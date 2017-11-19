Неравный брак: дамы выбирают кавалеров





Мода на браки, в которых у жениха с невестой большая разница в возрасте, набирает обороты. Причем если в былые времена зрелые мужчины женились на юных девах, то теперь инициативу всё чаще берут в свои руки состоявшиеся женщины. Сегодня никого уже не удивишь тем, что жена старше мужа на 10–15 лет. К тому же современная косметология зачастую позволяет женщинам выглядеть существенно моложе. А что же молодой муж получает в таком браке? Безграничную и чаще всего бескорыстную любовь, не ответить на которую невозможно. Психологи утверждают, что такие браки – очень надежные. А звездные пары «со стажем», в которых жена старше мужа, доказывают, что порой возраст – это условность.

Алла и Максим

Алла Пугачева еще во времена СССР отменила табу на отношения, в которых женщина старше мужчины. Она любила тех, кого любила, невзирая на их дату рождения. Молва приписывала ей романтические отношения с Игорем Николаевым, Владимиром Кузьминым, Сергеем Челобановым, которые были очевидно моложе Примадонны. Но как же они были счастливы рядом с ней, какие песни рождались в разгар этих романов! Как-то Пугачева, исполняя известную песню Добронравова и Пахмутовой «Не расстанусь с комсомолом», позволила себе «мелкое хулиганство», которое стало пророческим. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым!» – так она исполнила политический хит. И каждый ее последующий спутник был моложе… Пережив шумиху вокруг своего бракосочетания и венчания с Филиппом Киркоровым, который моложе Пугачевой на 18 лет, Алла Борисовна предалась тихой семейной жизни. Она продлилась 11 лет. А потом появился Он – «мужчина, с которым хорошо, просто и понятно», как говорит сама Пугачева. Максим Галкин. Киркоров получил отставку, а Максим, который моложе Аллы Борисовны на 28 лет, стал ее второй половинкой… Сама Пугачева, женщина опытная и мудрая, признавалась в начале семейной жизни с Максимом, что в ее положении нужно уметь одно: радоваться каждому дню. Потому что будущее – туманно. «Если женщина может родить ребенка своему мужчине, ей есть на что надеяться, – говорила она. – Если нет, то у этой пары будущего нет». И вот будущее в виде очаровательных двойняшек – дочери Лизы и сына Гарри – поселилось в доме Аллы и Максима. Сначала эта новость была сенсацией, которая с трудом укладывалась в голове. А сейчас уже кажется, что ничего удивительного нет: есть люди, которые любят друг друга, хотят быть вместе и растить детей. И вот они вместе и растят детей.

Нонна и Александр

Нонна Гришаева и Александр Нестеров прошли через серьезное испытание, прежде чем дали друг другу клятву верности у алтаря в Праге – именно там они стали мужем и женой. Нонна старше Александра на 12 лет. Но единственный человек, которому пришлось доказывать, что это не может быть препятствием для любви, – это мама Александра. Свекровь Марину, с которой сейчас Нонна по выходным печет пирожки, нужно было убедить, что это не служебный роман, а настоящее чувство.

Познакомились 35-летняя Нонна и 23-летний Александр в театре «Квартет И...» «Саша играл медвежонка в детском спектакле, – рассказывает Нонна. – Он был таким милым и смешным, что хотелось его потискать, как настоящего медвежонка. Мы много общались, болтали – и просто так, и по телефону. А потом, устав от бесконечной работы, решили вместе сбежать в Таиланд. И там посмотрели друг на друга совсем другими глазами… А вернувшись, продолжили отношения на другом уровне». Вскоре Александр попросил разрешения жениться на Нонне у 9-летней Насти, ее дочки от первого брака. Насте дядя Саша очень понравился, и она дала согласие на свадьбу. А через год у нее появился брат Илья. «Саша по образованию режиссер, и он даже помогает мне по моей работе, – рассказывает Нонна. – Но с самого начала мы договорились, что на первом месте у нас всегда будут семья и дети. Поэтому мне приходится от многих даже очень выгодных проектов отказываться, чтобы не разлучаться надолго с детьми и мужем».

Лолита и Дмитрий

Певица, актриса, телеведущая Лолита Милявская не скрывает, что четыре раза «сходила» замуж. И четыре раза потерпела крах в семейной жизни. Причины были разные, а итог один: она была всё еще замужем, но уже одинока… Поэтому когда Лолита познакомилась с теннисистом и тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, всерьез его не восприняла. Очередной приятный молодой человек, который, видимо, хочет добиться расположения известной женщины, попиариться за ее счет. Но Дмитрий повел себя по-другому: он стал интересоваться тем, как живет «звездная женщина», что ее волнует, радует, огорчает, какие у нее есть проблемы и может ли он ей помочь. «Никто из моих мужчин никогда не интересовался тем, что я чувствую и чего мне хочется на самом деле, – рассказывает Лолита. – Дмитрий оказался первым, кому это вообще было интересно. Его искренность сразу же оценила моя дочь Ева, а уж она-то умеет разбираться в людях, чувствует все тона и полутона… Дима очень легко и органично вошел в нашу маленькую семью, взяв на себя все заботы. И впервые за много лет я вдруг вспомнила: ведь я же – женщина, и любят меня как женщину! Вопрос о разнице в возрасте у нас не возникал никогда. Я вообще не понимаю, какое значение имеет дата в паспорте, если людям хорошо вместе. Кстати, когда мы с Димкой познакомились, у него была девушка, лет 25, наверное. Выходит, что я его увела… Надеюсь, она на меня за это не очень злится, и у нее сейчас всё хорошо…»

Лолита стала для Дмитрия настоящим ангелом-спасителем, когда буквально вытащила любимого человека из секты. Она проявила настоящее мужество, дошла до самых высоких государственных инстанций, где сообщила о бедах, которые секты приносят доверчивым людям. Благодаря Лолите деятельность организации, куда попал ее муж, была запрещена. И это спасло не только Дмитрия и ее семью, но и тысячи простых людей, которые стали жертвами мошенников.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская поженились, когда ей было 47, а ему – 35 лет.

Лера и Игорь

46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 30-летний хоккеист команды «Салават Юлаев» Игорь Макаров – одна из самых ярких российских звездных пар. Трудно найти причину, по которой им не стоило бы быть вместе. Разве что завистливые люди могут посудачить: к чему этот брак, такая солидная разница в возрасте… Кстати, завистники могут быть как со стороны женщин, которым не светит такой «лакомый кусочек», как молодой и перспективный спортсмен, так и со стороны мужчин, которые только во сне могут представить себя рядом с известной телеведущей. А что же сами молодые? Живут в любви и гармонии, строят свои карьеры, во всем поддерживают друг друга. И время от времени дают комментарии по поводу их «очередного» скандала, а то и развода – Леру, «закаленную» шоу-бизнесом, такими слухами из себя не вывести. В день 30-летия Игоря Макарова она была рядом с ним в Уфе, где тренируется спортсмен. «Ты моя защита, ты мой друг, ты мой муж и моя любовь!» – такое признание Лера подарила любимому человеку в день рождения…

Надежда и Евгений

Надежда Бабкина – сильная женщина. Настолько сильная, что мало кто из мужчин выдерживал ее энергетику, ее требования к партнеру. А вот молодой артист Евгений Гор сделал из нее мягкую, послушную и очень «уютную» подругу жизни. Надежда Георгиевна старше своего гражданского мужа на 30 лет. И поначалу, когда они только стали жить вместе, ей приходилось поправлять любимого, чтобы он называл ее просто по имени, а не по имени-отчеству. Пикантности добавлял и тот факт, что сын Бабкиной Данила на пять лет старше ее избранника. «Несмотря на молодой возраст, Женька всё понимает правильно, – говорит артистка. – Мы не строим долгосрочных планов, так как слишком дорожим днем сегодняшним. Занимаемся творчеством: у меня – свой большой коллектив, у Жени – группа. А еще он пытается раскрутить собственный бизнес, чтобы прочнее стоять на ногах в этой жизни. Мы не мешаем друг другу развиваться, а помогаем – вот что важно для такой семьи, как наша».

Надежда Бабкина – иллюстрация того, что делает с женщиной любовь. Она сама признается, что влюбилась в молодого провинциального артиста с первого взгляда и проявила инициативу, чтобы быть с ним рядом. Сначала был совместный дуэт, потом – дружба, и лишь потом – пылкое взаимное признание в любви и всепоглощающая страсть. Именно ради Гора Надежда выглядит так, что «высчитывать» ее возраст бесполезно. Она всегда в приподнятом настроении, всегда полна энергии и творческих планов. Рядом с такой женщиной мечтает оказаться каждый мужчина.