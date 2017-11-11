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← Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!

Арсений Бородин пришел в «Голос» побеждать

Бородин

По мнению экспертов, один из главных претендентов на победу в шестом сезоне шоу «Голос» – Арсений Бородин. Выпускник «Фабрики звезд», солист группы «Челси» пришел на «слепые прослушивания» – и заставил развернуть к нему кресла Диму Билана, Пелагею и Леонида Агутина. Арсений выбрал себе в наставники Билана и теперь под его руководством уверенно движется к намеченной цели. Для Бородина это не первый подобный проект, в котором он участвует, – до этого была «Главная сцена», где Арсений стал победителем. Мы расспросили певца о том, почему он рискнул пойти на «слепые прослушивания» в шоу «Голос», почему выбрал в наставники Диму Билана. Рассказал нам музыкант и о том, что он ждет от этого проекта.

 

«Хорошо, если дослушают до припева…»

– Арсений, почему Вы решили попробовать свои силы в «Голосе»?

– Желание пойти в шоу «Голос» возникло совершенно спонтанно: появилась информация о кастинге – и я как человек, жадный до музыки, не мог упустить такую возможность. Подал заявку на сайт «Первого канала», меня пригласили на кастинг. Пришел в «Останкино», на меня повесили номер участника – и понеслось…

– То есть Вы проходили кастинг на общих основаниях, никаких поблажек не было?

– А там ни у кого не бывает поблажек, несмотря на то, что многие ребята имели какую-то известность. Кастинг проходил на общих основаниях, в общем потоке. У всех были абсолютно равные условия: выходишь, поешь куплет – и хорошо, если тебя дослушают до припева…

– На «слепых прослушиваниях» сильно волновались?

– «Слепые прослушивания» – то, из-за чего многие смотрят «Голос»: когда ты понимаешь, что твоя судьба в руках четырех человек, которые даже не видят тебя и могут только по твоему голосу понять, интересно было бы им с тобой поработать или нет. Естественно, я очень сильно волновался и могу сказать, что недоволен своим выступлением – я хотел и мог сделать всё лучше, чем это получилось. Волнение присутствует и в таких случаях очень сильно мешает.

 

«Дима Билан казался самым перспективным»

– Но всё-таки Вы довольны результатом? Я имею в виду, что трое наставников к Вам повернулись…

– Я расстроился, что не повернулся Александр Градский – проплакал всю ночь... Шучу! Я был рад, что повернулись все наставники, кроме Александра Борисовича. И если честно, то до последнего не знал, к кому пойду в команду: к Дмитрию Билану или Леониду Агутину. Я несколько лет наблюдал за выступлениями участников в прошлых сезонах «Голоса» – обращал внимание на то, как наставники с ними общаются, взаимодействуют, пытался понять психологию. Для меня важно было оценить: если я вдруг пройду – с кем мы сможем сделать какие-то свежие вещи. В этом плане Дима казался самым перспективным: он с каждым участником проводил очень много времени – подбирал репертуар, придумывал аранжировки и варианты песен. Поэтому несмотря на мое глубочайшее уважение к Леониду Агутину и то, что я фактически знаю все его песни и с детства их люблю, я выбрал команду Билана.

– Вы же раньше были с Димой знакомы?

– Познакомились мы в 2006 году, когда он участвовал в «Евровидении». И на одном из отчетных концертов «Фабрики звезд» шестого сезона исполняли с ним две песни: «Ты должна рядом быть» и «Never Let You Go». Но мы не дружили и общались на уровне «привет» – «привет».

– Он Вас не узнал на «слепых прослушиваниях» по голосу?

– Нет. Я кардинально изменил свою манеру исполнения. Да и вырос с тех времен как музыкант: другая музыка, другой артист... Тогда был просто мальчик, который хорошо поет. Дима был сильно удивлен, когда повернулся и увидел меня.

– Что для Вас самое сложное в шоу «Голос»?

– Самое сложное – это испытания, с которыми постоянно приходится сталкиваться от выбора репертуара до каких-то неожиданных моментов: например, когда тебе предлагают исполнить песню, которая тебе совершенно не подходит...

 

«Из аэропорта меня увезли в больницу»

– Сейчас, в период участия в шоу, у Вас остается свободное время?

– Прошлый месяц был довольно сложный, плотно загруженный: концерты, репетиции, съемки, фитнес-тренировки, потому что нужно быть в форме. Было тяжело. Я мало спал. Но потом решил немного расслабиться, перестроить свой график, потому что постоянные высокие нагрузки не приведут ни к чему хорошему...

– Насколько я помню, у Вас однажды уже были проблемы со здоровьем, связанные с перегрузками?

– Да, были, но давно: гастроли и перелеты почти каждый день, я спал по полтора часа. И я не испытывал по этому поводу беспокойства: подумаешь, не поспал – всё нормально. Два перелета в день: выступили, отработали концерт – и полетели дальше… Я должен был отправиться в Крым, прибыл в аэропорт Домодедово – и меня просто выключило: началась сильная тахикардия. На машине «скорой помощи» увезли в больницу. С тех пор стараюсь быть поаккуратнее со своим здоровьем...

 

«Все забыли о том, что значит быть женщиной»

– Несколько дней назад появилась информация о том, что Вы расстались с Анастасией Ивлеевой, ведущей передачи «Орел и решка». Это правда?

– Да. Мы разошлись еще в июле, как раз перед кастингом в «Голос». Но остались друзьями. Ничего плохого сказать друг о друге не можем – всё было супер, прекрасно во всех смыслах! Это было замечательное время! Но так случается, что люди иногда расстаются. Никакой трагедии в этом нет, просто дальше каждый идет своей дорогой...

– То есть Вашим поклонницам можно сообщить, что Ваше сердце свободно?

– Да, свободно, но я не уверен, что готов прыгать из отношений в отношения. Сейчас у меня на первом плане – работа.

– Какой должна быть девушка, чтобы Вам понравиться?

– Почему-то в наше время все забыли о том, что значит быть женщиной. Всё нивелировали. А хочется, чтобы она была хранительницей очага – готовить хотя бы умела, а не только выставлять фотки в социальные сети. И мужчина, и женщина – оба должны отвечать за свои отношения, вместе стараться сделать их гармоничными. Не бывает так, что мужчина должен женщину всем обеспечить, а она будет просто ходить на маникюр. Это образно, но, думаю, понятно.

– С Вашими требованиями ко «второй половинке» более-менее ясно. А к себе у Вас есть требования? Вы самокритичный человек?

– Я считаю, надо к себе максимально придираться, ставить себе невыполнимые задачи – только в таком случае будет какой-то рост. Нужно всегда пытаться превзойти себя.

Я имею право так говорить как человек, который в семнадцать лет приехал один из маленького города, из простой семьи обычного музыканта в Москву на кастинг в «Фабрику звезд». Я отдал свою жизнь музыке – с шести лет учусь…

 

«Победители так себя не ведут!»

– Кто Вас поддерживает морально во время выступлений на шоу «Голос»?

– На все мои съемки приходят мой папа и музыканты, с которыми я работал все эти годы.

– Они Вам аккомпанируют?

– Нет – по правилам конкурса, выступать со мной им нельзя.

– В шоу «Голос» у каждого участника главная цель – дойти до финала и победить. Вы тоже к этому стремитесь? Не расстроитесь, если что-то пойдет не так?

– Всегда надо внутренне чувствовать себя победителем, приходить на битву ради победы. Не верю, когда кто-то вдруг говорит, что пришел в тот или иной проект просто поучаствовать. Произнося такое вслух, ты автоматически даешь себе расслабиться. Проиграл – и говоришь: «Ладно, я был готов к этому»... Так ты и вылетел-то потому, что плохо выступил – потому что ты не пришел побеждать, победители так себя не ведут! Но если я всё-таки вылечу в одном из туров, то смогу честно сказать: помимо того, чтобы победить, я пришел для того, чтобы познакомить людей с тем, кто такой Арсений Бородин и какую музыку он исполняет. Я надеюсь, что у меня будет возможность это сделать. У меня есть песни, которые я хотел бы успеть спеть, пока я в этом проекте…

Метки: Общество, В России, СМИ

Опубликовано: 11.11.2017 в 14:23 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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