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Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов? →

Папа, подари собаку!

собака

Просьбой завести собаку атакуют многих родителей. Схватятся ли мама с папой за голову при мысли о будущих хлопотах или порадуются тому, что ребенок вырастет добрым и заботливым, зависит от их характеров. Но ни один ребенок из тех, кто в детстве дружил с символом наступающего года Собаки, об этом точно не пожалел. Подтверждение тому – истории первых любимцев звезд.

СОБАЧЬЕ ВОСПИТАНИЕ ДЛЯ ЕВГЕНИИ КРЮКОВОЙ
Для Евгении русский спаниэль Рекс стал настоящей нянькой. К моменту ее рождения собаке было уже 7 лет – неудивительно, что пес взял над ребенком шефство. «Мама шла с нами гулять, заходила в магазин и спокойно оставляла коляску на улице, поручая дочку заботе Рекса. Мало того что он никого не подпускал к коляске – стоило мне заплакать, пес начинал выть так, что прохожие бегом бежали в магазин и кричали: «У кого ребенок с собакой плачут?» – рассказывает актриса. – Делать первые нетвердые шаги я училась не в ходунках, а держась за собачью холку, и пес терпеливо сопровождал меня в заманчивых путешествиях по дому. Он успевал лечь прямо под меня, стоило лишь пошатнуться, и приземление мое было мягким. Мохнатый нянь никому не разрешал будить ребенка – только сам. Мама говорила: «Рекс, иди буди Женю!» – он радостно бежал к детской кроватке и просовывал морду через решетку. Первое, с чего начинался новый день, – его влажный нос, прикосновение которого ощущала, еще толком не проснувшись. Я росла вместе с ним. Хотя правильнее сказать – Рекс меня вырастил. Он страсть как любил мои игрушки, по-своему, по-собачьи. Стоило одной из них оказаться в его власти – и через десять минут Рекс, совершенно счастливый, лежал на куче мелких кусочков, оставшихся от какого-нибудь новенького резинового Кота в сапогах. Но когда я уехала на дачу с детским садом, он вытащил из корзины все игрушки, уткнулся в них, целехоньких, носом и так пролежал до моего возвращения! Его силком выводили гулять на минутку, потом он снова принимал позу тоскующего пса и продолжал лежачую забастовку. Преданная собачья любовь была важной частью моего счастливого детства и потому – понимания счастья в принципе». Неудивительно, что сейчас актриса держит сразу несколько собак и души в них не чает. 

СОБАЧЬЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ЮЛИИ КОВАЛЬЧУК
Юлия с детства была решительной и умела находить выход из любой ситуации. Это оказалось большой удачей для любимицы семьи Ковальчук – болонки Джулии. «Как-то собака ощенилась. Но после родов ей вдруг стало плохо, – вспоминает отец певицы Олег Александрович. – Мы повезли ее к ветеринару. Оказалось, она не разродилась, остались еще два щенка. Сделали стимулирующий укол, я отвез Джулию домой, а сам поспешил на работу. Вечером возвращаемся с женой, а Юля сообщает, что приняла роды. Сама – не побоялась!» Надо сказать, что к тому моменту Юлии было всего 10 лет. Уже когда певица стала знаменитой, в интервью она часто повторяла, что обожает свою собаку Джулию. А потом у Юлии появилось еще несколько питомцев.

СОБАЧЬЯ ОХРАНА ДЛЯ АННЫ СЕДОКОВОЙ
Певица росла в непростых условиях – без отца, в неблагополучном районе города. Однако в 12 лет Анна нашла себе защитника. Им стала бездомная собака, которую девочка назвала Джули. Ребенок подружился с животным, и Джули каждый день в 8 утра встречала «подопечную» у подъезда дома и провожала в школу. А в 14.30 собака появлялась возле школы, чтобы проводить девочку домой. «Мама не разрешала мне ее забирать, и я построила ей домик на этаже... – говорит певица. – Самые преданные собаки – те, которые знают, что такое потерять дом». 

СОБАЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ ДЛЯ ЮРИЯ ГАЛЬЦЕВА
Юморист обожает собак с детства, а первого питомца к нему привел случай. «Когда мне было пять лет, я, папа и мама поехали на озеро и жили там в палатке. И к нам собачка прибилась – дворняжка небольшая, – рассказывает он. – С неделю мы там пробыли, и родители ее кормили. Нам уезжать, а она стоит возле этой палатки и так жалобно смотрит… Я стал упрашивать родителей ее взять с собой. Те ни в какую: «Куда? У нас же места мало!» Я в слезы, всю дорогу домой плакал, потом два дня не ел ничего – просто кусок в горло не лез. И вдруг отец приходит домой, а с ним эта собачка. Для меня это был такой счастливый день! Мы ее назвали Найдой, и она у нас жила очень долго, лет десять. А когда старенькой стала, то мы ее в деревню отвезли к моей бабушке, там она доживала. После этой истории я, что называется, подсел на собак». С тех пор в доме Гальцева обязательно живут четвероногие друзья. 

СОБАЧИЙ ПРИМЕР ДЛЯ БОРИСА ЩЕРБАКОВА
Собственная собака появилась у актера уже во взрослом возрасте. Однако и в детстве он успел пообщаться с самыми разными животными, поскольку некоторое время жил в Псковской области у тети с дядей, которые вели натуральное хозяйство. Их собака однажды показала мальчику курьезный пример настоящей преданности. «Мой дядька Витя служил лесником, и ему полагалась лошадь. 
Я каждое утро ее запрягал и каждый вечер распрягал. И жила у нас черная-пречерная собака Уголек, она каждый раз с нами на сенокос отправлялась, бежала за телегой. Это ее работа была, – рассказывает Борис Васильевич. – А лесник, скажу я вам, должность, считавшаяся по тем временам очень серьезной и ответственной. Кому-то нужна лошадь огород вспахать, кому выделить делянку… Очень большим человеком считался лесник, поэтому всегда шел «жидкий рубль». А дядька Витька имел склонность к этому делу… В то время в городе появился первый медвытрезвитель. Однажды едет дядька на телеге домой не в должной форме. Рядом Уголек бежит. А лошадь дядьку, замечу, привозила домой в любом состоянии. Разморило его, он и заснул. Лошадь почувствовала это, увидела перед собой поле с клевером, и так ей его захотелось поесть, что она свернула с дороги. А поскольку там оказался большой кювет, то мой дядька Витя упал с телеги, так и не проснувшись. Мимо проезжали люди, которые в свое время, видимо, не смогли о чем-то договориться с лесником, и позвонили в вытрезвитель. Приехала спецмашина. И что же вы думаете?! Уголек не дал им подойти к дядьке! Он искусал всех, стоял насмерть. Медбратья плюнули и уехали. Дядя Витя проспался, смотрит – телега рядом. Он прыг на нее – и домой. Так ни разу и не побывал в медвытрезвителе. Вот что значит настоящий, верный друг!»

СОБАЧЬЯ ХИТРОСТЬ ДЛЯ ОЛЕГА ГАЗМАНОВА
В детстве Олег так мечтал о собаке, что однажды совершил небольшую диверсию. «Притащил домой здоровенную дворнягу и спрятал на чердаке (мы жили в старом немецком доме в Калининграде, бывшем Кенигсберге), – рассказывает он. – Дней пять ей котлеты носил, но меня вычислили… Кстати, дворняги – самые умные собаки: она сидела так тихо, что ее никто не слышал, а когда на чердак кто-то заходил, сама пряталась за шкафом. Обнаружили бедолагу только по запаху…» Тогда собаку оставить не разрешили. Зато когда Газманов вырос, он завел сразу трех псов. Да и одна из самых известных песен, которые он сочинил, – про собаку. Правда, поначалу «Люси» посвящалась девушке. Но спеть ее в таком варианте Олег не успел. «Поехал завоевывать Москву, и тут у меня пропал голос. Ужас! – вспоминает он. – А маленький Родион знал весь мой репертуар. И вот один друг-звукорежиссер предложил: «Олег, пусть сын споет что-нибудь». Я решил, что «Люси» – как раз подходящая мелодия, но так как слова про девушку сыну тогда было петь рановато, написал другие...» Певец не прогадал: про девушек пели многие, а вот песню о том, что «пропала собака, живущая в нашем дворе», невозможно было спутать ни с одной другой.

Метки: В России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 23.12.2017 в 10:10 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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