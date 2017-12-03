По мукам пошла - сестру нашла!

Анна Чиповская и Юлия Снигирь получили главные роли сестер Булавиных в сериале «Хождение по мукам», потому что режиссеру увиделось в актрисах удивительное сходство друг с другом, которого до него никто особо не замечал. На первый взгляд, у Анны и Юлии вообще немного общего: первая – коренная москвичка, вторая – родилась в Тульской области, Анна – заядлая холостячка, Юлия – мама полуторагодовалого сына. Однако если копнуть глубже, выяснится, что они обе...

...владеют языками

Родившись в семье джазового музыканта Бориса Фрумкина и актрисы Вахтанговского театра Ольги Чиповской, Аня росла за кулисами.

«Мама пыталась находить мне нянь, но я от них очень быстро избавлялась – чудовищно себя вела! Мне неинтересно было сидеть с ними дома, я хотела быть в театре, – признается она. – За кулисами я испытывала невероятный восторг от всего вокруг». Неудивительно, что девочка хотела быть только актрисой, однако у родителей оказались другие планы. «Они видели меня переводчицей и отдали в языковую гимназию, – вспоминает Анна. – По-настоящему хорошо там преподавали один язык – немецкий. И я его действительно знаю очень хорошо. Этому способствует и то, что мой папа давно живет в Берлине и я его часто навещаю. А по английскому у нас был чудовищный преподаватель, поэтому его уроки все прогуливали».

Юлия сама хотела заниматься языками, поэтому, окончив школу с золотой медалью, поехала поступать на факультет иностранных языков Московского педуниверситета. С первого раза поступить не удалось, но домой она не вернулась. «Я осталась работать в университете на кафедре за мизерную зарплату, и этот год был серьезным испытанием. Во мне с тех пор живет страх остаться голодной, поэтому у меня в холодильнике всегда много еды», – признается Юлия. На следующий год девушка поступила, окончила университет с красным дипломом, но по специальности проработала недолго. Зато впоследствии знание английского помогло ей получить роль в голливудском боевике «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. После этого девушка полтора года прожила в Лос-Анджелесе, пытаясь сделать карьеру в Голливуде, снялась еще в двух фильмах, но... «По большому счету, это была пустая трата времени, – говорит она. – Уже через месяц можно было признаться себе, что я не хочу там жить. Чужой город, чужие люди – это был постоянный стресс. У меня были пробы в фильм про убийство Кеннеди на роль его жены, и мне сказали, что я понравилась продюсеру, просили не уезжать. Но я поняла, что всё, точка. Позвонила своему агенту прямо из аэропорта и сказала, что уже сажусь в самолет. Он думал, что я скоро вернусь, и постоянно звонил мне в Москву с вопросом: «Когда?» – пока я не ответила: «Никогда!»

...Страдали из-за внешности

Сейчас многие считают Анну красавицей, а в подростковый период она очень комплексовала из-за своей внешности. «Мне кажется, что симпатичной я стала лет в 16, до этого была абсолютно непригодна ни к чему, – признается Чиповская. – У меня как-то странно выросло лицо: сначала нос, а потом до него доросло всё остальное. Так в 16 лет я доросла до нормального вида. А в школе я понимала, что не нравлюсь мальчикам, сидела и думала: «Ну вот, я вырасту, буду потрясающей, и вы все заплатите мне». Разумеется, эти мысли вскоре меня покинули». А покинули они Анну, когда похорошевшей девушке предложили сняться в рекламе одежды.

Юлию в школьные годы собственная внешность тоже не радовала. «Я была очень худой и, как мне казалось, жутко некрасивой, – вспоминает она. – Отказывалась надевать шорты из-за худых ног». Но уже окончив университет и работая в школе учителем английского, девушка по совету друзей поехала на кастинг для рекламы джинсов. «Меня не взяли. Я была ниже всех ростом, и брюки мне были велики. Но какой-то фотограф сказал, что у меня лицо фотогеничное, и порекомендовал обратиться в модельное агентство, – вспоминает она. – На один из кастингов туда пришла ассистент по актерам Валерия Тодоровского и предложила попробоваться в его фильм «Стиляги». На роль меня в итоге не взяли – я была слишком неопытна. Но Тодоровский сказал, что мне срочно надо бросать модельное дело и идти учиться в театральный».

...упустили «Щуку»

Анна снимается в кино с 16 лет. «Коллега моей мамы проходила кастинг в сериал «Операция «Цвет нации». Туда потребовались дети, и она, вспомнив про меня, позвонила маме. Я ни на что не рассчитывала, но меня утвердили на роль», – вспоминает Анна. Потом последовала еще одна роль – в сериале «Дорогая Маша Березина». А потом у Ани начался тяжелый приступ звездной болезни: девушка капризничала, устраивала истерики, могла не прийти на съемки. В таком настроении она после школы пришла поступать в Щукинское театральное училище. «Я была абсолютно уверена, что пройду: «Я ведь уже актриса!» Из-за самоуверенности ко всему относилась наплевательски, к примеру, на конкурсе не стала читать что-то из того, что попросили, – вспоминает Анна. – Справедливо, что меня щелкнули по носу и сказали: «Дорогая, иди отдохни, подумай…» Через год Чиповская избавилась от короны на голове и с успехом поступила, но уже в Школу-студию МХАТ.

Юлия Снигирь в Щукинское училище, наоборот, поступила с первого раза, но так его и не закончила – ушла с последнего курса. «Во-первых, стало сложно совмещать съемки с учебой, а во-вторых, просто как-то не сложились отношения у меня со «Щукой», – признается она. – Наверное, это мой юношеский максимализм, но мне в какой-то момент показалось, что всё, что могла оттуда взять, я взяла. Я была не вполне согласна с устоявшейся системой, мне всё время хотелось пойти вразрез с какими-то правилами».

...Скрывают личную жизнь

Анна предпочитает не афишировать своих спутников жизни. Ей приписывали романы сначала с однокурсником Никитой Ефремовым, затем с певцом Алексеем Воробьевым. С 2013 года ее нередко видели в обществе креативного директора рекламного агентства Даниила Сергеева и даже говорили об их возможной свадьбе. Но сама Анна как-то заметила: «Я не понимаю, откуда пошли сплетни о моем замужестве. Я не хочу свадьбу. Мне непонятно, зачем прилагать столько усилий, чтобы выйти замуж, если в наше время так легко развестись. Я могу с любимым человеком жить и без штампа в паспорте. Я очень свободолюбива, а брак – это еще одна граница». Актриса признается, что вообще никогда не видела смысла в браке:

«Я очень уважаю женщин, которые выбирают семью и дом. Просто это не совсем мое. Мне не нравится шум детских площадок, не тянет возиться с чужими детьми. Когда была маленькой и мои подружки рисовали картинки с принцами, я мечтала о другом: о далеких странах, путешествиях, шикарных нарядах… А семейных идиллий, свадебных платьев, детишек в моих мечтах не было».

Юлия тоже скрывает свою личную жизнь. Например, о том, что красивую фамилию Снигирь вместо родной Сирискина она получила благодаря первому мужу, стало известно сравнительно недавно. «Мне не хочется говорить на эту тему. То мое замужество давно в прошлом, – объяснила такую скрытность актриса. – Я тогда училась в педагогическом институте. А когда началась моя актерская жизнь, наши дорожки разошлись». На съемках фильма «Обитаемый остров», главная роль в котором принесла Юлии первую известность, у нее завязался роман с 42-летним оператором Максимом Осадчим. На сей раз актриса не спешила в загс. «Мы оба много работаем, и заниматься свадьбой некогда. Да я и не придаю особого значения отсутствию или наличию штампа в паспорте», – уверяла она. Однако через некоторое время пара рассталась. А пару лет назад разразился скандал: выяснилось, что Юлия беременна от своего партнера по сериалу «С чего начинается Родина» Евгения Цыганова. Он тогда был женат на актрисе Ирине Леоновой, которая готовилась подарить ему седьмого ребенка, но вскоре ушел из семьи. В 2016 году Юлия родила сына Федора, с которым ей помогает мама, поскольку актриса по-прежнему активно снимается. О своей личной жизни Снигирь теперь не говорит, а на обвинения в свой адрес отвечает только: «Общественное мнение совершенно не отражает действительности. Мне-то уж больше чем кому бы то ни было это известно».