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← «Мама» - главное слово!

Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!

камеди

Звезды – тоже люди, и они тоже преодолевают неуверенность в себе. Некоторые – довольно забавными способами! Ко Дню психолога мы выяснили, как знаменитости воевали со своими комплексами и что им действительно помогло.

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА: ВОЛШЕБНАЯ РАБОТА

Самая яркая артистка Comedy Woman далеко не всегда считала себя привлекательной. «Прежде всего я была некрасивой девчонкой, – самокритично рассказывает она. – Долговязой, кривоногой… Ноги у меня до сих пор кривые, просто я научилась это скрывать. Когда в школе или в лагере выбирали «Самую красивую девочку», «Самую веселую» и тому подобное, я всегда была веселой. Или доброй. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей». Правда, из толпы Екатерина выделялась даже в детстве. «Знаете такое выражение: «В каждой бочке затычка»? Это про меня тогда – я была везде. Прочитать стихи со сцены? Да! Рассказать анекдот, чтобы все смеялись? Легко! Поучаствовать в конкурсе? Я готова! Можете представить, как я всех этим раздражала», – рассказывает актриса. Привычный имидж роковой красотки появился, когда Варнава начала участвовать в КВН. «Николай Гигани и Ренат Фатхуллин, которые вдвоем представляли «Сборную малых народов», решили в качестве фишки найти себе для выступлений «жен», – рассказывает Екатерина. – Они искали двух абсолютно разных по типажам девочек – маленькую и большую, «игровую» и «молчащую». Выбрали в итоге Машу Кравченко и меня. И вот на выступлении в Сочи под объявление: «Встречайте жен малых народов!» – на сцену выплыла я – на каблуках и в длинном платье с цепями и разрезом натурально до бедра, а ноги-то длинные… Так я и стала «стриптизершей из КВН». Все решили, что на сцену я попала прямо с шеста». Позже этот имидж использовали и в Comedy Woman, и уж тут Екатерина наконец-то с ним сроднилась. «Сценический образ со всеми этими каблуками и макияжем начал проникать в жизнь, –   рассказывает она. – До этого я, конечно, тоже пыталась, но робко. Мне нравилось, что люди стали реагировать на меня не как на смешную девчонку, а как на сексуальную женщину. У меня появлялись уже не друзья-парни, а поклонники. Мне понравилось нравиться! Я наконец-то стала самодостаточной».

  

АННА ТЕРЕХОВА: СПАСИТЕЛЬНЫЕ ЛОШАДИ

В детстве Анна мечтала стать вовсе не актрисой, а... ветеринаром. Она обожала лошадей. Эта любовь началась еще тогда, когда ее мать, знаменитая Маргарита Терехова, снималась в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Миледи, по сценарию, должна была буквально не вылезать из седла. «Когда начались съемки, маме пришлось осваиваться в седле, и как-то раз она взяла меня с собой на ипподром, – рассказывает Анна. – Мне настолько понравилось, что я начала заниматься конным спортом. Даже конюхом поработала – после школы выгуливала лошадей, чистила денник, меняла опилки... Я так полюбила лошадей, что для меня ухаживать за ними было верхом блаженства». Кроме пользы для здоровья и удовольствия конный спорт возымел еще один эффект: помог девушке справиться с неуверенностью в себе. «Я росла жутко стеснительной девочкой – чтобы обратиться к постороннему человеку, каждый раз приходилось внутренне преодолевать себя», – рассказывает актриса. Но общение с лошадьми неожиданно изменило ее характер. «Лошади такие животные – если поймут, что ты слабее их, просто не станут слушаться, – объясняет Анна. – Найдя к ним подход, я стала увереннее в себе, смелее, избавилась от подростковых комплексов. Кстати, возможно, любовь к лошадям передалась мне генетически – от бабушки. Она рассказывала, что у них в Польше в имении были лошади Ласточка и Касатик, которых все очень любили...» Выработав характер, Анна перестала стесняться звездной фамилии и бояться постоянных сравнений со знаменитой матерью. И выбрала актерскую профессию.

МАРИЯ ПОРОШИНА: УДАЧНЫЙ БЫВШИЙ МУЖ

Как-то раз Мария призналась, что в юности была очень стеснительной. «Самой большой пыткой в школе было выйти к доске и перед всем классом что-то рассказать, – вспоминает она. – Я лепетала себе под нос и получала «двойки». Хотя письменные работы выполняла хорошо. Лет в пятнадцать убивалась, глядя на себя в зеркало, – какая же страшненькая! Грозилась выброситься из окна, потому что как жить с таким жутким лицом и тощей фигурой? Олег Табаков в свое время отчислил меня из Школы-студии МХАТ именно потому, что актриса не может быть зажатой». Спас Марию Гоша Куценко, с которым она познакомилась в институте. У молодых людей к тому времени начался роман. Гораздо более раскрепощенный Гоша дал Марии несколько ценных советов, как справиться с зажимом. «А ты делай то, чего от тебя никто не ждет, – говорил он. – Матерись, пару раз в компании напейся до чертиков. Будет прикольно: девочка из хорошей семьи – и лицом в салат! Наконец, давай жить вместе, я из тебя человека сделаю. Комплексы тут же уйдут». Неизвестно, проверила ли актриса на практике первые два совета, но молодые люди действительно начали жить вместе – и Мария стала смелее. Через некоторое время она поступила в Щукинское училище и больше проблем с профессией не испытывала. А когда пара ждала дочь, актриса и вовсе поразила всех своей смелостью: она вместе с гражданским мужем снялась для журнала в хулиганской откровенной фотосессии. Мария говорит, что эта съемка стала для нее важным шагом в борьбе с комплексами. Правда, вскоре после рождения дочери Полины пара рассталась, но с тех пор Мария Порошина на комплексы не жалуется.

 

 

Метки: В России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 26.11.2017 в 13:15 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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