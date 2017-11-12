Дарья Екамасова: «Меня надо кормить в полнолуние»

Ей прочат большое будущее и вполне заслуженно называют одной из лучших молодых актрис. К своим 33 годам Дарья Екамасова успела сыграть более 30 ролей в кино и получить премию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Жила-была одна баба». В новом сериале телеканала «Россия» «Демон революции» телезрители увидели ее в образе жены Ленина Надежды Крупской. Впрочем, Дарье под силу не только изобразить боевую подругу вождя пролетариата, но и…

...играть на пианино из-под палки

Дарья Екамасова родилась 20 мая 1984 года, она коренная москвичка. Ее мама – заведующая детским садом, отец – инженер, а бабушка с дедушкой были физиками. «По папиной линии у меня в роду интеллигенция, а по маминой – простые деревенские люди. Поэтому у меня во всем раздвоение личности», – говорит актриса. По первому образованию она учитель музыки. «Моя семья на мне отыгралась, – рассказывает Дарья. – Все мои родные окончили музыкальную школу, но никто не пошел дальше. А меня заставили поступать в музыкальное училище. Я ужасно ленилась, занималась из-под палки». Сама Даша нацеливалась на школу милиции – мечтала стать детективом.

...Ездить верхом и стрелять из нагана

Когда Даше было 10 лет, она стала экономить на завтраках и на эти деньги тайно занималась конным спортом. «Родители мне отказали, ведь я занималась музыкой, они очень волновались за мои руки, – рассказывает актриса. – Однажды меня посадили на слепую на один глаз лошадь, которая меня понесла, и я упала. Когда я головой билась о землю, у меня была лишь одна мысль: только бы не позвонили маме». Разумеется, позвонили. С детства Даша занималась пятиборьем и стреляла из ружья. Повзрослев, ходила в тир в Битцевском парке. Не случайно актриса так уверенно держит наган в фильме «Ангелы революции», где она сыграла чекистку Шнайдер. Кстати, на эту роль Дарью взяли без проб – режиссер поверил в ее «революционность» с первого взгляда. Сама актриса признается: «С радостью снялась бы в молодежной комедии или в фильме ужасов. И сыграла бы Гамлета».

...три года штурмовать ГИТИС

Еще на первом курсе музучилища Дарья снялась в клипе Валерия Меладзе «Рассветная» вместе с Татьяной Друбич. После этого решила отвезти свою фотографию на «Мосфильм» и стать актрисой. «Нужно было прийти туда с родителями, но они к этой затее отнеслись скептически, – вспоминает Екамасова. – Тогда я пришла на «Мосфильм» в образе своей мамы, но с бантиком, не понимая, что взрослые так не ходят. На меня посмотрели и сказали: «Проходи, девочка». Фотографию, на которой Даша в лодке с веслом и ружьем в руках, у девушки взяли, а затем пригласили Екамасову в фильм «Спартак и Калашников» на роль бездомной девочки-подростка. После окончания музучилища Дарья три года подряд штурмовала ГИТИС. Лишь на четвертый раз ей удалось поступить, причем сразу на второй курс. Папа Дарьи долгое время не признавал профессию дочери, да и сейчас, когда у актрисы бывают простои в работе, говорит: «Иди поработай бухгалтером».

...Носить бабушкины наряды

Когда Даше было 14 лет, на улице к ней подошел представитель модельного агентства и сказал что-то про модный тип лица. Девочка обрадовалась и почему-то долгое время считала, что у нее французская внешность. Впрочем, особых возможностей «модничать» у Даши не было. Семья Екамасовых жила небогато, так что в детстве и юности Дарье порой приходилось носить бабушкины вещи. На первые заработанные деньги она купила вовсе

не наряды, а стулья домой. Актриса и сейчас не увлекается покупкой модных платьев, а в салоны красоты и фитнес-клубы ходить ленится.

...Рискнуть глазом, чтобы Заработать на машину

За фильм «Жила-была одна баба» Дарья получила не только национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый Слон» и премию «Ника», но и солидный гонорар. «У меня было 138 съемочных дней, в сумме образовалась достаточно крупная сумма. Конечно, квартиру на эти деньги не купить, но на новенький Nissan хватило. Это первая машина, которую я купила сама», – радовалась она. Журналисты и критики сравнили работу актрисы в этом фильме с ролью Элины Быстрицкой в «Тихом Доне» Сергея Герасимова. Сама Дарья признается, что съемки были тяжелыми: «Лошадь меня кусала, серьезное сотрясение мозга получила, чуть не лишилась глаза. Даже тонула. Был крупный план того, как я ухожу под воду. Во время съемок этого эпизода я не успела взять дыхание, а тут уже вода из брандспойтов бьет в лицо, меня за ниточку тянут вниз...» В результате эти кадры в фильм так и не вошли.

...Заставить всех говорить, что она красивая

Дарья признается, что некоторые черты собственного характера ее раздражают. Например, есть у актрисы одна особенность, о которой хорошо знают близкие. «В полнолуние у меня бывает плохое настроение, и тогда я стараюсь уединяться. Я всех предупреждаю, что меня лучше не трогать. Ничего с этим поделать не могу, смирилась и перестала себя сдерживать, – признается она. – Мои друзья с юмором относятся к этой моей особенности. Они знают, что в полнолуние меня надо кормить и говорить, что я самая красивая».

...Требовать лимузин

Театральный режиссер Георг Жено говорит, что к Екамасовой нужно иметь особый подход. Якобы она – единственная актриса, за которой он присылал лимузин, чтобы привезти на репетицию. Но Дарья утверждает, что это неправда: «Георг просто плохо знает русский язык и, видимо, перепутал слова «лимузин» и «легковушка».

...Варить сыр с мужем

В детстве у Даши была мечта: накопить денег и купить маленький домик в лесу. Сейчас Дарья живет в центре Москвы. 31 декабря 2016 года актриса вышла замуж за телепродюсера Дениса Фримана, который ухаживал за ней больше трех лет. О свадьбе даже близкие и друзья Дарьи узнали постфактум. «Я не торопилась регистрировать брак, – рассказывает актриса, – мне хотелось обвенчаться. Удивительно, но после того, как мы расписались, чувства стали еще более глубокими». Дарья считает, что домашний уют и вкусная еда – это очень важно. «Купила духовку, учусь рыбу запекать, хочу научиться делать суши. Пока что я умею готовить 12 видов яичницы, борщ и печь пахлаву. А еще у нас с мужем есть одно увлечение на двоих – мы варим сыр!» – рассказывает актриса.

...молчать 8 дней

Дарья признается, что она фаталист: верит в судьбу и карму, увлекается йогой, буддизмом и с 25 лет дважды в год ездит в Таиланд для уединения и поиска смысла жизни. Там она дает обет молчания на 8 дней, медитирует в горах, моется дождевой водой и питается один раз в день орехами и яблоками. Однажды, приехав в Нью-Йорк, актриса два месяца не выходила из крохотной квартиры в центре Манхэттена – говорит, искала смысл жизни и там.

...Сыграть «Аппассионату» лучше Крупской

По словам Дарьи, роль молодой Крупской в сериале «Демон революции» она получила за... сходство со Скарлетт Йоханссон. Режиссер фильма посчитал, что именно на эту американскую актрису была похожа Надежда Константиновна. Кстати, на съемках этой картины произошло то, чего Екамасова ждала всю свою кинокарьеру: ее попросили сыграть на фортепиано в кадре. «Даша, ты ведь пианистка? Можешь сыграть «Аппассионату»?» – спросил режиссер Владимир Хотиненко. Как известно, Ленин это произведение очень любил. Но оно очень сложное, и даже опытной Дарье пришлось специально его разучивать. «Сцену, где я сижу за инструментом, снимали в Доме Станиславского. Я играла «Аппассионату» на старинном рояле, – рассказывает актриса. – Вдруг Хотиненко меня остановил: мол, слишком хорошо играешь, а Крупская играла плохо, с ошибками». Да, Надежда Константиновна была образованной, но хорошо играть на фортепиано, в отличие от Екамасовой, не умела.