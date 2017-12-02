Полный улёт

Жизнь артистов немыслима без перелетов. Некоторые даже жалуются, что проводят в самолетах большую ее часть. И как в любой жизни, в «летучей» хватает всякого! К Международному дню гражданской авиации (7 декабря) мы узнали, как благодаря самолетам и аэропортам...

ПАВЕЛ ВОЛЯ выручил ГЛАФИРУ ТАРХАНОВУ

Однажды актрису пригласили на съемки для глянцевого журнала в пригород Парижа. Она с радостью согласилась, хотя совсем не знает французского. Помехой для съемок это не стало, да и проблем с тем, чтобы добраться до места, не возникло – Тарханова прибыла туда вместе со съемочной группой. Однако обратно актрисе пришлось возвращаться одной: сотрудники журнала планировали еще несколько фотосессий, а ей нужно было лететь в Москву. Тут-то и начались неприятности. «Такси доставило меня в аэропорт, – вспоминает Глафира. – На смеси английского с пантомимой я спросила у служащих, куда мне с таким билетом. Меня отправили в общую длиннющую очередь, переходящую из одного зала в другой. Стою час... Русской речи не слыхать, очередь еле движется, переспрашиваю, туда ли я вообще стою. Мне кивают: да-да! Понимаю, что скоро мой самолет улетит и нужно что-то делать. Надо отметить, что на тот момент у меня с собой не было банковской карты и почти не было наличных, так как я прилетела на полтора дня». Актриса уже начала впадать в панику, когда увидела знакомое лицо. «Вижу: идет Павел Воля со служителем аэропорта, – рассказывает она. – Подлетаю к нему, извиняюсь, спрашиваю, какой у него рейс (оказывается, летим на одном). Вцепляюсь в него мертвой хваткой!!! Когда нас в обход всех очередей ввели в зал посадки, наши фамилии уже объявляли по громкой связи как задерживающих вылет...» В итоге всё закончилось благополучно, а Павла Глафира еще долго благодарила.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ ЗАГОРДИЛАСЬ МУЖЕМ

Муж певицы, бизнесмен Михаил Земцов, не производит впечатления супермачо. Однако он повел себя как настоящий мужчина, когда на борту самолета возникла чрезвычайная ситуация. Во время рейса Москва – Париж пьяный пассажир устроил дебош в салоне самолета. Он приставал к самому Михаилу, вел себя агрессивно и пугал стюардесс. Спутница дебошира пыталась его успокоить, но безуспешно. «Стюардессы испугались хулигана, а пилоты закрылись в кабине», – рассказывает Михаил. Никто не знал, что делать с неадекватным человеком. Однако Михаил и его друг, летевший тем же рейсом, не испугались пьяницы. Вдвоем они скрутили хулигана, связали брючным ремнем и уложили на пол. Оставшиеся два часа полета дебошир провел в таком положении. Впрочем, и после посадки Михаилу не сразу отдали его ремень. Еще полчаса Земцов дожидался приезда полиции. Зато потом нарушителя ждало несколько суток ареста, а храброго бизнесмена – всеобщее восхищение. Первым делом похвасталась поступком супруга сама Кристина Орбакайте, которая немедленно рассказала эту историю на своей страничке в Интернете.

ФАТИМА ХАДУЕВА СПАСЛА ЖИЗНЬ

Пассажирка одного из рейсов Москва – Ноябрьск должна быть благодарна победительнице 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Фатиме Хадуевой. Пожилой женщине стало плохо во время полета, она внезапно потеряла сознание. Врачей на борту не оказалось, но люди, узнавшие ясновидящую, решили, что в данной ситуации можно обратиться и к ней. Бортпроводники попросили Хадуеву помочь пострадавшей. «Когда я к ней подошла и взяла ее руку, я поняла, что у нее нет ни пульса, ни сердцебиения, – рассказывает ясновидящая. – Стюардессы думали, что у нее сердечный приступ, на самом деле у нее была гипогликемическая кома. Пока я занималась пассажиркой, я попросила бортпроводницу сделать ей очень сладкий чай. Определенными манипуляциями, нажав на конкретные точки, я запустила ей дыхание: она резко открыла глаза и сделала глубокий вдох. После этого стояла задача удержать ее внимание и сознание – этим занималась женщина, которая мне помогала. В это время я заливала больной чай в рот, и она от сахара постепенно начала приходить в себя». Самолет экстренно сел в аэропорту Сыктывкара, больную передали медикам. Но на этом история не закончилась. Совершивший незапланированную посадку борт осмотрели техники – и нашли в нем неисправности. «Нам пришлось сменить самолет. Получается, что пострадавшая женщина спасла нас всех от, возможно, более страшной трагедии», – говорит Фатима.

МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА УДИВИЛА ПУБЛИКУ

Когда в аэропорт приходится спешить, это способствует возникновению курьезов. Так однажды произошло с Марией Кожевниковой. Днем у актрисы были съемки, а вечером перелет. В промежутке она обещала своим друзьям открыть какую-то церемонию, но совершенно забыла об этом. «Выезжаю со съемочной площадки в направлении аэропорта, и тут звонок: «Маша, ты где?» Я понимаю, что не могу их подвести, и отвечаю: «Скоро буду!» Одета я в этот момент была в спортивный костюм и угги. Хорошо, что в багажнике были коктейльное платье и сапоги. Для полного комплекта не хватает сущей ерунды – колготок… А без них мне в сапоги не влезть, ведь обувь мне мала! – вспоминает Мария. – Вся на нервах подъезжаю в нужное место, и рядом, как назло, ни одного магазина, где могли бы продаваться чулочно-носочные изделия. В отчаянии захожу в какой-то продуктовый и… нахожу выход из положения! Покупаю мусорные мешки, надеваю их на ноги и залезаю в сапоги. Самое смешное было часом позже, когда я наконец добралась до аэропорта. Прохожу регистрацию, добегаю до личного досмотра, разуваюсь и вижу… свои ноги в мусорных мешках. В страшной спешке это вылетело у меня из головы! Другие пассажиры и персонал от такого шоу, по-моему, пребывали в легком шоке. Но расстраиваться по этому поводу было некогда. Я с милой улыбкой сообщила всем, что «колготки нынче страшный дефицит», натянула обратно сапоги и помчалась в самолет!»

ОЛЬГА КРАСЬКО НАШЛА ЛЮБОВЬ

Своего нынешнего мужа, бизнесмена Вадима Петрова, актриса встретила в аэропорту Домодедово. Для него тогда обстоятельства складывались не самым приятным образом – рейс опаздывал. Правда, когда самолет наконец взлетел, всё оказалось не так уж грустно: на соседних креслах салона бизнес-класса расположилась веселая компания актеров. «Мы – несколько артистов – летели на фестиваль в Читу, – вспоминает Ольга. – В салоне бизнес-класса кроме нас летел еще один человек. Он был не то чтобы невеселый, но серьезный. Я проявила инициативу: «А вот присоединяйтесь к нам»... Мужчина оказался вовсе не таким серьезным, как казался. Он легко влился в актерскую компанию, а с Ольгой за 7 часов полета сблизился настолько, что расходились они, обменявшись телефонами. Сейчас Вадим и Ольга женаты и ждут ребенка.