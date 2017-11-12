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← Арсений Бородин пришел в «Голос» побеждать

Звёзды в погонах

Аверин

Сериалы о работе полицейских годами сохраняют огромную популярность у телезрителей – во многом благодаря исполнителям главных ролей. Мы решили узнать, как у этих актеров складываются отношения с полицией в жизни.

 

Максима Аверина забрали в отделение

            Где «служил»: в сериале «Глухарь» в роли следователя отдела милиции Сергея Глухарева.

            Сейчас благодаря «Глухарю» Максима знают и любят многие полицейские страны. А в свое время ему довелось побывать в милиции вовсе не в качестве почетного гостя. «В 2000 году перед Новым годом, буквально 29-го или 30-го числа, поехал в ГУМ за подарками, – вспоминает эту историю актер. – И впервые увидел потрясающей красоты расписанные вручную шары, шишки, а также снеговиков… Я обалдел и начал скупать всё подряд! Тут надо заметить, что на тот момент мне исполнилось 25 лет и я еще не успел поменять паспорт. На выходе из ГУМа наряд милиции решил проверить у меня документы, и поскольку после дня рождения прошел месяц и паспорт я так и не успел поменять, меня с пакетами в руках забрали в отделение разбираться. Ужас ситуации заключался в том, что через несколько часов у меня был спектакль в театре! Каждый артист знает: не явиться можно только по причине смерти, остальное не принимается. В общем, не помню как, но во всем разобрались, я пообещал поменять паспорт и в итоге успел в театр до поднятия занавеса».

 

Виктория Тарасова напугала гаишника

            Где «служила»: в сериалах «Глухарь», «Карпов», «Пятницкий», дослужившись от майора Ирины Зиминой до полковника милиции.

            Виктория признается, что, в отличие от Максима Аверина, узнавать на улицах ее стали далеко не сразу. И вспоминает в связи с этим забавный случай: «Однажды после ночных съемок, летом, на рассвете, я переоделась в машине в какое-то легкомысленное платьице, закрутила из волос «хвостик» и рванула на дачу. А китель Зиминой повесила аккуратно за спину. Превысила скорость, меня остановил сотрудник ГИБДД: «Ваши документы!» Полезла в сумку, поворачиваюсь, а лейтенант – зеленого цвета – стоит навытяжку. «Счастливого пути, товарищ майор», – говорит (в то время моя Ирина была еще в этом чине). Сначала я даже не поняла, в чем дело». Кстати, после съемок четвертого – заключительного – сезона сериала «Пятницкий» Тарасова забрала полковничью форму своей героини домой – на память.

 

Павел Прилучный убегал от милиции

            Где «служил»: в сериале «Мажор» его героя Игоря Соколовского разгневанный отец-олигарх за драку с полицейским отправил работать в полицию.

            Знакомство самого Павла с правоохранительными органами тоже не назовешь приятным. «Однажды в детстве я шел из спортивной школы мимо своей обычной школы. Там стояли наши пацаны. Я спросил: «Пацаны, что делаете?» Один ответил: «Да чего делаем? Окна бьем!» Схватил камень, кинул в окно, и они все смылись, – вспоминает Павел. – Тут сигнализация заорала, выбежали охранник с директором. Я тоже кинулся наутек. Мне было лет 10. Другой бы остался, сказал: «Нет, это не я – вон те ребята побежали». Но я тоже побежал, и все подумали, что я виновен. Я забежал в какой-то дом, схоронился до вечера. Милиция искала меня по всему району, потом приехали ко мне домой. Естественно, когда я вернулся, родители меня наказали. Я всё это выдержал, промолчал. А на следующий день собрал друзей из спортшколы и отомстил хулиганам. После этого все ребята ко мне стали относиться уважительно».

 

Никита Панфилов служил в МВД

            Где «служил»: в сериале «Пёс» его герой, полицейский Максим Максимов, лишившись работы, продолжает вести расследования.

            В старших классах Никита Панфилов сам мечтал стать милиционером, а точнее, гаишником. «Мне казалось, что гаишник – это именно тот человек, который участвует в погонях и перестрелках», – объясняет актер. Но в школу милиции Никита не прошел по конкурсу. «Конкурс был 25 человек на место, – рассказывает он. – А у большинства абитуриентов папы работали в милиции или ГАИ, были полковниками или генералами. А у меня папа режиссер. Какая мне школа милиции? Естественно, меня не взяли туда. Хотя я усиленно готовился. Узнал, какие нужно сдавать экзамены, учил билеты по истории и русскому языку, подтягивался, бегал. А на экзаменах и написал без ошибок, и пробежал быстро. Но – не сложилось». Впрочем, вскоре мечта Панфилова осуществилась: его призвали служить в армию – во внутренние войска МВД. «Правда, там никаких расследований не было. Один раз мы бегали на задержание, и то не успели. Я расстался со своими иллюзиями и понял, что милиция – это не мое», – признается актер. Зато он уже не первый сезон «служит» на съемочной площадке сериала «Пёс» и даже получает «боевые» ранения. «На съемках я и пепельницей по затылку получал, и нос разбивал, – вспоминает Никита. – А в эпизоде на заброшенной стройке схлопотал пистолетом. Актер должен был ударить меня пистолетом по спине, а попал по затылку, сразу кровь полилась. Но такие кадры всегда остаются в проектах, никто команду «Стоп!» не дает».

 

Александр Устюгов был «другом милиционера»

            Где «служил»: в сериале «Ментовские войны» в роли начальника «убойного» отдела Романа Шилова.

            Александр Устюгов в юности тоже хотел стать милиционером. «Я довольно длительный период занимался в кружке при милиции, куда оформляли трудновоспитуемых подростков… вроде меня, – признается он. – У меня даже было рекомендательное письмо в Омскую высшую школу милиции от организации «Юный друг милиционера». Однако после работы в их дружинах удовольствие от служения у меня испарилось». А через несколько лет Александр и вовсе «ступил на преступный путь», подкупив врача. Дело в том, что Устюгову, который тогда уже успешно служил в Омском ТЮЗе и был занят во многих спектаклях, никак не удавалось поступить в Щукинское училище. В четвертый заход он решил подстраховаться. «Если раньше я приезжал в Москву летом, в период вступительных экзаменов, то на этот раз решил приехать за полгода, чтобы как следует оглядеться, – рассказывает актер. – Но сказать об этом в театре не решался. И тут мне помог случай – я опаздывал на спектакль и попал под машину. Ничего серьезного – просто ушиб, но я сделал вид, что мне очень больно. Перепуганный водитель отвез меня в травмпункт. Там за 200 рублей я уговорил врача нарушить клятву Гиппократа. Честно сказал, что мне нужно ехать поступать в Москву, а для этого требуется больничный месяцев на восемь. Доктор вошел в мое положение, написал диагноз – перелом колена, разрыв связок. Дал мне чужой снимок и закатал ногу в гипс. Я приковылял в театр, сказал художественному руководителю, что мне надо ехать лечиться домой, выждал три дня, сбросил гипс и отправился в Москву». В «Щуку» Устюгов наконец поступил. Но и «служба в полиции» не прошла мимо: с 2004 года и по сей день он снимается в сериале «Ментовские войны». И даже привел в сериал теперь уже бывшую жену Янину Соколовскую и дочь Женю.

 

Михаил Трухин «расколол» подозреваемого

            Где «служил»: в сериале «Улицы разбитых фонарей» в роли лейтенанта Славы Волкова.

            Этот сериал в свое время был невероятно популярен, а исполнителей главных ролей многие телезрители считали настоящими операми. Да актеры и сами сжились со своими ролями. «Однажды после съемок ребята из Петроградского РУВД говорят нам с Лешей Ниловым: «Мужики, поехали с нами. Есть «ножевое», посмотрите, как это в реальности выглядит», – вспоминает один такой случай Михаил Трухин. – Приехали мы на место происшествия. Пострадавший – тот, кого ножом пырнули, – был уже в реанимации, а его приятель – подозреваемый – в отделении милиции. Приходим в отделение, там совсем молоденький опер ведет допрос. Подозреваемый не колется: «Нет, не совершал, не было никакого ножа, шел себе, никого не трогал...» Мы шепнули оперу: «Выйди из кабинета». Он вышел. И мы с Лешей стали этого человека «крутить». Мы же уже изучили всякие ментовские «прихваты». Я был злой, Леша – добрый. Минут через сорок подозреваемый подписал признание. Опер опешил: «Ну вы даете, мужики!» Наверное, тут еще сработал фактор узнавания. Человек понимал, что где-то нас видел, но никак не мог сообразить где – страшновато же, когда менты, да еще и знакомые. А я его еще всё время стращал: «Ты же меня знаешь? И я тебя давно знаю, так что церемониться с тобой не стану...» Потом Алексей его добил. Он рисовал на бумаге какой-то круг и проникновенно говорил мужику: «Видишь круг?» Тот кивал. Леша дорисовывал какие-то непонятные знаки: «А вот здесь клинья – и ни сюда, и ни туда нельзя. Понимаешь?» Человек слушал его очень внимательно и отвечал: «Понимаю». Что это означало, знают только они вдвоем. Но наш импровизированный розыгрыш удался».

Метки: В России, СМИ, Кино

Опубликовано: 12.11.2017 в 10:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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