Нам не страшен ураган

Выражение «У природы нет плохой погоды» трудно применить к ураганам, землетрясениям и другим катаклизмам. Но даже в такой непростой ситуации можно сохранить присутствие духа.

МАКСИМ ФАДЕЕВ СДЕЛАЛ ШОУ О ВУЛКАНЕ

Отпуск у продюсера в этом году не задался. Обычно Максим пару месяцев проводит на острове Бали. Но в этот раз подвела стихия. Не успел Фадеев толком отдохнуть от Москвы, как на острове внезапно проснулся вулкан Агунг. Впрочем, продюсер на то и продюсер, чтобы из любого события сделать шоу. Максим немедленно начал практически прямую трансляцию с места событий, и зрители следили за сообщениями на его интернет-страничке, словно за сюжетом приключенческого романа. «Вулкан активизировался еще сильнее – просто реки бетона, потом застынет, селевые потоки сносят всё на своем пути. Повысился уровень опасности, паника в аэропортах жуткая, самолеты никуда не летают. Перебраться на другой остров только паромом, и то невозможно, так как уезжают сотнями. Мы надеемся, что всё будет хорошо», – писал Фадеев. Активность вулкана случалась и раньше, причем местные жители реагировали на это своеобразно. «100 верующих мужчин собрались, отвели на вулкан корову, петуха и козу и совершили жертвоприношение. Вы не поверите: вулкан начал остывать. Удивительно, как можно договориться с природой!» – как-то раз поделился Максим. Но в этот раз жертвоприношения не помогли. Фадееву с семьей пришлось перебраться подальше от своего дома, который находится всего в 19 километрах от вулкана, туда, где погода была поспокойнее. И вовремя: вскоре ему сообщили, что на покинутое место обрушился камнепад. Однако 30 ноября погодные условия немного изменились, аэропорты острова наконец открыли, туристы получили возможность улететь, и обстановка стабилизировалась.

ВАЛДИС ПЕЛЬШ НЕ ИСПУГАЛСЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Телеведущий столкнулся со стихией, когда снимал фильм про Эверест. Вместе со съемочной группой он прибыл в столицу Непала Катманду, быстро осмотрел достопримечательности и отправился в горы. Оттуда Валдис регулярно сообщал на своей страничке в Интернете о перемещениях группы. Например, шутил о природе вокруг: «Наш скромный, но уютный базовый лагерь, 5200 м. Но оцените вид из окна! (в рублях)». Когда киношники поднялись на высоту 5850 метров, группа разделилась. Часть отправилась покорять высоту дальше, часть решила посетить буддийский монастырь Ронгбрук, который считается самым высокогорным монастырем в мире, а потом догнать товарищей. Там-то и застало их одно из самых разрушительных непальских землетрясений последних десятилетий. От подземных толчков разрушилась одна из стен монастыря, камнями засыпало дорогу, по которой должна была идти группа. Позже ведущий вспоминал, что прямо перед катаклизмом начали странно вести себя дикие животные: «С гор стали спускаться горные козы – заходить в монастырь. При том, что они очень пугливые животные. Я их встречал на подъеме накануне, и они человека к себе не подпускают. А тут одна, две, три… семь штук вошли во дворик монастыря, не обращая внимания на людей, и просто стали стоять и смотреть. И через десять минут началось. Сначала это были резкие толчки, а потом земля начала ходить ходуном влево-вправо. И тут мы поняли, что это землетрясение». Пельш признается, что особого страха не испытал. «Единственно, я понимал, что не готов, если у меня между ног зазмеится трещина – и разойдется! Я на шпагат очень плохо сажусь, поэтому, наверное, будет как-то некрасиво, и брюки порвутся», – вспоминает он. Подъем храбрые киношники решили не прерывать и уже собрались было отправиться дальше, но склон горы был закрыт властями в целях безопасности.

ЭММА УОТСОН ПОМОГЛА ПОСТРАДАВШИМ ОТ УРАГАНА

Когда на Америку обрушился ураган Сэнди, актриса по иронии судьбы как раз снималась в фильме о стихийном бедствии – «Ной». Киношный ковчег оказался далеко не таким прочным, как библейский, его сильно поломало, к тому же снимать в таких условиях было невозможно. Актеров эвакуировали из национального парка Ойстер-Бей, где проходили съемки, в Нью-Йорк. «Я совсем не переживала из-за надвигающегося урагана, хотя все только о нем и говорили, – вспоминает Эмма. – Люди скупали еду, батарейки и свечи в магазинах – боялись остаться без электричества. Мне позвонил папа и сказал, чтобы я наполнила ванну водой. «Зачем это?» – спросила я. Ну никак не хотела осознавать серьезность ситуации. Мне и впрямь повезло: в том месте, где я жила на Манхэттене, было не так ужасно. А вот в остальных частях города затопило метро и улицы, люди остались без электричества на несколько недель». Впрочем, девушка не теряла времени зря и решила потратить часы рабочего простоя с пользой для общества. «Мы с друзьями помогали пожилым людям, живущим на Манхэттене: приносили им воду и продовольствие, – говорит она. – Сами они оказались отрезаны от всего мира – без телефонов, телевидения и родственников, которые к ним просто не могли добраться. Помню, вошли в квартиру к одной старушке, а она сидела и слушала Элвиса Пресли. Такая милая бабуля – очень рада была нашей компании».

НАТАЛЬЯ ГУЛЬКИНА ПЕРЕШУТИЛА ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ

Впечатление от концерта в честь закрытия фестиваля «Берингия-2017» зрителям несколько подпортил трясущийся пол. Дело происходило в поселке Усть-Камчатск на берегу Тихого океана. В самом океане в тот момент произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла, и в сглаженном виде толчки докатились до концертного зала. Зрители впали в панику и кинулись к выходу из зала. На сцене в тот момент была Наталья Гулькина с командой.

«Я и мои ребята растерялись и просто забежали за кулисы, сверху сыпалась штукатурка и раскачивались софиты, – вспоминает она. – Когда толчки утихли, световик залез наверх и руками останавливал раскачавшиеся лампы над нашими головами, но мы уже не ждали, а продолжили концерт! Зрители вернулись в зал, и мы завершили наше двухчасовое шоу!» Чтобы успокоить публику, Гулькина балагурила: «А что, уже все обратно идут что ли? Ура! Всё закончилось! Всё продолжается! Главное, чтобы фонарик какой-нибудь на голову не упал. У вас там падать-то нечему. Ну два шарика, подумаешь. А у нас-то вон, смотрите что висит – по 800 килограммов каждая. Ну, если, что, вы тогда нас спасайте тоже – мы же не знаем, куда бежать. Вы тогда все организованно так собрались и рванули на выход. А я думала, гардеробщица пришла, и вы решили сдать пальто! Конечно, танцевать же надо, в пальто-то жарко». Бодрый настрой артистки помог преодолеть панику в зале, и всё закончилось вполне благополучно.

РЕНАТА ЛИТВИНОВА ПОКАЗАЛА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ ПОМАДУ

Однажды, отдыхая в одном южном городке, актриса столкнулась с землетрясением. Но даже природный катаклизм не смог поколебать ее тягу к прекрасному. «Помню, был сильный толчок, упало несколько домов, – рассказывает она. – А ночью, когда мы все находились в доме, снова затрясло. Все выбежали из дома, стали искать меня. А я была в ванной, красила губы. Меня назвали сумасшедшей – о чем, мол, я думаю. А думала я о том, как же я выйду на улицу ненакрашенная. Никакого испуга не было. И дом наш всё равно не упал».