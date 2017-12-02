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← Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»

Семь дел «подполковника» Устюгова

сериал

В новом сезоне популярного сериала «Ментовские войны» на телеканале «НТВ» легендарный борец с оборотнями в погонах Роман Шилов становится начальником Управления уголовного розыска. Теперь Роману приходится не только раскрывать запутанные преступления, но и руководить непростым коллективом. Но он справится. Александр Устюгов, который играет Шилова уже 11-й сезон, в жизни тоже привык справляться с делами, которые многим покажутся непосильными.

 

Четыре раза поступал в театральный

Мечта стать актером появилась у юного жителя Экибастуза Александра Устюгова неожиданно. «На самом деле это была мечта моего друга Дениса, – признается он. – Однажды Денис спросил, где я хочу учиться. Я сказал, что в Омской высшей школе милиции, и написал на стене аббревиатуру ОмВШМ. А он написал внизу «Щука» и нарисовал скелет рыбы. Картинка меня очень впечатлила. Я спросил, что это за вуз такой, и узнал, что это Высшее театральное училище имени Щукина. Я подумал, что стоит поступить в Щукинское училище, в котором не нужны ни математика, ни физика, – и будешь знаменит... Впервые попытался поступить, когда мне было 15 лет. О возрасте меня никто не спрашивал – документы ведь надо подавать уже после отборочного тура. Но я его не прошел – был плохо подготовлен». Поступить в заветную «Щуку» Александру удалось только с четвертого раза. За это время он успел окончить ПТУ по специальности «слесарь-электрик», поработать в Омском ТЮЗе сначала осветителем, а затем актером, поучиться в Омской академии путей сообщения на инженера, потрудиться на угольном разрезе, крупье в казино и танцором в клубах. Когда его наконец приняли в «Щуку», Устюгову было уже 22 года. Но он не жалеет о «потерянном» времени: «Если бы я поступил с первого раза, то проболтался бы до Нового года и перестал ходить в училище, думая, что всё слишком легко и я не буду этим заниматься».

 

Отправился в Москву пешком

Путь из родного Казахстана в Москву для сдачи вступительных экзаменов для Александра каждый раз выливался в приключение, ведь деньгами выходца из простой многодетной семьи судьба не баловала. Однажды он отправился... пешком! «Экибастуз находится от Москвы в трех с лишним тысячах километров. Добирался я дней десять, – вспоминает актер. – Пешком шел первые сто километров: на трассе Экибастуз – Омск меня не брала ни одна маршрутка. Этот отрезок пути считался наиболее криминальным, и водители не рисковали останавливаться. Потом ехал автостопом – дальнобойщики передавали меня друг другу. Чем-то сверхъестественным свой поход в Москву не считаю. Это была возможность сэкономить деньги, которых было в обрез. Вместо того чтобы потратить энную сумму на билет, я потом купил в Москве джинсы, в которых ходил до конца учебы». В столице парню без друзей и родственников тоже приходилось непросто. «Снимать квартиру было не на что, и я жил на чердаке одной из высоток, – признается Александр. – Устроил там для себя довольно уютное жилье из коробок. Утром, часов в шесть, меня будил лифт – народ начинал ездить. Я шел купаться в местное озеро. Там же можно было что-то себе постирать...»

 

14 лет играет в одном сериале

В «Ментовских войнах» Александр снимается с 2004 года. А на вопрос: «Не надоело ли?» – отвечает: «А вам не скучно двадцать лет на заводе одно и то же делать?» Конечно, я не поклонник столь длительных историй. Но в этом есть и какая-то изюминка. Мы видим, как персонажи взрослеют, стареют, как у них растут дети. Как-то на «НТВ» показывали первые сезоны «Ментовских войн», было интересно смотреть, какие мы там молоденькие, худенькие – будто фотоальбом пролистнул. Посмотрим, сколько Шилов еще проживет на экране. Мне самому любопытно. Я уже встречаю людей, которые говорят: «Мы выросли на вашем сериале». Между прочим, самому Устюгову создавать образ Шилова тоже помогали детские воспоминания – о фильмах про... индейцев. «Когда я был маленьким, были очень популярны фильмы с Гойко Митичем. Мама смотрела и восхищалась им и его героями. Естественно, и я восхищался. Кое-что от Гойко Митича есть в моем подполковнике Шилове, – признается актер. – Шилов не супермен. Он не лучше всех стреляет, не быстрее всех бегает, у него не самый острый мозг. Но у него есть упертость, характер, которые позволяют двигаться вперед. И есть свой кодекс чести».

 

Лег под танк

Ради работы Александр, подобно своему подполковнику Шилову, готов пойти на многое. В фильме «28 панфиловцев» он сыграл рядового Москаленко, на которого в одном из эпизодов наезжает немецкий танк, когда герой прячется в траншее. Конечно, танк во время съемок по актеру не пускали, но ему и без того пришлось непросто. «Этот эпизод снимался долго и мучительно. Меня закапывали, раскапывали и опять закапывали, – вспоминает Устюгов. – Я промерз до костей. Был мороз, но снег таял, потому что вокруг всё горело. Холодно, мокро! Я был закопан по колено, ноги отваливаются, потому что не двигаются. Валенки мокрые, обледеневшие, тяжелые. Земля и песок везде. После того, как этот эпизод сняли, у меня не хватило сил даже снять грим – я приехал домой весь в копоти. А через какое-то время ребята посмотрели материал и сказали, что надо переснять этот эпизод. Я кричал! Я думал, что это шутка, что это невозможно. Потом еще один день переснимали эту сцену. Стало на шесть градусов теплее – не минус 28, а минус 22. Я тогда думал, каково же приходилось на войне, если нам, актерам, работавшим в сравнительно комфортных условиях, было так тяжко...»

 

Променял Москву на Петербург

Многие стремятся в столицу за лучшей жизнью, а вот Александр, добившись успеха в Москве, решил переехать в Петербург. «Я пятнадцать лет прожил в Москве и так и не привык ни к ее ритму жизни, ни к здешним отношениям, ни к улицам, – объясняет он. – Москва для меня как манная каша по тарелке. Только вроде найдешь уютное кафе, запомнишь его, чтобы потом с друзьями прийти, но проходит год, приезжают друзья, ведешь их туда – а там уже и вывеска другая, и вообще не кафе! Петербург же как-то уравновешивает меня, потому что я дикий человек по натуре, импульсивный, не могу долго думать, не могу сидеть на одном месте. И постоянно ною, что нет выходных, а когда они выпадают, то в первый день я отсыпаюсь, на второй еще могу потупить, а на третий день начинаю искать, чем бы себя увлечь. Петербург это сглаживает, он располагает к философскому существованию, к созерцанию, к занятиям музыкой... На меня этот город действует умиротворяюще, как бы усмиряя мой темперамент».

 

Развелся незаметно для дочери

Александр много лет прожил в счастливом браке с актрисой Яниной Соколовской, в которую влюбился, когда они оба еще были студентами Щукинского училища. Супруги даже снимались вместе в «Ментовских войнах». А в шести последних сезонах с папой снимается дочка Женя, которой недавно исполнилось 10 лет. Но в 2015 году Александр и Янина решили расстаться. Развелись мирно и деликатно. «Мне почти не пришлось ничего объяснять дочке, – говорит Янина. – Съемки сериала «Ментовские войны», в котором Саша играет, проходят в Питере. Он часто уезжал, потом возвращался, мы с Женей тоже ездили туда к нему. Сначала я крайне не любила наши с мужем расставания, потом как-то привыкла… И переезд Саши на постоянное местожительство в Санкт-Петербург не вызвал у дочери особых вопросов. Она знает, что у папы много работы, так было всегда. Как-то Александра спросили: «Какие у вас отношения с бывшей супругой?» И он очень грамотно ответил: «Такие же прекрасные, как и были, только перешли в другое русло». Я не чувствую себя брошенной женщиной, в одиночку воспитывающей дочь. Несмотря на то, что Саша переехал в другой город, он видится с Женей». Александр не только видится с дочерью, но и активно воспитывает ее в форме... сказок! «Женя задает тематику сказок – это всегда вопрос, который ее волнует, – объясняет он. – Она задает ситуацию, придумывает имя героини и помещает эту девочку в предлагаемые обстоятельства. Допустим, девочка нахамила бабушке... Изначально героиня всегда хорошая, просто поступила плохо, и поэтому ее ждут приключения, драконы и всякие «ужасы», чтобы она прошла путь очищения и опять стала «хорошей».

 

Стал музыкантом по заказу

«Началось всё с шутки на съемочной площадке сериала «Чума»: мол, будет неплохо, если в сериале появится песня. Идея меня вдохновила, и в итоге в фильм вошли две мои песни», – рассказывает Александр. Но на этом он не остановился: создал свою музыкальную группу «Экибастуз», с которой уже записал один альбом и готовит второй. Почему «Экибастуз»? Потому что на самом деле увлечение Александра музыкой родом из детства. «У нас был школьный ансамбль, в котором я играл на барабанах, – вспоминает он. – Не умея играть, первое, что я сделал, – покрасил барабанные палочки в красный цвет. Они постоянно мазались... Я думал, что если палки будут красными, то успех обеспечен. А потом, уже во время работы в Российском академическом молодежном театре, в одном спектакле мы с Алексеем Веселкиным и Андреем Сипиным играли пародии на рок-н-ролл. Это было красиво: у меня было соло на мотоцикле (я дергал ручку газа в такт мелодии), Леша играл на басу, Андрей – на барабанах. Мотоцикл ревел, гремел, искрил, на сцене была вонища! И вот после моих музыкальных скитаний в качестве финального аккорда появился коллектив «Экибастуз». Тексты песен Александр пока берет у своих друзей. «У меня есть и свои тексты, но смелости не хватает исполнить. Это ведь что-то личное, куски моей жизни. И отношусь я к ним трепетно, боюсь предоставлять на общий суд», – признается он.

Метки: Кино, В России, СМИ, Общество

Опубликовано: 02.12.2017 в 14:20 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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