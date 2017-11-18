Анну Михалкову воспитывали метлой

В сериале «Доктор Рихтер» Анна Михалкова играет главврача Никольскую. Героиня Анны – единственная, кто хоть как-то может урезонить бесконечно талантливого, но столь же трудного в общении диагноста Андрея Рихтера. Самой наследнице династии Михалковых тоже под силу многое. Она...

...Начала работать ещё до рождения

Еще до своего появления на свет Анна познакомилась с работой манекенщицы. «Аню я вынашивала на подиуме, – вспоминает ее мама, бывшая модель Татьяна Михалкова. – Более легкой работы найти для меня не смогли, и я до семи месяцев демонстрировала модели. Брюки уже не застегивались: я их придерживала рукой и ходила по «языку» в распашонках…» Но если до рождения Анне всё же не пришлось особо усердствовать, то потом ее папа Никита Михалков активно практиковал в семье трудотерапию. «Стоило попасть под пристальный взгляд Никиты Сергеевича, как мы тут же получали какое-нибудь задание, – вспоминает младший брат Анны Артем. – А если включали телевизор за завтраком, это тут же сурово пресекалось: «Ну-ка выключайте немедленно! Быстро за книжки!» Летом папа придумывал нам всевозможные занятия, например собирать на участке шишки, которые имели обыкновение падать каждый день. За малейшую провинность мог заставить часа два мести участок. Было обидно: все на речку идут купаться, а мы метем мусор».

...12 лет снималась в одном фильме

Анна рано начала сниматься в кино. Когда девочке исполнилось 6 лет, ее знаменитый отец стал делать про нее документальный фильм. Каждый год в течение 12 лет он брал у дочери интервью, задавая одни и те же вопросы. Целью картины было показать, как меняются взгляды по мере взросления в определенную историческую эпоху. Впоследствии фильм, названный «Анна: от 6 до 18», получил несколько кинопремий, так что дебют Михалковой в кино можно считать удачным. Но сама актриса эту ленту не любит. «Cо стороны папы было не совсем честно снимать этот фильм обо мне, потому что это было вторжение в мой внутренний мир, чего я тогда не понимала, – считает она. – Он выставил меня на публичное обозрение. Понимаю, что это может быть ценно для зрителей: через судьбу отдельно взятого человека увидеть ход истории. Но мне неприятно на это смотреть, потому что я несу там абсолютную ахинею и вовсе не горжусь тем, что это пошло на пользу кино, науке или каким-то конкретным людям». Всё это не помешало Анне впоследствии сняться в нескольких художественных фильмах отца и считать его режиссером, с которым комфортнее всего работать. «Папа умеет вытянуть из тебя самые нужные для роли эмоции, и это поистине замечательно», – поясняет она.

...преодолела «фамильный» комплекс

«В детстве я знала, что буду актрисой, но потом испугалась, что актрисы из меня не получится, потому что было навязчивое ощущение, что меня сравнивают с папой и дядей Андроном. Я болезненно относилась к тому, что обо мне скажут, получается у меня, как у Михалковых, или нет, – признается Анна. – И после школы решила, что попробую другую профессию». Она два года училась на искусствоведа за границей. И даже когда вернулась

на Родину и с отличием окончила ВГИК, потом поступила в МГИМО учиться на юриста-международника. «Я была очень неуверена в себе, и мне стоило больших трудов преодолеть эту неуверенность, – объясняет она свои метания. – Как было уйти от того, что меня всегда будут сравнивать с папой? Выход один: благодаря своему труду стать самоценной единицей в этой семейной упряжке. Я поняла, что всё нужно делать через преодоление своих комплексов. Приведу пример. Я пришла к режиссеру Кириллу Серебренникову и сказала: «Я никогда не работала в театре, но буду работать с вами! У меня нет никакого опыта, но есть фантастические возможности, как человеческие, так и актерские». Он изумился! Но я уверена, что надо всегда приходить к человеку, который тебя интересует, и говорить: «Я вам нужна и никто другой!» Как только ты сама начинаешь в себя верить – в тебя начинают верить и другие». У Серебренникова Анна снялась в фильме «Изображая жертву», за который была номинирована на кинопремии «Ника» и «Золотой Орел».

...освоилась в деревне

Анна родилась и выросла в столице, но своим успехом обязана «сельским» ролям. Впервые зрители заметили ее благодаря небольшой роли деревенской девушки Дуняши в отцовском фильме «Сибирский цирюльник». А известность ей принес еще один деревенский образ – в картине «Свои». Он получился очень достоверным, что неудивительно. «Снимали этот фильм в деревушке под Псковом. Мы жили там два месяца, это было похоже на трудовой лагерь. Я научилась кормить кур и свиней, доить коров. Мне очень понравилась деревенская жизнь, работа была в удовольствие», – признается Анна. Хотя не скрывает, что не хотела бы заниматься этим всю жизнь.

...стала волшебницей

Многие знают Анну не только и не столько по ролям в кино, сколько благодаря образу доброй тети Ани в программе «Спокойной ночи, малыши!» «В первую очередь, телеведущей я стала из-за своих детей. Мне казалось – здорово, если они увидят в этой передаче маму, – признается Анна. – Но мне и самой было очень интересно. Я помню, как смотрела эту передачу в детстве. Из всех персонажей мне больше всех нравился Хрюша. Он с юмором, противоречивый, а это всегда интересно… Жаль, что поиграть с Хрюшей, Степашкой и Филей мне не дали: кукольники очень трепетно относятся к своим персонажам». Актриса говорит, что в передаче ей достался образ этакой няни-волшебницы. Он и в жизни ей не чужд: «У нас в семье есть установка: если можешь кому-то помочь, сделай это и не жди благодарности, ведь ты делаешь это не для других, а для себя! Мои друзья считают, что я идеальный друг. Но иногда я чувствую, что всё время быть донором тяжело».

...Дважды вышла за одного мужчину

Первый раз Анна вышла замуж в 23 года. «Моим избранником оказался человек, которого хорошо знал папа, и моему дедушке он тоже очень понравился, потому что мой муж – черкес и вырос в Пятигорске, как и мой дед. У них сразу установились очень теплые отношения», – признается она. Супругом актрисы стал предприниматель Альберт Баков, который старше ее на 12 лет. Он сотрудничал с отцом Анны, а с ней познакомился на одном из мероприятий в Российском доме культуры. Солидный мужчина покорил девушку прекрасными манерами и знанием японской поэзии. Через год они поженились, а вскоре Анна подарила мужу двух сыновей – Андрея и Сергея. Семья казалась счастливой и почти образцовой. Но потом Альберт получил назначение на пост вице-губернатора Ульяновской области и стал редко бывать в Москве. Отношения в семье осложнились настолько, что дошло до развода. У Анны появился новый поклонник – режиссер Александр Шейн, – который предложил актрисе руку и сердце. Однако Альберт, узнав об этом, стал ухаживать за бывшей женой с таким пылом, что она предпочла вернуться к нему. Вскоре они снова поженились, а четыре года назад Анна родила мужу еще одного ребенка – дочку Лидию.

...Укротила двух «монстров»

Так получилось, что два сына Анны появились на свет с разницей всего в год. При рождении они особых хлопот маме не доставили. «Когда начинались схватки, я садилась за руль и сама себя везла в роддом», – признается она. Зато потом... В подростковый период Анна даже называла их «монстрами». «Это настоящий зоопарк – разница у сыновей всего год, и они постоянно доказывают друг другу, кто круче, умнее, хитрее, – объясняла она. – Мои мальчики, конечно, офигенные, но с характером. Когда в 2013-м я родила Лидочку, они мне сказали: «Нас воспитать тебе не удалось, может быть, с ней получится». Отношения с сыновьями даже вылились в сериал «Чурросы» про маму, которая не может справиться с двумя подростками. Главные роли в нем сыграли Анна и ее сыновья. Впрочем, сейчас ребятам уже 17 и 16 лет. И мама гордо появляется в их обществе на светских мероприятиях.