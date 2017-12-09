Сергей Светлаков хотел стать медведем

«Пишите просто: «Сергей Светлаков – человек с Урала!» – всегда просит журналистов юморист. Но он не так-то прост. К 40-летнему юбилею Сергей успел стать настоящей звездой юмора. «Смешнее, чем жизнь, ничего не бывает», – уверяет он сам. И истории из его жизни тому подтверждение.

«Хотел стать медведем»

Сергей родился 12 декабря 1977 года в Свердловске в семье с «дорожными» традициями. «Как придумали поезда, так род Светлаковых и работает на железной дороге», – говорят его родители. Они мечтали, чтобы сын стал министром путей сообщения. Сам же Сергей хотел быть медведем. «Мама сказала, что медведи только и делают, что спят, сосут лапу и едят мед. И их нужно бояться. Вот я и хотел стать медведем: бездельничать, есть сладкое и чтобы меня все боялись, – признается он. – В детстве я был грузным добряком, и меня часто обижали. «Вот стану медведем, – думал я, – и никто меня обижать не будет». Свою первую шутку добряк Сережа придумал еще в детском саду: бросил пластилин в кастрюлю с едой.

«Я думал, что так дети научатся лепить поделки внутри себя», – объяснял свою идею мальчик. От милого ребенка такого никто не ожидал. «В детстве Сережа был очень хорошенький – вылитая девочка! – вспоминает его мама Галина Григорьевна. – У него были белые кудрявые волосы, которые мы не стригли – жалко!.. А когда я первый раз увидела его в «Наша Russia» в роли ночной бабочки Эльвиры, сразу позвонила и сказала: «Сережа! Какие у тебя красивые стройные ноги! Не всякой женщине так везет!»

«С клетчатыми сумками покорять Москву»

В школе Сергей учился хорошо, но за поведение регулярно получал «двойки». Он был главным инициатором прогулов, травил анекдоты и пользовался большой популярностью у девочек из старших классов. С детства Светлаков серьезно увлекался гандболом. «Когда мне было 14 лет, мне предложили играть за команду первой лиги, – вспоминает он. – Подготовили контракт, в который даже квартира была вписана. Я думал, добился чего-то сумасшедшего. Но тут родители вмешались: «Поступи в институт!» В Уральском университете путей сообщения Сергей стал капитаном сборной КВН. Учиться было некогда, но команда засветилась в телевизоре, а Светлаков стал местной знаменитостью, поэтому до отчисления дело не дошло. Однажды ребята допоздна засиделись на репетиции, а когда шли домой, на них напали хулиганы, Сергея ударили ножом в шею. На следующий день после выступления команды КВН со сцены объявили, что Светлакову срочно требуется кровь. Ее пришло сдавать пол-университета! В ректорат даже звонили со станции переливания крови: «Зачем вы прислали столько доноров?!» После университета Светлаков успел поработать на железной дороге, но чувствовал: не его это дело.

«Я думал: каково людям ехать в поезде и знать, что в голове у машиниста сценка про валенки и миниатюра про енота, которые он мозгует прямо на ходу?» – вспоминает Сергей. Он уволился и стал «штатным» сценаристом «Уральских пельменей». А потом уехал в Москву. «Никаких родственников или покровителей, которые гарантировали бы помощь, у меня не было, – говорит Сергей. – Классическая схема: парень из пятиэтажки в Екатеринбурге едет с клетчатыми сумками покорять Москву».

Щетка для труднодоступных мест

Москва покорилась. Сегодня Сергей один из наиболее высокооплачиваемых телеведущих в России. В 2011 году он впервые попал в ТОП-50 самых богатых российских звезд по версии журнала «Форбс». А ведь его первой крупной зарплатой были 17 тысяч рублей за месяц выступлений в составе «Уральских пельменей»... Сейчас помимо гонораров и доходов от рекламы у Светлакова есть собственный бизнес. Актер – совладелец трех ресторанов национальной кухни под названием Eshak: два из них находятся в Москве, один – в его родном Екатеринбурге. Когда-то вместе с семьей Сергей затевал еще один деловой проект – магазин оригинальных подарков. Там можно было купить, например, ручку для завещаний или щетку для труднодоступных мест. Но этот бизнес прогорел: говорят, товары были неоправданно дорогими.

«Ну ты лош-а-а-а-ра!»

В Москве в первой собственной «трешке» Светлакова, которую он купил в кредит, делали ремонт гастарбайтеры. «Сделали хорошо, скидку дали, – рассказывает Сергей. – Была смешная ситуация. Всем занималась жена, поэтому строители не знали, кому они делают ремонт. Когда я однажды пришел в квартиру, у них шпатели выпали из рук от изумления. Они тут же вошли в раж и стали кричать: «Насяльника!» Я тоже стал орать: «Че стоим?! Че не работаем?!»

Жилищный вопрос родителей в Екатеринбурге Светлаков тоже решил: подарил отцу на юбилей квартиру. Возможно, так он выразил свою благодарность. Ведь когда Сергей собирался в Москву, его родители разменяли «трешку» и переехали в однокомнатную квартиру, подарив сыновьям по «однушке». Светлаков свою квартиру продал и уехал на эти деньги покорять столицу. А сейчас вернул «долг» с процентами. Родители шоумена, кстати, уже не переживают по поводу того, что сын не оправдал «министерских» надежд. «Они могут и похвалить меня, и покритиковать, – рассказывает Сергей. – Иногда хулиганят. Например, отец делает что-то в огороде не так, как хочет мама, а она ему выдает: «Ну ты лош-а-а-а-ра!» Когда я приезжаю домой, мама всегда готовит мое любимое азу по-татарски, папа жарит свои фирменные чебуреки, и мы собираемся всей семьей за столом».

«Эту голову не остановить!»

Именно так говорит о Светлакове его коллега Александр Незлобин. Он точно знает, ведь они вместе писали сценарии для фильмов «Выпускной» и «Жених». «Обычно люди с семьями ходят в баню, – рассказывает Светлаков об их совместной работе, – а мы с Сашей тогда в мою баню ходили вдвоем. И прямо там работали. А жены потом отдельно туда отправлялись». «Причем баню мы в девяти случаях из десяти просто не включали, а использовали как офис. Работа над фильмом – кропотливый процесс», – уточняет Незлобин. Типажи для сценариев Светлаков подсматривает в жизни. Например, Снежана Денисовна из «Нашей Russia» – персонаж из детства. «В моей школе была учительница, которая во время контрольных сосала конфетки и громко причмокивала на весь класс. Нет, я не скажу, как ее зовут, может, она сейчас… мэр!» – говорит Сергей.

У популярности Светлакова есть разные стороны. «Запредельный случай был в очень хорошей гостинице, – вспоминает артист. – Пять утра, я в безумном состоянии после самолета захожу в отель. Подбегает менеджер: «Давайте сфотографируемся». «Вы издеваетесь? Я посплю – сфотографируемся». Просыпаюсь, а в комнате стоят менеджер, повар и какие-то две женщины: «Ну вот вы и проснулись. Сфотографируемся?» Порой знаменитому шоумену делают весьма странные предложения и по работе. Однажды Светлакова пригласили вести день рождения собаки на Рублевке. «Псине исполнилось 8 лет, – рассказывает Сергей. – Поздравить ее приехали известные российские и зарубежные артисты. Я отказался от этого «заманчивого» предложения. Но до сих пор представляю себе, как Тузику душевно поют «Happy Birthday to You».

«Сына назову Цекало»

Когда Светлакова спрашивают, не в честь ли Урганта он назвал своего сына Иваном, он отвечает: «Конечно! А следующего сына назову Цекало!» Светлаков – отец двоих детей и счастливо женат во второй раз. Развод с первой женой Юлей прошел мирно, бывшие супруги остались друзьями и продолжают вместе воспитывать дочь Настю. О причинах развода Сергей по-джентльменски не распространяется. А про свои семейные ценности говорит так: «Любовь должна быть в коллективе». Похоже, в нынешнем семейном коллективе Светлакова и его жены Антонины всё как надо. Однако мало кто знает, что Тося появилась в жизни Сергея очень вовремя. «Она заполнила ту пустоту внутри, с которой не помогали справиться ни общение с психологом, ни алкоголь, ни мимолетные связи», – признается он. Завоевать гордую девушку оказалось непросто. «Мы с Тосей познакомились в Краснодаре на премьере фильма «Камень», – вспоминает Светлаков. – Она была ответственна за мой приезд. Ну вот, как встретила, так и проводила. Я начал ей писать и звонить. Несколько раз приглашал ее в Москву, на что Тося отвечала отказом. Как-то сказала: «Если так хочешь, приезжай сам». И я как сидел в машине, так прямо и поехал в аэропорт. Через несколько часов уже был в Краснодаре».

«Серега спит, он Заслужил!»

Известный комик, популярный сценарист и актер, член жюри шоу «Танцы» и «Comedy баттл» на «ТНТ», а тут еще «Прожектроперисхилтон» вернулся на телеэкраны... По словам Сергея, единственное, чего ему в этой жизни не хватает, – это отдыха: «Хочется лежать на кровати в уютном доме, в окружении детей, во дворе возятся родственники, бегают собаки. И все ходят на цыпочках и говорят шепотом: «Давайте-ка потише! Там Серега спит. Он заслужил».