Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Дарья Екамасова: «Меня надо кормить в полнолуние»

Неизвестные комедии Эльдара Рязанова

 

Эльдар Рязанов

«Самое трудное, но и самое интересное и благодарное – делать комедии о хороших и добрых людях», – говорил Эльдар Рязанов, который всю жизнь именно этим и занимался. 18 ноября всенародно любимому режиссеру исполнилось бы 90 лет. И мы выяснили, что в его жизни хватило бы сюжетов еще на множество комедий!

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ

Добрые художественные фильмы, за которые мы так любим этого режиссера, испортили, как он сам считал, его характер. Начинал Рязанов как документалист и был в то время довольно мягким человеком. Но затем случилась «Карнавальная ночь»... «Съемки шли невероятно тяжело, – признавался он. – Надо было заставить всех слушаться себя. А ведь меня окружали люди именитые, многие – старше и опытнее. Вспоминаю такой случай. В павильоне оператор ставил свет, а я репетировал с артистами очередную сцену. Наконец всё готово – можно снимать. И тут неожиданно меня вызвали к директору студии Ивану Александровичу Пырьеву. Я оставил съемку и помчался. Иван Александрович одобрил мою работу, и, окрыленный, я возвращался в павильон. Я шел за декорацией, меня никто не видел. И вдруг остановился как вкопанный. Я услышал команду оператора Аркадия Кальцатого: «Внимание! Мотор! Начали!» Помощник режиссера крикнул: «205-й кадр, дубль первый!» – и щелкнул хлопушкой. Актеры послушно сыграли сцену, которую я отрепетировал перед уходом. Оператор скомандовал: «Стоп!» Съемка проходила без меня! Это была неслыханная бестактность со стороны Аркадия Николаевича... Что мне было делать? На размышление оставалась какая-то доля секунды. Не драться же! Не орать! Это говорило бы исключительно о моей слабости. Решение пришло мгновенно. Я вышел из-за декорации и спокойно, но громко сказал помощнику режиссера: «Этот дубль не печатать!» Это значило, что никто не увидит кадра № 205, дубль первый. Таким образом я демонстративно перечеркнул операторскую самодеятельность, показав, что съемка начнется лишь сейчас, когда пришел постановщик...»

 

БЫТОВАЯ КОМЕДИЯ

«Я почему-то испытываю отвращение от проявленного ко мне хамства или пренебрежения. Такой уж я оригинал», – как-то признался Эльдар Александрович. Тем, кто на такое осмеливался, от режиссера изрядно доставалось. Причем свои права он отстаивал с юмором. Например, сценарий фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» Рязанов планировал писать в одном из прибалтийских Домов творчества. Дела задержали его на неделю в Москве, но он выслал руководству заведения предупреждающую телеграмму. Каково же было удивление режиссера, когда его попросили поселиться... в холле гостиницы! Персонал заверил, что других мест нет, пришлось согласиться. Но терпения режиссера хватило ненадолго. Вскоре выяснилось, что в холле невозможно даже побриться – единственная розетка была под роялем. Рассвирепевший Рязанов прямо с бритвой в руках помчался к директору заведения, который как раз проводил какое-то совещание. «Директор, стоя над столом, что-то произносил. Увидев меня, он остановился на полуслове, – вспоминал Рязанов. – «В чем дело?» – обратился он ко мне. «Где у вас тут розетка?» – полюбопытствовал я. «Почему вы вошли?» – повысил тон директор. «А, вот она!» – обрадовался я. Не обращая ни на кого внимания, подошел к розетке, выдернул из нее шнур настольной лампы, всунул вилку электробритвы и начал бриться как ни в чем не бывало. Совещание замолчало. В тишине было хорошо слышно, как жужжит моя отечественная электробритва. «Выйдите немедленно отсюда!» – приказал директор. «Побреюсь и выйду», – не стал спорить я. «Прекратите хулиганить!» – закричал директор. «По-моему, хулиган вы, а не я. Вы попробуйте побриться в холле. Это можно сделать только под роялем. Я вас предупредил телеграммой. Где моя комната?» – Тут я увидел на стене зеркало и перестал обращать внимание на окружающих. Мне было не до них. Я был занят делом. Совещание явно зашло в тупик. Поняв, что я не уйду, пока не побреюсь, все сидели молча и ждали. Я же вошел во вкус и не торопился. Потом подчеркнуто буднично выдул волосы из бритвы и сказал: «После завтрака я уйду на рынок. Вернусь через час. Так вот, чтобы к моему приходу была комната. Или я поселюсь здесь, у вас в кабинете». Комнату предоставили немедленно.

 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМЕДИЯ

Помимо снятых им фильмов известность Рязанову принесла программа «Кинопанорама». А еще она существенно расширила его представления о зрителях. «Проведя несколько «Кинопанорам» и получив уйму писем, я понял, что зрители больше всего ценят в ведущем непосредственность и способность к импровизации, – вспоминал режиссер. – Причем я обратил внимание, что у меня лучше получалось в тех случаях, когда я вел передачу очень усталым, после тяжелого рабочего дня на «Мосфильме», или когда у меня возникали какие-то серьезные неприятности. Во время таких съемок я совершенно не думал, какое произвожу впечатление. Сквозь бодрость тона очевидно просвечивали усталость и печаль, и это, как ни странно, в чем-то приближало меня к зрителям... Очевидно, после одной из таких передач, когда у меня от утомления под глазами были синяки и моя внешность совсем уж не радовала глаз, я получил очень трогательное письмо от зрительницы А. Некрасовой из города Твери: «...Мне нравится, как Вы ведете «Кинопанораму», я люблю многие Ваши фильмы, но меня очень тревожит одно обстоятельство. Вы производите впечатление сильно пьющего человека! Подумайте, что Вы делаете! Алкоголь разрушает здоровье, губит людей. Остановитесь! Ваш талант нужен людям, не уничтожайте себя...» Я изумился, прочитав эти заботливые строки, потому что до сих пор в алкоголических грехах уличен не был. И ответил моей корреспондентке коротко, но исчерпывающе: «Дорогая товарищ А. Некрасова! Я не пью, я ем!» После чего получил от нее еще одно письмо, полное извинений».

 

КУЛИНАРНАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ

В личной жизни режиссер был очень счастлив: он трижды побывал в браке и считал, что со всеми женами ему повезло. Первой женой Эльдара Александровича и матерью его дочери Ольги  стала его однокурсница, режиссер Зоя Фомина. Этот брак завершился, когда Рязанов встретил редактора «Мосфильма» Нину Скуйбину, но супруги сохранили хорошие отношения. Рядом с Ниной режиссер снял свои лучшие фильмы: «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман». Она во всем помогала мужу. И только одно омрачало иногда этот брак – любовь Эльдара Александровича к еде! По состоянию здоровья он должен был худеть, но частенько нарушал режим. Например, одна из редакторов «Мосфильма» вспоминает, как однажды встретилась с режиссером на дне рождения общей коллеги и тут же была завербована им в сообщницы: «Нина Скуйбина запретила ему даже притрагиваться к пирогам и выдала банку с гречневой кашей. Он мне сразу шепнул: «Берешь два пирожка с капустой и три с мясом. Делим пополам». Я заметила, что пять пополам не делится. Рязанов удивился: «Как не делится? Тебе один с мясом, мне остальные. Пока Нины нет. Когда Нина придет, ты сможешь съесть столько, сколько совесть позволит!» Не успела я положить себе на тарелку пирожки, как режиссер проглотил все пять, не жуя». Когда в помещении появлялась Нина, Рязанов брал в руки банку с гречкой, но стоило ей уйти, его собеседница вновь отправлялась за пирожками, которые режиссер тут же съедал... К сожалению, любимую жену мэтра унесла тяжелая болезнь. Через некоторое время он познакомился со свердловской журналисткой Эммой Абайдуллиной. По словам родных, она буквально вытянула Эльдара Александровича из пучины уныния, он вновь помолодел. «Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме», – как-то признался он. Забавно, что в подтверждение нежных чувств между супругами их знакомые приводили опять-таки истории про еду. Клара Лучко вспоминала: «Такое взаимопонимание, как у Эммы с Эльдаром, между мужем и женой бывает нечасто! Например, Рязанов вообще-то очень любит поесть, но, очевидно, они с женой договорились, что он будет худеть. И я помню, какими страдальческими глазами он, садясь за стол, смотрел на жену, дескать, можно ли ему это съесть. Она отрицательно качнет головой – он опускал глаза и не ел...» О памяти мужа Эмма Валериановна заботится до сих пор: 27 октября они с Ольгой Рязановой открыли первый памятник режиссеру в Самаре, городе его детства.

Метки: В России, Кино, СМИ, Культура

Опубликовано: 12.11.2017 в 17:14 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Дарья Екамасова: «Меня надо кормить в полнолуние»

Звёзды в погонах

Арсений Бородин пришел в «Голос» побеждать

Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!

Юлия Ковальчук залезла на стол приемной комиссии

Чем блистал звёздный бал

В Пермь едут «Бабушки из Бураново»

Как Лиза Арзамасова инопланетян угощала

Семён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителей

Узнаем получше - какой он, Прилучный


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Дарья Екамасова: «Меня надо кормить в полнолуние»

Обратите внимание

в Перми

Команда молодости нашей

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию трудового семестра-2017, прошел в конце октября в Якутске.
читать11.11.2017 в 11:42
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

«Говорит Пермь!»

Поздравления принимает старейшая радиостанция, с которой началось пермское радио - Радио России.
смотреть видео читать10.11.2017 в 17:03
Метки: в Перми, Общество, Радио

В Перми в аварии пострадал 1,5-годовалый малыш

На пересечении проспекта Парковый и улицы Зои Космодемьянской столкнулись две иномарки.
смотреть видео читать10.11.2017 в 16:39
Метки: в Перми, Общество

К 100-летию революции: В Перми вскрыли капсулу времени

На территории вагоноремонтного депо возле железнодорожного вокзала в Перми достали капсулу времени.
смотреть видео читать10.11.2017 в 15:12
Метки: в Перми, Общество

В Перми пройдет «Финал четырех» Кубка России по гандболу

Матчи состоятся 3 и 4 мая на площадке СК имени Сухарева.
смотреть видео читать10.11.2017 в 14:55
Метки: В России, в Перми, Спорт

В России

Неизвестные комедии Эльдара Рязанова

Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет. Мы выяснили, что в его жизни хватило бы сюжетов еще на множество комедий!
читать12.11.2017 в 17:14
Метки: В России, Кино, СМИ, Культура

Дарья Екамасова: «Меня надо кормить в полнолуние»

К своим 33 годам Дарья Екамасова успела сыграть более 30 ролей в кино и получить премию «Ника».
читать12.11.2017 в 13:33
Метки: В России, Кино, СМИ

Звёзды в погонах

Сериалы о работе полицейских годами сохраняют огромную популярность у телезрителей. Как у актеров складываются отношения с полицией в жизни?
читать12.11.2017 в 10:08
Метки: В России, СМИ, Кино

Арсений Бородин пришел в «Голос» побеждать

По мнению экспертов, один из главных претендентов на победу в шестом сезоне шоу «Голос» – Арсений Бородин.
читать11.11.2017 в 14:23
Метки: Общество, В России, СМИ

В Перми пройдет «Финал четырех» Кубка России по гандболу

Матчи состоятся 3 и 4 мая на площадке СК имени Сухарева.
смотреть видео читать10.11.2017 в 14:55
Метки: В России, в Перми, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Неизвестные комедии Эльдара РязановаНеизвестные комедии Эльдара Рязанова

Дарья Екамасова: «Меня надо кормить в полнолуние»Дарья Екамасова: «Меня надо кормить в полнолуние»

Звёзды в погонахЗвёзды в погонах

Арсений Бородин пришел в «Голос» побеждатьАрсений Бородин пришел в «Голос» побеждать

Команда молодости нашейКоманда молодости нашей

«Говорит Пермь!»«Говорит Пермь!»

В Перми в аварии пострадал 1,5-годовалый малышВ Перми в аварии пострадал 1,5-годовалый малыш

Сельские ФАПы подключают к высокоскоростному ИнтернетуСельские ФАПы подключают к высокоскоростному Интернету

Кузнице педагогических кадров 90 летКузнице педагогических кадров 90 лет

Юных коми-пермяков учат создавать игрушки из глиныЮных коми-пермяков учат создавать игрушки из глины

К 100-летию революции: В Перми вскрыли капсулу времениК 100-летию революции: В Перми вскрыли капсулу времени

В Перми пройдет «Финал четырех» Кубка России по гандболуВ Перми пройдет «Финал четырех» Кубка России по гандболу

Директор пермской школы стал лауреатом всероссийского конкурсаДиректор пермской школы стал лауреатом всероссийского конкурса

Радиостанция «Вести FM Пермь» принимала поздравленияРадиостанция «Вести FM Пермь» принимала поздравления

Новогоднее настроение создадут прикамские ёлкиНовогоднее настроение создадут прикамские ёлки

Есть работа!Есть работа!

Песок «Вне времени»Песок «Вне времени»

Фестивальный дом открыт официальноФестивальный дом открыт официально

Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитамСбербанк снижает ставки по потребительским кредитам

Бесправная деревня Кузнецова - по бумагам это полеБесправная деревня Кузнецова - по бумагам это поле

Всё об осеннем призывеВсё об осеннем призыве

Пермякам дали «Земельный ответ»Пермякам дали «Земельный ответ»

Удобрение из покрышек и генетическая панель: На что способны пермские умники?Удобрение из покрышек и генетическая панель: На что способны пермские умники?

Бюджет Перми прошел общественные слушанияБюджет Перми прошел общественные слушания

«Большой брат» следит за нами«Большой брат» следит за нами

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru