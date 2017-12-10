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← Сергей Светлаков хотел стать медведем

Скажите, как его зовут?

Киркоров

Недавно Андрей Малахов, чтобы выбрать имя для сына, устроил целое народное голосование в передаче «Прямой эфир». В результате мальчик получил имя Александр – в честь князя Александра Невского. Между тем в наши дни звезды предпочитают нарекать своих отпрысков гораздо более причудливо. Что же вдохновляет их на имена типа Жан, Нева или София-Каролина?

 

Любовь к близким

            Поначалу Андрей Малахов думал назвать сына Николаем – в честь своего отца. Подобные стремления не чужды и другим звездам. Но они подходят к делу с выдумкой, так что в рядах звездных детей появляются не просто Александры и Владимиры.

            Например, Филипп Киркоров решил назвать дочь сразу в честь двух любимых женщин: своей мамы Виктории и бывшей жены Аллы Пугачевой. Так малышка стала Аллой-Викторией.

            Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич назвала дочь Арианной – это сочетание имени самой актрисы и ее супруга Артура.

            Певица Алсу нарекла старшую дочку... собственной девичьей фамилией – Сафина. Только ударение перенесла с первого слога на второй. Ольга Будина тоже назвала сына по фамилии, но не своей, а мужниной – мальчика зовут Наум Наумов. К сожалению, брак актрисы с отцом ребенка, бизнесменом Александром Наумовым, не продержался и двух лет.

            Владимир Епифанцев назвал старшего сына Гордеем – в честь одной из самых ярких ролей своего отца, актера Георгия Епифанцева, который сыграл Фому Гордеева в одноименном фильме.

            Но дальше всех пошла, пожалуй, модель Наталья Водянова, которая назвала свою дочку не в честь человека, а в честь реки – Нева. Такое имя они с мужем (теперь уже бывшим) Джастином Портманом решили дать малышке в память о своей свадьбе, которую сыграли в Санкт-Петербурге на берегах Невы.

 

Желание «Сотворить себе кумира»

            Назвать малыша можно не только в честь любимого родственника, но и в честь кумира. Именно так поступила телеведущая Лера Кудрявцева. «Когда я рожала, мне было 18 лет. Все тогда смотрели фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, и во время беременности я загадала: если родится сын, назову Жаном, чтобы он вырос таким же красивым и сильным», – рассказывает она. Когда мальчик с необычным для России именем пошел в школу, Кудрявцева забеспокоилась и спросила сына: «Может, ты стесняться будешь? Хочешь, перепишем тебя на Никиту или Дениса?» Жан подумал несколько дней и ответил: «Нет, мам, пусть всё остается как есть».

            Марат Башаров назвал свою дочь от Елизаветы Круцко не именем полюбившейся ему французской актрисы Одри Тоту, а в честь ее экранной героини Амели из одноименного фильма. «Очень хочу, чтобы она была похожа на эту очаровательную, добрую и романтичную девушку», – пояснил актер.

            Многие удивлялись, когда Екатерина Климова, у которой были дети с именами Елизавета, Матвей и Корней, вдруг почему-то назвала свою дочь от актера Гелы Месхи Бэллой. «Ее полное имя Изабелла, на этом имени настоял мой муж, я долго сопротивлялась, – признается актриса. – Всем окружающим оно тоже не нравилось: детям, родственникам, друзьям. Но когда мы объявили моей маме, что нашу дочь будут звать Изабелла, она вскрикнула от счастья!

            Я всегда помнила, что любимая певица моей мамы Изабелла Юрьева, но что именно так хотели назвать меня, узнала впервые. Мама рассказала, что мне не дали имя в честь любимой певицы только из-за неудачного сочетания его с фамилией».

 

Стремление выделиться

            «Мне кажется, у мамы Глафиры могли родиться только Корней, Ермолай и Гордей», – шутит актриса Глафира Тарханова. И уже серьезно добавляет: «Имена своим сыновьям мы придумывали с мужем вместе еще в процессе беременности. Наверное, для нас было важно, что с этими именами ничего не связано. У меня нет друзей Корнеев, Гордеев, Ермолаев. Поэтому с каждым из них отдельная история. А вот с Сашами, например, возникают определенные ассоциации. У меня папа Саша, и в жизни тоже встречались мужчины с таким именем. Не имею ничего против Саш и Миш, но их целая армия!» Кстати, собственным необычным именем Глафира очень довольна: «Мне всегда нравилось, что я одна такая. У кого-то из актрис может быть яркий псевдоним, а у меня имя. Все сразу понимают, о ком идет речь, даже без фамилии».

 

Возвращение к истокам

            Впрочем, старинные русские имена уже перестали быть редкостью – они всё больше входят в моду, тем более что детей сейчас нередко называют по святцам. Так было в семье актеров Ильи Любимова и Екатерины Вилковой. «За несколько дней до родов мы сидели втроем: я, Катя и будущая крестная мама нашей дочки, актриса Наталья Курдюбова, – вспоминает Илья. – Речь зашла об имени для малышки, и Наталья предложила заглянуть в святцы, согласно которым на Руси издревле нарекали детей. Оказалось, что в феврале среди ближайших именинниц там есть Павла. Нам такой необычный вариант очень понравился. И когда на свет появилась наша девочка, у нас с Катей не было вопросов, как ее назвать. Обычно зовем ее Павликом или Павлушей». Интересно, что за три года до рождения дочери Екатерина сыграла в сериале «Вербное воскресенье» героиню с этим же редким именем.

            Старинные имена дала своим дочерям и актриса Мария Порошина: они с супругом Ильей Древновым воспитывают Серафиму, Аграфену и Глафиру. «Хотелось, чтобы в моей семье на слуху было что-то близкое к русской классике. Старорусские имена такие звучные, красивые, – говорит Мария. – Дочкам их имена нравятся. Хотя их друзья могут, конечно, пошутить и Симу назвать Раисой Захаровной – как героиню Гурченко в фильме «Любовь и голуби». Видимо, имя Раиса кажется нынешним подросткам таким же редким, как Серафима».

 

Погоня за смыслом

            Многие сейчас уделяют внимание и значению имени. Например, телеведущая Ольга Шелест не случайно назвала свою старшую дочь Музой. «Это имя всегда нравилось моему мужу Алексею, ведь оно означает «вдохновение», без которого творческому человеку никак, – отметила Шелест. – Поэтому, когда встал вопрос о выборе имени для нашей дочки, муж сразу предложил этот вариант. Но называть ребенка Вдохновением – слишком длинно, а вот Муза – в самый раз. Бабушки зовут внучку Музонька, а мои друзья – на английский манер Мьюзик, то есть Музыка. Муза следует имени – она очень творческая. Любит рисовать, танцевать, перевоплощаться». Младшая дочка телеведущей носит еще более необычное имя Айрис, что в переводе с греческого означает «радуга».

 

Авторитетное мнение

            Сыновья-близнецы Марии Шукшиной получили свои имена благодаря сестре актрисы Ольге. Она еще во время беременности Марии поехала к одному старцу в Воронежскую область и рассказала ему, что скоро станет тетей. Старец даже не спросил, сколько детей будет у Шукшиной и какого пола, сразу сказал: «Называйте Фома и Фока». «Так мы и поступили, – вспоминает Мария. – Я вам больше скажу: у Фоки полное имя – Фотий. Я о таком даже не слышала. А оказалось, что один из моих предков по папиной линии носил это имя. Фотий переводится как «светлый», а Фома – как «близнец».

 

Готовность к компромиссу

            Актер Игорь Петренко и его молодая жена Кристина Бродская назвали свою дочку двойным именем София-Каролина, потому что иначе родители не могли договориться. «Штудируя толкователи имен, я случайно наткнулась на «Каролину». Изучив значение имени, сразу поняла: то, что нужно! Еще понравилось, что оно созвучно с моим. Мы же с дочкой родились в год Лошади, и обе Козерожки. Но когда рассказала о своем выборе Игорю, он, выдержав паузу, спросил: «А еще варианты есть?» – и стал намекать, что ему по душе имя София. В результате мы поняли, что остановиться на чем-то одном не можем», – объясняет Кристина.

            Двойные имена носят и дочки телеведущего Владимира Соловьева и его третьей супруги Эльги Сэпп. Девочек назвали София-Бетина и Эмма-Эстер. Телеведущий говорит, что таким образом хотели отдать дань немецко-эстонским корням их матери и предоставить дочкам возможность выбрать себе фамилию – Соловьева или Сэпп: каждая подходит к одному из имен. Но сыновей супруги почему-то назвали просто Даниил, Владимир и Иван.

 

Внимание к ребенку

            Наконец, право «выбрать имя» можно оставить за самим ребенком – ему же это имя носить. Так получилось у актрисы Анны Ковальчук. Свою старшую дочь она назвала Златой по совету батюшки, а с сыном вышло иначе. «Когда я ждала сына, в один из дней мы с мужем Олегом в очередной раз перебирали имена для мальчика, – вспоминает актриса. – И вдруг, когда я произнесла «Добрыня», малыш в моем животе начал активно толкаться. Он словно подавал нам знак, что именно это имя ему подходит. «Раз сын хочет быть Добрыней, так тому и быть», – улыбнулся муж».

            А вот сын Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова «отказался» от имени. На первых месяцах беременности Ольга предлагала назвать мальчика Тихоном, потому что ребенок в животе вел себя очень спокойно. Но вскоре малыш начал толкаться, ворочаться, и «тихое» имя потеряло актуальность. «В итоге имя ему мы с женой выбрали по святцам – Елисей, – говорит Дмитрий. – Оно такое звучное и такое русское, что, кажется, другого выбора и быть не могло».

Метки: В России, Общество, СМИ

Опубликовано: 10.12.2017 в 09:27 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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