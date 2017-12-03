Формула любви Елены Валюшкиной

8 декабря исполняется 55 лет Елене Валюшкиной. «Мне нужно, чтобы говорили какие-нибудь хорошие слова: «Спасибо, Валюшкина, ты гениальна!» – признается актриса. И ей говорят – с самого начала карьеры. Елена стала знаменитой уже в 22 года, сыграв свою звездную роль в фильме «Формула любви». Сегодня заслуженная артистка России Елена Викторовна Валюшкина снимается в кино и сериалах, играет в театре, выступает в качестве телеведущей и даже занимается бизнесом. По ее словам, в 55 лет всё только начинается, но и вспомнить есть что.

Марк Захаров лечил пассами

«Самый дурацкий вопрос, который мне задают журналисты со времен съемок у Марка Захарова: «Расскажите о своей формуле любви», – говорит Елена Валюшкина. На роль очаровательной Марьи Ивановны пробовались чуть ли не все молодые актрисы Москвы, а сам Марк Захаров хотел, чтобы ее сыграла его дочь. Но у худсовета «Мосфильма» было свое видение. «После проб раздался звонок: «Елена, вас утвердили!» – рассказывает Валюшкина. – А я говорю: «Не могу, на море с мужем еду». Видимо, такой наглости от меня не ожидали: «Лена, на эту роль очередь! Какой отпуск?!» В общем, я опомнилась и согласилась». Юной актрисе пришлось вписываться в звездную компанию: Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой, Семен Фарада, Александр Абдулов... «Абдулов с Фарадой решили проверить меня на вшивость, – вспоминает актриса. – Во время самой трудной моей сцены, где я бегу через лес, они уселись нога на ногу напротив на раскладных стульчиках и с оценивающим видом стали наблюдать за моей игрой. И как же мне было приятно, когда с каждым дублем я видела в их глазах нарастающее уважение». На съемках Валюшкину прямо в глаз укусил комар. Лицо опухло, снимать актрису в таком виде было нельзя. Марк Захаров решил срочно лечить девушку. «Сижу я на пеньке в розовом платье, шляпе и с красным глазом, а Марк Анатольевич бегает вокруг и делает пассы руками, – вспоминает Елена. – Ничего не вылечил, и сцена в итоге так и не была снята. Но он старался. А кинооператор Владимир Нахабцев всё это время снимал нас на камеру. Марк Анатольевич это заметил и возмутился: «Что ты делаешь? Ты же знаешь, сколько стоит эта кинопленка!» Невозмутимый Нахабцев ответил: «Не могу же я пройти мимо такой красоты!»

Взяли зайчиков играть

А вот в Театре имени Моссовета Валюшкину признали не сразу. Всё началось с того, что она заняла единственное вакантное на тот момент место в труппе, которое предназначалось для дочки Георгия Жженова Юли. Худсовет проголосовал за Валюшкину, Жженов был возмущен, грозил уйти из театра... Позже Елена и Георгий Степанович подружились и много играли вместе. Но начало работы Валюшкиной в театре было непростым. «Помню, иду по коридору, в руках кипа вещей, нужна гримерная, а мне говорят: «Мест нет». Выбор невелик: либо в туалете переодеваться, либо в закутке в коридоре. Выручил Александр Леньков – дал ключи от своей гримерной. Так я и стала обитать на втором этаже, куда имели доступ только заслуженные и народные артисты», – вспоминает Елена. В театре она сразу стала получать хорошие роли, чем тоже раздражала некоторых актрис. «Ее взяли зайчиков играть, а она выходит в ролях героинь», – слышала она шепотки за спиной. «Но, поработав со мной в спектаклях, те же актрисы потом извинялись – мол, были не правы. И это дорогого стоит», – говорит Валюшкина.

«Валюшкина, ты динамо!»

Еще со времен учебы в Щепкинском театральном училище актриса пользовалась популярностью у мужчин. На курсе вместе с ней учились Александр Домогаров, Кирилл Козаков... «Все мальчишки из «Щепки», ну или почти все, были в меня влюблены, и среди других ребят Олег Меньшиков, в то время студент четвертого курса», – рассказывает актриса. Домогаров катал ее на мотоцикле, Козаков показывал Москву, Меньшиков дарил подарки. «Красавцы необыкновенные. Но герои не моего романа, мой тип мужчины – Дэниел Крэйг, Джеймс Бонд, – говорит актриса. – И когда я после окончания училища неожиданно для всех вышла замуж, все мои ухажеры сделали вывод: «Ну, Валюшкина, ты динамо!»

Кольца - в сугроб

Замужем Валюшкина была трижды. Первым мужем стал ее театральный педагог Леонид Фомин. Предложение Елене он сделал сразу после выпускного, но реалии брака оказались для Валюшкиной сюрпризом. «До этого на протяжении трех лет наши чувства выражались платонически: я была для него Галатеей, он для меня – сродни божеству. И вдруг оба материализовались, причем в двухкомнатной квартире его матушки»,– рассказывает она. Через 11 лет супруги развелись. О своем втором браке Валюшкина рассказывать не любит. Он был коротким, а причина развода, по словам актрисы, заключалась в том, что супруг «напивался до полного изумления». Третьим мужем Елены и отцом ее детей Васи и Маши стал актер Александр Яцко. «Роман у нас закрутился на репетициях: он играл врача психбольницы, а я – пациентку, которой должны делать лоботомию, – рассказывает актриса. – Поклонницы вешались на него гроздьями, я только успевала сбивать с криками: «Товарищи! Это мое! У нас дети!» После 20 лет счастливой супружеской жизни и этот брак дал трещину. Трагедии из развода актеры делать не стали. «Собрались в ресторане. Торжественно, с музыкой поделили друзей. У меня больше, – вспоминает Валюшкина. – Больше нам делить было нечего. Обменялись кольцами. Он мне – свое, я ему – свое. Выкинули в сугроб». Вскоре актриса призналась, что открыта для новых отношений, и обрисовала круг поисков: «Объявляем кастинг. Женатым – нет. Зарабатывать должен много, больше, чем я. Пусть с детьми. У меня тоже двое. Можно даже с внуками».

«С бразильцем вы опоздали!»

Елена большая любительница путешествий. «Была в Стокгольме, в Рио-де-Жанейро, в Финляндии. Хочу побывать в Америке, в Африке. Скоро доберусь до Мачу-Пикчу. Одна я туда ехать не хотела, но появился мужчина, который не прочь меня туда отвезти», – рассказывала она. На Мачу-Пикчу Валюшкину отвез бразильский архитектор Ричард, роман с которым начался так. Актриса путешествовала по Бразилии на авто, машина заглохла, и свою помощь на дороге ей предложил высокий красавец. «У нас взаимные чувства, влюбленность! Отношения нужно подпитывать встречами, но, к сожалению, мы живем на разных полушариях. Даже созвониться проблема: у меня день – у него ночь. О переезде речи тоже не идет, но сняться в бразильском сериале было бы интересно», – восторженно говорила актриса. Однажды бразилец решил подарить Валюшкиной... остров в Индийском океане, но она подарок почему-то не приняла. Всем хотелось узнать продолжение романтичной истории, однако недавно в одном из интервью Елена сказала: «С бразильцем вы опоздали. У меня уже другой мужчина – русский. Он не артист. С актерами мы завязали».

С граммофонной трубой под мышкой

Валюшкина признается, что любит привозить из поездок не только романтические истории, но и самые разные сувениры. «Везу с собой всё подряд – от картин до камешков с пляжа. А недавно чуть не попала в черный список одной авиакомпании, – рассказывает актриса. – Везла с собой старинный граммофон и наотрез отказалась сдавать его в багаж – вдруг повредят. Долго спорила с представителями авиакомпании, в итоге настояла на своем. В самолет я вошла с гордо поднятой головой и огромной граммофонной трубой под мышкой».

Закусочная имени Фаины Раневской

Оказывается, Елена Валюшкина настоящая бизнес-вумен. Недавно она открыла в столице студию красоты, в ближайших планах – открыть закусочную имени Фаины Раневской. Идею бизнес-проекта ей подсказал экстрасенс Данис Глинштейн, участник шоу «Битва экстрасенсов», которое в свое время вела Валюшкина. «Как-то Данис позвонил и рассказал, что к нему во снах приходит Раневская и передает послания для меня – рассказывает Елена. – Говорит, чтобы я не бросала театр, что убережет меня там от напастей. А еще она попросила открыть закусочную в ее честь. Понимаю, это звучит как минимум странно...» Тем не менее актриса уже присматривает подходящую площадь для кафе, продумывает детали и даже придумала название – «Фаина Р.». «На стенах повесим фотографии и экраны, на которых гости увидят отрывки фильмов с ее участием. Блюда в меню напомнят итальянскую кухню: бутерброды, паштеты, канапе… Главная фишка – домашние настойки. Средний счет составит примерно тысячу рублей. По вечерам будет живая музыка, буду приглашать своих друзей-артистов на выступления, – делится планами Валюшкина. – Еще мечтаю написать книгу, научиться петь, заработать на дом у моря, заняться виноградарством, как Жерар Депардье, и много-много путешествовать. А пока я работаю».