Придет серенький волчок

Знаменитый Юрьев день (9 декабря) известен не только невеселой пословицей про бабушку. Святой Георгий (Юрий) покровительствовал волкам. А они, кстати, бывают не только серыми и страшными, но и удивительными.

1. САМЫЙ ВООДУШЕВЛЯЮЩИЙ

По легенде, основателей Рима – Рома и Ремула – выкормила волчица, поэтому древние римляне особо чтили волков. Однажды, когда римские войска сражались с галлами в Умбрии, волк решил исход сражения. Между противниками пробежала лань, преследуемая волком. Она кинулась к галлам, а волк побежал в сторону римлян. Воодушевленные римляне решили, что боги на их стороне, и бой выиграли.

2. САМЫЙ ТРУДОЛЮБИВЫЙ

Есть много версий того, как появилась фраза «Тамбовский волк тебе товарищ». Одна из них гласит, что «виновато» трудолюбие тамбовских крестьян. После окончания полевых работ они уезжали в соседние города и брались за любую низкооплачиваемую работу, отбивая ее у местных жителей. Вот последние и ворчали: «Опять тамбовские волки по дворам рыщут, цену сбивают».

3. САМЫЙ счастлиВЫЙ

В Томске стоит «Памятник счастью» в виде сытого и пьяного волка из мультфильма «Жил-был пес». Авторы скульптуры говорят, что выбрали персонажа, который, по их мнению, наиболее полно отображает состояние счастья. А если нажать кнопку на животе волка, он начинает говорить фразы из мультика, в том числе легендарную «Щас спою!»

4. САМЫЙ ДРУЖЕЛЮБНЫЙ

Однажды фотограф Ник Дженс из американского города Джуно увидел, как в его двор заходит волк. Лабрадор Ника помчался навстречу хищнику, но вместо того, чтобы подраться, они начали играть. После этого волк стал приходить регулярно, а затем его заметили в местном парке. Он играл с собаками, общался с людьми и даже приносил игрушки. Жители быстро привязались к Ромео – так Ник назвал волка. Он стал талисманом города, и в память о нем в Джуно назвали две улицы и установили мемориальную табличку.

5. САМЫЕ ЗАБОТЛИВЫЕ

Грузинский ученый Ясон Бадридзе долгое время изучал волков и два года практически жил в волчьей стае в Боржомском ушелье. Волки несколько раз спасли ему жизнь. Они приносили ученому мясо, когда он занемог. А однажды Ясон, сильно утомившись за день, потерял бдительность и случайно присел на валун, где отдыхал медведь. Волки услышали шум и бросились защищать друга. Медведь ретировался после того, как одна из волчиц укусила его за пятку.

6. САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ

Сумчатый волк тилацин, который раньше обитал на острове Тасмания, официально считается исчезнувшим видом. Это странное полосатое животное внешне напоминало собаку, но обладало сумкой, как у кенгуру. Кроме того ученых удивляла его широкая пасть: когда тилацин зевал, челюсти открывались почти на 180 градусов. Сумчатый волк исчез в 1930-е годы. Однако в марте 2017-го появилась информация о том, что похожее животное попало в объектив видеоловушки в парке Кейп-Йорк. Но фотографии общественности не показывают, объясняя это необходимостью сохранить место обитания редкого животного в тайне.

7. САМЫЕ МОКРЫЕ

На островах канадской провинции Британская Колумбия живут необычные волки. Их любимая еда – рыба, крабы и другие морские животные. Эти волки отлично плавают – ученым известны случаи, когда животные совершали заплывы на 12 километров до ближайшего архипелага – и умеют выкапывать из песка моллюсков. А еще эти волки гораздо дружелюбнее обычных. Ученые объясняют это именно рыбной диетой: и сил на добычу такой пищи нужно тратить меньше, и конкуренция за нее невысокая.