просто красивые картинки на экране сделать – это наши подарки зрителям на Новый год. В номере с огромной елочной игрушкой поют Лев Лещенко и Диана Ди. А ледяная горка и русские гулянья вокруг нее будут в номере с участием Надежды Бабкиной и Дмитрия Губерниева – вот такой необычный дуэт.
– Давно начали готовиться к съемкам?
– С лета. Но у нас бывают и внезапные озарения: когда мы, например, сегодня можем придумать номер на завтра. Так было с номером Киркорова. Мы созвонились с Филиппом и вместе придумали его. В этом номере будет принимать участие вся его семья! 
– А что интересного приготовили зрителям в традиционной уже передаче «Парад звезд»?
– Это очень большая работа, в которой мы подводим итоги года: с юмором смотрим на все произошедшие события и на то, что нам предстоит в году наступающем. Это наша «фирменная» сатира. 
– Какой номер Вас самого рассмешил прямо перед камерой?
– Мне кажется, меня уже сложно чем-то рассмешить. Но очень смешной и добрый номер получился у Андрея Малахова – простой, но содержательный. В нем Андрей Малахов встречается с «Максимом Галкиным». Филипп Киркоров с Николаем Басковым, как всегда, зажгли – они, собственно, наши «предводители» «Парада звезд». А Елена Григорьевна Степаненко к этим съемкам совершенно преобразилась: похудела на 35 килограммов и фантастически выглядит! 
– Как человек, который уже месяц каждый день отмечает Новый год, подскажите Ваш рецепт новогоднего настроения. 
– Семья, дом, «Оливье», шампанское! И обязательно – телеканал «Россия»! Какой же без этого Новый год?

БЕЛЫЙ СНЕГ И «ЗОЛОТАЯ» ЖАСМИН
Из павильона «Мосфильма», где проходят съемки «Голубого огонька», каждый день мешками выносят «отработанные» серпантин, мишуру и мелко нарезанную белую бумагу – «снег». Это неудивительно, потому что почти в каждой песне – что-то зимнее, морозное, новогоднее. Один из номеров – дуэт Олега Газманова с Нюшей, которые поют известную песню «Белый снег». И хотя оба – профессионалы с большим стажем, режиссер просит повторить дубль. «Олег, я понимаю, что это интуитивно, но вы отодвинули Нюшу и встали в центр, а у вас – дуэт!» – говорит в микрофон Сергей Широков, который следит за процессом через мониторы. «Ну я и постарше!» – отшучивается Олег Михайлович. 
После номера Нюша бежит в гримерку, а мы успеваем задать ей вопрос: 
– С каким настроением завершаете год?
– Как и многие артисты, я уже месяц его праздную! Каждый день снимаюсь в новогодних программах, и сама ситуация не позволяет быть в плохом настроении. Главное – до 31 декабря сохранить новогодний энтузиазм. Это, наверное, проблема всех артистов! 
Появление на сцене певицы Жасмин произвело фурор. Мама троих детей выглядела блестяще во всех смыслах этого слова. Ее «золотое» платье искрилось и переливалось. «Было много вариантов сценического костюма на Новый год, – рассказывает артистка. – Но когда это платье увидела моя дочь Маргарита, она сказала: «Мама, вау, отпад!» И я поняла: это то, что нужно!»

НЕОБЫЧНЫЕ ДУЭТЫ
Каждый номер «Голубого огонька» сопровождается яркими танцами. Многие артисты приезжают со своим «подтанцовками» и кордебалетами. А Надежда Бабкина – со своим театром «Русская песня». Пока она поет с Дмитрием Губерниевым (да, он прекрасно поет!), ее артисты устраивают на сцене настоящее русское гулянье. 
Вообще, дуэты в этом году сложились самые неожиданные. Гоша Куценко споет с Нонной Гришаевой, Александр Ревва – с Глюкозой. Не будем раскрывать всех секретов, но зрители увидят на телеканале «Россия» всех своих любимых артистов – от Стаса Михайлова до Юрия Антонова. Кроме «старожилов» будут и новички, например, свою самую популярную песню споет дуэт Artik&Asti, который знает и любит молодежная публика. 

УШИ БАСКОВА И НОГИ ВЕРНИКА
В «Параде звезд», который традиционно будет показан прямо перед «Голубым огоньком», телезрителей ждут сатирические номера на злобу дня. По традиции, на сцену выйдут герои программы «Спокойной ночи, малыши!»: Филипп Киркоров в образе Фили, Николай Басков в образе Степашки и дядя Коля – Николай Валуев. Юрию Стоянову предстоит перевоплотиться в известных политиков, которые весь год у всех на устах. Сначала он станет (не первый раз, кстати) Ангелой Меркель. А затем изобразит президента США Дональда Трампа. Удивительно, как он похож на них! А какие ноги у премьер-министра Англии Терезы Мэй в исполнении Игоря Верника – хоть на конкурс красоты отправляй! 
Напоследок откроем, что в одном из номеров примут участие настоящие собаки, поскольку по восточному календарю грядет год Желтой Собаки.

Метки: В России, СМИ, Общество

Опубликовано: 24.12.2017 в 10:30 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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