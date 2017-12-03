Аэропорт. Стою у трапа самолета

Аэропорт – не только врата в другие города и страны. Он может быть и отдельным впечатлением. К Международному дню гражданской авиации (7 декабря) мы выяснили – каким.

1. САМЫЙ СТОЙКИЙ: КАНСАЙ

Чтобы построить этот аэропорт, японцам пришлось насыпать целый искусственный остров 4 км длиной и 1 км шириной посреди Осакского залива. Зато в океане шум аэропорта никому не мешает, для густонаселенной Японии это очень важно. С сушей Кансай соединен мостом длиной 3 км. Это место – одно из самых сейсмоактивных в мире, но здание конструировали с учетом вероятных катаклизмов. Аэропорт успешно пережил и мощное землетрясение в 7 баллов по шкале Рихтера 1996 года, и сильнейший тайфун 1998-го, когда скорость ветра достигала 200 км/час.

2. САМЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ: САМУИ

Тайский остров Самуи славится своей природой. Оценить ее можно даже из аэропорта, тем более что расположен он практически в тропическом лесу. Аэровокзал больше напоминает зеленую беседку: здесь нет внешних стен – зоны вылета, прилета, кафе и площадки для отдыха обустроены на открытом воздухе. Кассиры работают под навесами, похожими на пляжные зонтики, а к самолету пассажиров доставляют на электромобилях. Правда, из природоохранных соображений принимает этот аэропорт не более 40 рейсов в день.

3. САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ: ТЕМПЕЛЬХОФ

На Темпельхофском поле возле Берлина тренировались еще первые авиаторы, а с 1922 по 2008 год Темпельхоф был аэропортом. Затем местные власти хотели сдать место под застройку. Но немцы устроили акцию протеста и отстояли поле как исторический памятник. Сейчас Темпельхофское поле – парк, а в бывших помещениях аэропорта оборудовали временное убежище для беженцев.

4. САМЫЙ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ: КОРОЛЬ ФАХД

У этого аэропорта в Саудовской Аравии королевское не только название. «Король Фахд» занимает площадь 780 квадратных метров. Это больше соседней страны – Бахрейна! В огромном сооружении есть даже отдельный терминал для королевской семьи Саудовской Аравии. Однако этот аэропорт может претендовать и на звание самого тихого – пассажиров здесь мало. Дело в том, что он очень неудобно расположен.

5. САМЫЙ МОКРЫЙ: БАРРА

На шотландском острове Барра самолетам приходится садиться прямо на песчаный берег моря. Расписание полетов зависит от природы – во время приливов аэропорт не работает. Запрещены и ночные полеты. Кроме того аэропорт может принимать только особые самолеты с укороченным путем взлета и посадки. А его сотрудникам приходится каждый раз размещать вдоль берега светоотражающие ленты и подсвечивать полосу автомобильными фарами.

6. САМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ: ГРИН-РИВЕР

В 1994 году появилась новость, что Юпитер может столкнуться с кометой. В небольшом американском городке Грин-Ривер штата Вайоминг городской совет тут же озаботился проблемами инопланетян. Частную взлетно-посадочную полосу неподалеку объявили межгалактическим космодромом и пригласили беженцев с Юпитера приземляться там. Пока никто на приглашение не откликнулся.

7. САМЫЙ КИНошный: ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ

История, которая произошла в этом французском аэропорту, вдохновила Стивена Спилберга на создание фильма «Терминал». В 1988 году иранец Мехран Карими Нассери, у которого украли все документы, не смог покинуть «Шарль де Голль». В итоге он прожил там 18 лет. Сначала иранец жил тем, что давали пассажиры и сотрудники аэропорта, затем о нем узнали журналисты, и он стал зарабатывать на интервью. Параллельно изучал экономику, вел дневник и много читал. Из терминала Нассери вышел практически знаменитостью, и документы ему, конечно же, восстановили.