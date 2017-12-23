Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?

Перед Новым годом многие стараются создать родным и близким праздничное настроение, а вот Александр Олешко решил не мелочиться – и подарил его всем вокруг. В ГУМе открылась выставка «Старый добрый Новый год: коллекция заслуженного артиста Александра Олешко». На ней можно полюбоваться старинными советскими елочными игрушками, новогодними открытками, карнавальными масками. Но главные тут – Деды Морозы. Их собирал по всей стране лично Александр Олешко.



«МОЕГО ДЕДА МОРОЗА ПОСАДИЛИ В БИЗНЕС-КЛАСС»

На торжественном открытии выставки Александр с удовольствием рассказал нам о своем увлечении. Но сначала показал одно из недавних приобретений – большого Деда Мороза 1952 года выпуска, который вместе с нынешним хозяином прилетел в Москву из Тюмени. «Нашел его случайно через Интернет, был в Тюмени по делам и забежал в магазин, – рассказал Александр. – Обратно летели уже вместе. Правда, я – в эконом-классе, а Деда Мороза – спасибо авиакомпании – посадили на отдельное место в бизнес-классе. Пристегнули, как положено, к креслу. Он был почетным пассажиром. Посмотрите, как прекрасно сохранился! Может быть, именно такую игрушку чуть больше 60 лет назад здесь, в ГУМе, и продавали. То есть его купили в Москве, увезли в Тюмень – а сейчас он, сделав круг, вернулся сюда снова».



«ДЕД МОРОЗ ДОЛЖЕН ПЕРЕЕХАТЬ КО МНЕ В МОСКВУ!»

– Александр, как получилось, что Вы стали собирать новогодние игрушки?

– Коллекция собралась как-то сама собой: бывая на гастролях в разных городах нашей большой страны, я просто не мог пропустить ни одного ватного советского Деда Мороза из моего счастливого, удивительного советского детства. За пять лет я собрал около 800 Дедов Морозов. А вот Снегурочек значительно меньше – они почему-то были обделены вниманием фабрик. Но они – самые красивые, разнообразные. Мы в нашем детстве в них сразу влюблялись, а в Дедов Морозов – верили.

– По какому принципу Вы собираете игрушки?

– Принцип отбора Дедов Морозов у меня один: если его у меня в коллекции нет – то он сразу мой! На гастролях обязательно посещаю блошиные рынки, развалы, куда люди выносят ненужные вещи. И когда я вижу какого-нибудь одинокого Деда Мороза, то у меня просто сердце кровью обливается. Ну как же так? Он должен обязательно переехать ко мне в Москву! Поэтому, когда все нормальные люди в самолете отдыхают, спят, я лечу в обнимку с коробками Дедов Морозов и Снегурочек. Но – радостный от того, что моя коллекция пополнится. Самое приятное, что теперь после спектаклей поклонники часто дарят мне Дедов Морозов. Сначала мои коллеги смотрели на меня с удивлением, а теперь все привыкли – знают, что я собираю новогодние игрушки.

– Вы храните всё это дома?

– Это просто невозможно. Моя коллекция лежит в каком-то музее, потом переезжает в другой. Выставку провожу не впервые – раз в год вижу всё чем владею, каким сокровищем.

– Собранные Вами новогодние игрушки объединяются словом «советские». Но они же в разные периоды были различными?

– Да, конечно. Есть, например, послевоенные игрушки. Когда человеку очень хотелось праздника, хотелось оттаять душой, но не было возможности. Многие заводы были разрушены, не было производства, и люди из подручных средств создавали игрушки. Я, например, для себя открыл Дедов Морозов, которые создавались из подмёта. Знаете, что это такое? Когда на хлебозаводах подметали муку, которая оставалась в виде пыли на полу. Ее собирали в пакеты и из этой муки делали клей, форму, а потом и потрясающих Дедов Морозов. Или другой период: когда Гагарин полетел в космос. Этому событию были тоже посвящены елочные игрушки. А после выхода фильма «Цирк» Григория Александрова была выпущена целая серия, посвященная цирку.



«ХОЧУ БЫТЬ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ САШЕЙ КОБЗОНОМ!»

– Можно сказать, что у Вас ностальгия по советским временам?

– Есть замечательная поговорка: стреляя в прошлое из пистолета, знайте, что будущее выстрелит в вас из пушки. Мне кажется, надо с любовью относиться к тем предметам, которые бережно сохранили бабушки и дедушки, родители. Я думаю, что у любого человека есть какая-нибудь коробка с игрушками, дорогими предметами – всем тем, что касается Нового года. Это вера в чудо... А я стал собирать игрушки совершенно случайно: просто хотел вернуться в свои ощущения – не только в свое детство, но и в детство своих родителей. Это как добрые фильмы, к которым мы возвращаемся, или как классическая музыка, которая не стареет и остается в сердце.

– Вы, наверное, помните свои детские утренники? Выступали на них со стихами?

– Первое мое выступление состоялось как раз на Новый год. Мне пять лет, я у мамы на работе на Кишиневском заводе холодильников – с микрофоном пою песни у елочки. С той поры я понял, что буду артистом и в Новый год буду только с микрофоном, а не с бокалом шампанского. И никогда не жалею об этом. Потому что как встретишь Новый год, так его и проведешь. И я всегда его провожу в работе.

– Верили в Деда Мороза?

– Всегда. Вся семья готовилась к этому празднику, все с радостью и волнением ожидали встречи с Дедом Морозом. Я в него верю до сих пор, несмотря на то, что сам уже раз сто его играл. Я был Дедом Морозом и в школах, и в детских садах. И детям говорил: «Загадайте желание и прошепчите его Дедушке Морозу на ушко – и он обязательно его исполнит!» Я всегда и сам верил в это. А заказывал всегда одно: стать артистом. У меня не возникало вопросов, почему каждый Новый год – разные Деды Морозы. Мне это было не важно. Главное, я подходил и говорил ему: «Дедушка Мороз, я хочу быть народным артистом Советского Союза!» – «Каким таким народным артистом?» – «Сашей Кобзоном!» Прошло время. У меня есть свой творческий путь. Сейчас я стараюсь в течение года отбирать свои желания, записывать их, а потом в полночь загадываю по одному желанию под каждый удар курантов.

– А какой Новый год стал для Вас самым памятным?

– Запоминающийся Новый год был на Красной площади, когда я был ведущим в прямом эфире «Первого канала». Я, мальчик, который приехал в Москву из Кишинева и не мог себе представить в детстве, что будет встречать Новый год на Красной площади. Это было невероятно! Я мог напрямую обращаться со своими новогодними желаниями к небу, Деду Морозу, курантам!.. – В заключение поделитесь новогодним пожеланием для всех.

– Мечты у всех людей на планете приблизительно одинаковые. Мы все хотим мира, любви, внутренней гармонии, радости общения, дружбы... Я всем желаю в наступающем году уверенности в том, что всё будет хорошо!