Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»

Крошечные пуанты, маленькие скрипочки, Моцарт, джаз… «А правда, что ты начал играть в четыре года? А я в три с половиной!» На телеканале «Россия» в разгаре третий сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя Птица». Один из членов звездного жюри – Денис Мацуев. В судьбе музыканта подобные конкурсы тоже сыграли важную роль. И, может быть, именно благодаря им Мацуев стал одним из самых известных и востребованных пианистов мира. Сегодня маэстро дает более 250 концертов в год и порой делает весьма интересные заявления.



«РОДИТЕЛИ ПОНЯЛИ, ЧТО МАЛЬЧИК ПОПАЛ…»

Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. Его отец – композитор и пианист, мама – преподаватель музыки, а дед работал в цирковом оркестре. Впервые к пианино Денис подошел в три года. «Сыграл одним пальцем мелодию «Прогноза погоды» из программы «Время». И тут родители поняли, что мальчик попал…» – рассказывает музыкант. Впервые Денис сыграл с оркестром уже в 8 лет. «Это был концерт Гайдна в Иркутской филармонии. Я вышел в пионерском галстуке и почему-то сказал альтистам, что вот эту фразу можно как-то четче, глубже сыграть. Они были поражены моей дерзостью, но просьбу выполнили», – вспоминает он. Еще бы! Слух у Мацуева идеальный. «Я могу определить ноту двигателя самолета, – уверяет пианист. – Например, «Боинг» при взлете дает ноту ми-бемоль второй октавы. Если слышу ре – волнуюсь, эта нота здесь звучать не должна». В 16 лет Мацуев уже играл в «Карнеги-Холл» в Нью-Йорке, перед английской королевой Елизаветой и папой римским. «У Иоанна Павла II побывал раз шесть. Словно по абонементу выступал», – вспоминает музыкант.



«ФУТБОЛ У МЕНЯ БЫЛ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»

У Мацуева было домашнее воспитание. «Никаких детских садов. Гувернантки, учителя, завтрак в постель – Обломов просто! А с другой стороны, выйду во двор – там все свои, пацаны. Парадокс: во мне и маменькин сыночек есть, и дворовая шпана, и вундеркинд», – говорит пианист. В детстве Денис куда больше времени проводил, играя в футбол и хоккей, а не на пианино. «Я и в Москву не хотел ехать. Когда меня приняли в Центральную музыкальную школу при консерватории, заявил: нет – и всё! – признается он. – Устраивал родителям страшные скандалы. Футбол у меня был на первом месте. Родители пошли на хитрость: «Сможешь ходить в Лужники на матчи «Спартака». И я клюнул!» Бабушка Дениса продала свою квартиру, и на эти деньги семья Мацуевых отправилась в Москву – учить сына. Первое время жили в съемной однушке. «Первый этаж, периодически приходил вечно пьяный сосед Валера и просил сыграть вальс из фильма «На семи ветрах», – вспоминает Мацуев. – Я играл и потом мог гарантированно заниматься всю ночь – сосед засыпал и ничего уже не слышал. Моим первым инструментом было пианино «Тюмень», больше приспособленное для хранения банок из-под огурцов. Помню, сразу после победы на конкурсе имени Чайковского ко мне приехала съемочная группа из Японии. Им было интересно, в каких условиях я занимаюсь. Так они не поверили, что на этом «корыте» я действительно играю». Если начиналась звездная карьера пианиста с «корыта», то завершить ее он планирует в окружении шаек. Денис Леонидович – большой поклонник русской бани. «Может быть, когда я перестану играть на рояле, я открою свои бани. Это не шутка!» – делится планами музыкант.



«МНЕ ПО БАРАБАНУ, В КАКОЙ МАШИНЕ Я ЕДУ»

Великий пианист Мацуев – человек скромный. «У меня нет страсти ни к машинам, ни к дорогим часам. Мне абсолютно по барабану, в какой машине я еду и какие у меня часы», – говорит он. Однако в его жизни была интересная история, связанная с часами. В 1998 году музыкант выиграл Международный конкурс имени Чайковского. Мацуева вызвали в Кремль: «Вам будет дарить подарки президент». «В растерянности прихожу в Георгиевский зал, – вспоминает Мацуев. – Входит Ельцин и говорит: «Сейчас будут подарки. Конкурс Чайковского выиграл? Молодец!» Потом снимает с руки часы, на них написано «Президент России»: «Держи!» Затем достает конверт, смотрит на меня и говорит: «Доллары. Американские». Дает мне эти доллары, жмет руку и говорит: «Вас в России единицы, так что смотри у меня». Через несколько лет квартиру Дениса Мацуева ограбили: украли и золотую медаль конкурса, и эти часы. «Позже, когда я играл на вечере в честь 75-летия Бориса Николаевича, Ельцин подозвал меня и подарил точно такие же часы. Сказал: «Я всё знаю, это тебе такие же», – вспоминает Денис Леонидович.



«МОЯ ЛЮБОВНИЦА - ДЖАЗ»

Мацуев высокий и привлекательный мужчина. В нем с трудом можно узнать мальчика, которого в школе учитель физкультуры из-за низкого роста в шутку прозвал «Грицацуевым». Денис называет себя влюбчивым человеком, но на вопросы о личной жизни предпочитает не отвечать. «А зачем? Меня и так уже женили много раз», – говорит музыкант. Свою точку зрения на брак он не скрывает: «Мне бы не хотелось бы, чтобы моя будущая супруга, бросив всё, ездила со мной по миру. Я хочу, чтобы она была независимой, занималась своим делом. Все мои девушки были личностями самодостаточными». В интервью Денис часто говорил, что его жена – классическая музыка, а любовница – джаз. Между тем пианист уже давно состоит в отношениях с прима-балериной Большого театра Екатериной Шипулиной. Их роман начался более 10 лет назад, а познакомились они на открытии ресторана у общих знакомых. Шипулина и Мацуев считаются одной из самых стабильных пар в музыкально-театральных кругах. Женаты ли они официально? Точно неизвестно. «К браку со штампом в паспорте я серьезно не отношусь. Штамп и любовь далеко не всегда совпадают», – сказал когда-то музыкант. Но, может быть, всё изменилось?



«Я ОТЕЦ?! КТО СКАЗАЛ?»

Осенью прошлого года стали говорить о том, что Мацуев скоро станет отцом. А после появления беременной Екатерины Шипулиной на премьере оперы в Большом театре скрывать это было уже сложно. Однако Мацуев на вопросы репортеров продолжал отвечать уклончиво: «Я отец? Кто сказал?» Ясность музыкант внес только через полгода: в октябре 2016 года Шипулина действительно родила ему дочь Анну. Мацуев – восторженный отец. Он совершенно уверен, что уже в полгода дочка была расположена к музыке: «Ее любимое произведение – «Петрушка» Стравинского. А вот Второй концерт Листа ей почему-то не очень нравится». Однако на вопрос о том, как изменилась его жизнь с появлением ребенка, пианист ответил, что пока никак: «Если и буду что-то менять, то только после 2021 года. До этого у меня всё расписано».



«ГДЕ Я ЗАБЫЛ ЧЕМОДАНЫ С ДЕНЬГАМИ?»

По версии журнала Forbs, в рейтинге «Главные российские знаменитости-2016» Мацуев занял 6-е место. В журнале сказано, что доходы музыканта составили 2 миллиона долларов. Мацуев был удивлен: «Оказывается, я столько зарабатываю! Хотел бы уточнить у авторов подсчетов: может, подскажут, где я забыл чемоданы с деньгами? Мне они не помешали бы. Если же без шуток, те, кто насчитал мне миллионы, очевидно, суммируют все концерты, которые даю. Но никто ведь не знает, сколько из них благотворительных и бесплатных, правда?» В рейтинг-2017 Forbes Мацуев уже не попал.



«ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕТХОВЕНУ ПУБЛИКЕ ПОНРАВИЛОСЬ»

Мацуев – пианист экспрессивный. На одном из концертов он играл с такой самоотдачей, что сломал рояль стоимостью 6 миллионов рублей. Оказывается, настройщик не закрепил педаль, и она отвалилась во время выступления. «Не переживайте, все живы, рояль тоже в порядке. Понимаю, насколько легендарным бы мог стать этот момент для истории классической музыки», – сказал тогда музыкант. И это не первый подобный случай. «Я Прокофьева играл и вошел в раж! – вспоминает Мацуев один свой концерт в Париже. – И тут у рояля ножка отвалилась, а секундой позже сорвало крепление на моей банкетке! Но я как ни в чем не бывало продолжил играть. У публики был шок. Потом критики, правда, написали: «Это у него специально заготовленный номер, мы понимаем». Так эмоционально Мацуев воспринимает не только инструмент. «На одном из концертов у кого-то постоянно звонил телефон. Когда раздался очередной звонок, я резко перешел с Бетховена на ту мобильную мелодию и начал импровизировать. Это было преступление по отношению к Бетховену, но публике понравилось!» – рассказывает музыкант.



