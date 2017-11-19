Привет! Бонжур! Хэллоу! Иностранцы в «Голосе»

В новом сезоне шоу «Голос» иностранных участников много как никогда. В этом году участие в проекте стало звездным часом для итальянца, маврикийца, немца, китаянки и других зарубежных певцов. «Российский «Голос» – лучший в мире», – сказал один из конкурсантов, известный музыкант Антонелло Кароцца. Согласимся с этим и в ответ на комплимент расскажем о нем и о других участниках этого сезона, которые приехали в нашу страну издалека. Они тоже самые-самые – каждый по-своему.

Антонелло Кароцца (Италия) - самый опытный

Настоящее имя певца – Антонио. Он родился в семье оперной певицы и ди-джея, дядя музыканта – органист. Неудивительно, что уже в 3 года мальчик запел, в 5 начал играть на пианино, а в 15 написал свою первую песню. Антонелло Кароцца имеет диплом джазового пианиста итальянской консерватории, пишет песни в стилях джаз и блюз. В 2005 году он принял участие в конкурсе в Сан-Ремо с песней собственного сочинения. В 2009 году на «Новой Волне» в Юрмале занял 2-е место, за что кроме лавров победителя получил 30 тысяч долларов. С того времени Кароцца связан с Россией. По его собственному признанию, российские преподаватели дали ему гораздо больше, чем итальянские. В Италии у музыканта есть своя школа молодых талантов, он продюсер, его подопечные – участники конкурсов «Новая Волна» и «Детское Евровидение». Но, как говорит сам Антонелло, он почувствовал застой в своем творчестве и решил прийти на «Голос», полагая, что это даст толчок его карьере.

Антонелло живет в Милане, он не женат, но у него есть девушка Эрика, популярный блоггер. Кароцца признается, что неплохо готовит, но делает это исключительно в случае необходимости. В еде непривередлив, больше всего любит молоко и… борщ. Певец – ярый футбольный болельщик, но своим главным увлечением считает путешествия. Любимая группа – «Queen», любимый режиссер – Спилберг. Себя Антонелло считает впечатлительным и вспыльчивым скептиком. Признается, что если бы стал президентом, то первым своим указом понизил бы налоги всем артистам.

Дейв Дарио (Маврикий, Париж) - самый экзотический

Дейв родился в африканском городе Катр-Борн на острове Маврикий, в школе учился в ЮАР, а сейчас живет в Париже. Оттуда он и приехал покорять российского зрителя. Отец Дейва был музыкантом – играл в больших отелях на Маврикии, а мама работала секретарем. «В детстве я много времени проводил в одиночестве и слушал диски с музыкой из семейной коллекции», – рассказывает Дейв. Когда Дарио был еще ребенком, семья переехала в ЮАР, где он окончил школу, а потом получил «музыкальную» профессию звукоинженера. Там же Дейв выпустил первый сингл, и он моментально стал популярен на радио Кейптауна. В 2008 году музыкант вошел в список 25 конкурсантов популярнейшего британского телевизионного музыкального шоу талантов X-Factor. Но Дейва исключили по банальной причине – из-за проблем с визой. После этой неудачи музыкант надолго погрузился в депрессию. Но всё же нашел в себе силы продолжить карьеру и в 2015 году выпустил свой первый клип. На сегодня в активе Дейва уже несколько записанных альбомов. Музыкант свободно говорит по-французски и по-английски, а вот по-русски – не очень. «Мне действительно нравится русский язык, но говорю я на нем «вери чуть-чуть», – признается артист. На «слепых прослушиваниях» Дейв исполнил сингл Робби Уильямса Angels. Кстати, именно эту песню, по результатам опроса жителей Великобритании, большинство англичан хотели бы слышать на… своих похоронах. В поединках Дейв проиграл, но был спасен – к нему повернулась Пелагея.

Альдона Цкуа (Абхазия) - самая академическая

Альдоне 30 лет, она родилась в городе Сухум в Абхазии. Певица довольно известна в музыкальных кругах. По первому образованию Цкуа – эстрадно-джазовая вокалистка. Альдона признается, что к опере поначалу относилась равнодушно. Впервые попробовала петь классику только на прослушиваниях на курс академического пения в «Гнесинку» – родственники настояли. И ей понравилось! Как оперная певица Альдона мечтала стать участницей телепроекта «Большая опера» на телеканале «Культура». Но когда прошла кастинг «Голоса», решительно выбрала его, хотя всегда считала, что академическим певцам там не место. «Первый канал» показывают во всем мире, значит, участие в «Голосе» может стать для меня неплохой рекламой. Вы же понимаете, как сегодня молодой певице сложно попасть на работу в театры больших городов. Вот я и надеюсь, что это получится чуть легче после того, как меня услышат на «Голосе». Может, мне поступят какие-то предложения», – признается певица. Кому точно нравится, как поет Альдона, так это ее соседям по многоэтажке, в которой она живет. «Слушают меня с большим интересом, по батарее никто не стучит», – уверяет певица.

На этапе поединков Альдона выбыла. На сцене она призналась, что сейчас нигде не работает, «потому что так устроен мир». Билан тут же предположил, что новым местом работы станет для нее «Градский Холл». Так и случилось: Александр Градский пригласил Альдону в качестве солистки в свой театр – об этом она недавно рассказала в радиоинтервью. Кстати, в команде Градского у всех замечательные отношения. «Мы переписываемся, общаемся, – рассказывает Альдона. – По выходным ездим отдыхать вместе. И скоро планируем гастрольный тур».

Ясмани Ангуло Сильва (Куба) - самый влюблённый

Ясмани Ангуло Сильва родился на северном побережье Кубы, в городе Хибара. На Кубе все занимаются танцами и поют, и испанец Ямани не стал исключением. Он с детства занимался музыкой, с отличием окончил консерваторию по классу гитары. Впервые в Россию музыкант приехал четыре года назад и начал работать как вокалист и гитарист в различных коллективах. «Москва стала моей второй родиной. Я скучаю по маме, но в России я встретил свою любовь, сейчас у меня здесь семья и друзья», – говорит музыкант.

Внешне Ясмани Ангуло Сильва – вылитый актер Вин Дизель.

В песне Despacito Луиса Фонси, которую Ясмани спел на «слепых прослушиваниях», всего четыре аккорда. «Песня, конечно, дурацкая, но, оказывается, ее можно спеть красиво», – высказался на этот счет Леонид Агутин. На этапе поединков в дуэте с Юлией Валеевой Ясмани впервые в жизни пел на русском языке. И прошел дальше.

Ян Гэ (КИТАЙ) - самая неожиданная

Ян – это фамилия, которая значит «солнце», а Гэ – имя – «песня». Друзья певицы зовут ее Гэша. Ян Гэ 29 лет, она выросла в Пекине и после школы по программе обмена уехала в Россию. Сначала училась в Туле на переводчика, но потом передумала. Во ВГИК на курс Сергея Соловьева поступила играючи: прочла «Я вас любил» Пушкина, басню Крылова, набрала максимум баллов и стала единственной во ВГИКе студенткой из Китая. Жить в Москве оказалось дорого: для того, чтобы Гэ доучилась, ее маме пришлось даже продать дом в Пекине. На лекциях Ян Гэ не понимала и половины терминов, но упорно училась, спала всего 3–4 часа в сутки. В дипломном спектакле сыграла символ театрального мира – Нину Заречную. А потом началось кино: Гэ снималась в блокбастере «Притяжение» Федора Бондарчука, в римейке «Экипажа» с Машковым и Козловским и в других фильмах. В том числе и в «Матильде», где она сыграла Каваками, массажистку балерины Пьерины Леньяни. Актриса отлично поет и выступает в клубах. В дуэте с Сергеем Мазаевым победила в новогоднем выпуске шоу «Минута славы», в конкурсе «Новая Волна» дошла до полуфинала, снялась в клипе к саундтреку комедии «Елки-5». В «Голос» актриса попала случайно – поддалась на уговоры подруги. «Пошла, чтобы побаловаться, а в итоге прошла, – рассказывает Гэ. – Что касается победы – о ней не думаю. Странно будет, если в русском шоу выиграет китаянка». Ян Гэ мечтает не победить в «Голосе», а стать дизайнером и открыть китайскую пельменную в Москве.

Брендон Стоун (Германия) - самый послушный отец

Брендон Стоун – музыкальный продюсер, победитель многочисленных конкурсов, композитор и певец с мировым именем. Его песни есть в репертуаре Анны Семенович, Ани Лорак и многих других. Сам Брендон поет на 20 языках, а говорит на пяти: русском, английском, немецком, иврите и грузинском. Свой первый конкурс на международном музыкальном фестивале в Англии он выиграл в 11 лет. В 2001 году блестяще закончил Берлинскую консерваторию, получив диплом джазового пианиста.

Брендон Стоун – сценический псевдоним. На самом деле артиста зовут Бесик Шпетишвилли, родился он в Тбилиси 37 лет назад. В Берлин семья переехала, когда Бесик был еще ребенком. Петь он хотел всегда, но родители считали, что на одном пении далеко не уедешь, и всячески расширяли музыкальные горизонты сына. «Однажды, продав квартиру, отец на последние деньги купил мне синтезатор, чтобы я учился делать аранжировки!» – рассказывает артист. Как-то на музыкальном конкурсе «Новая Волна» Брендон познакомился с Михаилом Задорновым. «Он увидел, как я выступал, и предложил поработать с ним. Мы буквально за день выбрали репертуар для его концерта. Задорнову важно было, чтобы в процессе его выступления публика расслаблялась для того, чтобы потом держать ее «на смеху», так сказать. Ведь его концерты длились иногда по пять-шесть часов, и людям надо было давать передышку. На концертах он часто представлял меня так: «Выступает крутой певец и музыкант Брендон Стоун. А крутой он потому, что у него «на разогреве» сам Задорнов», – вспоминает Стоун. На «Голос» музыканта отправила маленькая дочь Луиза. «Ты должен туда пойти. И выберешь Билана», – постановила девочка. Так он и сделал. Брендон – «голосист» опытный. Он уже принимал участие в германском «Голосе», дошел до зрительского голосования. Певец считает, что русский проект отличается вкусом к музыке: «Здесь слушают минорную, красивую музыку, а в Германии любят все мажорное и «крейзи».