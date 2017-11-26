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Зачем Николаю Баскову корона

корона

В Государственном Кремлевском Дворце состоялась XXII церемония вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон». На это ежегодное мероприятие по традиции собираются все самые популярные артисты с надеждой получить заветную статуэтку. Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Сергей Светлаков, заставившие зрителей своими шутками смеяться до колик. Но это всё – как и выступления звездных участников – телезрители увидят в свое время на «Первом канале». Мы же вам расскажем о закулисных моментах.

 

Полина в золотом и Яна в прозрачном

            Для многих артисток «Золотой Граммофон» – повод продемонстрировать свои фигуры, наряды и украшения.

            Полина Гагарина выбрала для церемонии блестящее облегающее платье, благодаря которому сразу было заметно, что певица полностью пришла в форму после рождения второго ребенка (ее младшей дочке Мие недавно исполнилось семь месяцев). Нам Полина призналась, что секретов тут два: правильное питание и индивидуальные спортивные занятия с тренером, который приезжал к ней на дом.

            Всех мужчин сразила ведущая «Первого канала» Яна Кошкина, которая надела почти прозрачное платье с изумрудным кружевом.

            Вера Брежнева облачилась во всё розовое: брючный костюм и туфли в тон. Такой «кукольный» наряд нисколько не испортил певицу.

            Светлана Лобода появилась в Кремлевском Дворце в новом образе: певица стала платиновой блондинкой, отказавшись от русого цвета волос. Необычное платье из фатина, которое Светлана дополнила колготками, расшитыми бусинами, пришлось по вкусу не всем.

 

Корона Баскова и «кольчуга» Киркорова

            Но дальше всех в этот вечер пошел Николай Басков. Все уже привыкли, что на подобных мероприятиях в короне обычно ходит Сергей Зверев. А Николай всегда был ближе к классическому стилю: смокинги, костюмы-тройки, в крайнем случае – расшитые стразами пиджаки. На сей раз у Баскова на «Золотом Граммофоне» было запланировано несколько номеров. После первого выступления он вернулся за кулисы с огромными охапками цветов – ни у кого из артистов в этот вечер не было такого количества букетов. А после второго номера мы увидели его с пресловутой короной на голове. Правда, Николаю она была необходима исключительно для сцены: вместе с девушками из группы «Queens» он представлял песню «Мой король». После концерта Басков отправился домой в джинсах, куртке и точно без короны.

            Нельзя не упомянуть и о наряде Филиппа Киркорова: артист выступал в костюме, изготовленном по индивидуальному заказу и расшитом кристаллами Сваровски. Весит он, как признался нам певец, почти 15 килограммов. В этот вечер Филипп Бедросович стал одним из немногих артистов, у кого есть все 22 награды «Золотого Граммофона». Когда одна из молодых журналисток спросила артиста о его творчестве, он ответил: «Девушка, вам сколько лет?» – «Двадцать один». – «Представляете, когда я уже выступал и уже был известен, вас еще в проекте даже не было!»

 

Разговорчивый Лепс и молчаливая Ротару

            Григорий Лепс, недавно занявший первое место по результатам народного голосования за артистов, которых телезрители хотели бы видеть в новогоднем концерте «Первого канала», охотно общался на эту тему с журналистами. «Плохо, когда ты первый, лучше быть вторым: есть куда стремиться, – философски заметил певец. – Но раз зрители решили, что я первый, буду стараться оправдать ожидания…»

            А вот София Ротару была осторожной в высказываниях из-за напряженной обстановки между Россией и Украиной. София Михайловна, которая в свои 70 лет прекрасно выглядит, с удовольствием позировала фотографам, но отвечать на вопросы журналистов отказалась. В ответ на такие предложения она просто отрицательно качала головой и посылала воздушный поцелуй. Поведение певицы вполне объяснимо – она сейчас в сложном положении: живет в Киеве, время от времени приезжает в Москву, а дача у нее в Крыму.

Метки: В России, СМИ

Опубликовано: 26.11.2017 в 16:32 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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