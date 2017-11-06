Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!





Без шуток: «Аншлагу» – 30 лет! 3 ноября - юбилейный выпуск передачи, в котором собрали лучшие архивные и новые номера популярных юмористов. Знаменитые артисты поделились с нами забавными историями, которые остались за кадром.

Топорная шуточка Владимира Винокура

«Мы с Левоном Оганезовым сделали номер «Певец и пианист», – вспоминает Владимир Винокур. – Я – периферийный певец, Левон – аккомпаниатор. Они первый раз видят друг друга, и у них полная нестыковка во всем. «Глинка, «Попутная песня». Исполняется впервые!» – «Что значит «впервые»?! Ее поют уже 150 лет!» – «Мною впервые…» Хохот стоял в любой аудитории. Мы всё время что-то придумывали, дурака валяли. Помню, на гастролях в Магадане я, как обычно, вышел на своих немыслимых платформах, с папкой для нот в руке, а другая рука – за спиной. Оганезов не знает, что там. Кладу папку на рояль, по тексту начинаю ворчать на пианиста, мол, что это такое, вы что, ноты первый раз видите… И вдруг вынимаю из-за спины топор и укладываю его рядом с нотами. Лева, конечно, раскалывается, умирает от смеха. Не зная, что с этим делать, он начинает играть… испуг. В итоге номер, который обычно шел пять-шесть минут, продолжается четверть часа – под нескончаемый хохот зала». Разыгрывал Владимир Натанович не только своего партнера, но и ведущую «Аншлага» Регину Дубовицкую. «Однажды мне позвонил незнакомый мужчина, назвался помощником министра культуры и предложил должность замминистра. Причем сказал, будто это личное пожелание президента, – рассказывает она. – Меня чуть инфаркт не хватил от волнения! А оказалось, это Владимир Винокур так пошутил».

«Бородатый» анекдот Елены Воробей

Елена Воробей предпочитает разыгрывать публику. «Однажды 23 февраля я выступала в питерском ДК имени Горького, и мы с администратором решили пошутить, – вспоминает она один такой розыгрыш. – Представляете, собралось две с половиной тысячи зрителей. Аншлаг! Дали три звонка, но концерт всё не начинается. Притушили свет, и голос из-за кулис невозмутимо сообщает: «Уважаемые зрители! Из-за нелетной погоды в Москве самолет с артисткой Воробей Еленой задерживается. Приносим свои извинения! Концерт начнется минут через тридцать. Просим вас оставаться на своих местах, так как сейчас состоится выступление ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Прозвучит попурри из лучших песен разных лет». В зале шум, свист, крики: «Безобразие! Хоть бы раз начали вовремя!» Тем временем открывается занавес, и публика видит 25 артистов в военной форме, а впереди маленький толстый дирижер. Хор звонко поет: «Дремлет притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер «Аврора»?» И вдруг: «Нас не догонят! Нас не догонят!» Хор начинает маршировать и заводит в темпе марша: «Ты беременна! Ты беременна! Это временно – в час, когда утро встает над Невой». Зал, понимая, в чем дело, сменяет гнев на милость и начинает постанывать от смеха. Тут я поворачиваюсь к публике и срываю дирижерскую бороду. Слышу крики: «Так это же она! Браво, Воробей!» Зал реагирует настолько эмоционально, что не дает хору допеть до конца».

«Чёрный» юмор Николая Лукинского

Николая Лукинского прозвали «заслуженным негром России» за номер про чернокожего студента из Зимбабве, сделанный для «Аншлага». О том, как этот номер появился, юморист вспоминает так: «Однажды вечером мне позвонил писатель-сатирик Анатолий Рас, с которым мы давно дружим и сотрудничаем: «Николай, я придумал для вас номер. Но прочту его с одним условием. У вас есть черный капроновый чулок? Немедленно наденьте его на голову»... Затем надо было достать шапку-ушанку, опустить уши, накинув теплый шарф, подойти к зеркалу и в таком виде выслушать монолог африканского студента, который приехал в Россию». Номер имел огромный успех у зрителей. А несколько лет спустя старшая дочь Николая уехала работать в Испанию, вышла там замуж за африканца и порадовала отца чернокожим внуком. «Мне все говорят, что я доигрался со своим номером про черного студента!» – смеется Лукинский.

Еще один пример «черного» юмора Николая приводит Регина Дубовицкая: «Мы снимали новогодний «Аншлаг». Коля Лукинский с Мишей Грушевским вынесли на сцену какую-то кастрюлю со словами: «Регина, это вам». Внутри оказался черный котенок. А в этом же концерте принимал участие Юра Куклачев. Во время выступления Куклачева вынимаю котенка и говорю: «А из моего сделаешь артиста?» У Юры неподдельное изумление на лице: «Регина, откуда у вас мой Паровозик? Я его везде искал!» Оказывается, два моих обормота – Грушевский с Лукинским – просто стибрили котенка у Куклачева! Я потом пыталась вернуть Юре его имущество, но он наотрез отказался: «Раз так получилось, я вам его дарю». После этого начался кошмар. Эту передачу часто повторяли, и каждый раз после эфира я открывала дверь квартиры, а на пороге обязательно был котенок – черный».

Верблюжий подвиг Юрия Гальцева

Один из выпусков «Аншлага» снимали в подмосковном доме отдыха. Неожиданно там обнаружился верблюд, которого привели катать отдыхающих. И Регина Дубовицкая решила, что ее появление верхом на верблюде станет самым эффектным началом программы. Однако животное идею не оценило. «Регина Игоревна упала с верблюда, и он ее чуть не затоптал! – вспоминает Юрий Гальцев. – Я ее взял на руки, отнес в вагончик… Регина как второй раз родилась: только копчиком ударилась, к счастью, быстро залечили. Но потом целый год всё шутили: «Регина, вы откуда? – От верблюда». Сама Дубовицкая вспоминает эту историю так: «Верблюд взбрыкнул, я не удержалась и упала. Ко мне подскочил Юра Гальцев с выпученными от испуга глазами. Он потом рассказывал, что в Африке видел, как верблюд сбросил человека, сразу пошел на него и раздавил. Следом за Гальцевым подскочил Розенбаум... Ну, это в нем инстинкт сработал, как у бывшего врача. Он меня прямо на месте осмотрел и сказал: «Считай, что ты в рубашке родилась, чудом избежала переломов». Меня перебинтовали и запретили шевелиться. Но программу-то нужно доснять! В общем, меня посадили боком к камере, чтобы не видно было бинтов. А мне надо только держать «морду лица», время от времени улыбаться. Пожалуй, это единственная в моей жизни съемка, на которой я не произнесла ни одного слова».

«Прошляпленный» номер Клары Новиковой

«Я когда-то всех женщин в стране научила топать ножкой и говорить: «Мне хочется!» – вспоминает один из своих номеров Клара Новикова. – Я выходила в зал в очень красивой шляпе. Женщины примеряли эту шляпу. Я спрашивала мужчин: «Нравится вам ваша женщина в шляпе?» – «Очень!» Я спрашивала женщин: «Мы хотим такую шляпу?» – «Да!» – «Так топните ножкой и скажите: «Хочется!» И вот мужчина на концерте соглашается такую шляпу своей женщине приобрести, а я говорю: «Всего 800 долларов шляпа стоит». Надо было видеть мужские глаза… Но однажды пришел на концерт человек и сказал: «800 долларов? Я готов заплатить». Мне было ужасно неловко: я вроде сама спровоцировала, а шляпу не отдаю. А отдать ее никак не могла: шляпа была просто сумасшедшая!» В другой раз юмористка опростоволосилась не с головным убором, а с нарядом: они с Региной Дубовицкой, обе любительницы экстравагантной одежды, случайно пришли на съемки в одинаковых платьях. «Знаете, что самое смешное? Когда я это платье покупала, мне в магазине сказали, что таких всего два. И надо же случиться, чтобы второе взяла как раз Клара! Которой, кстати, тоже без обмана сказали, что таких всего два. Вот только «забыли» предупредить, что первое купила Регина», – смеется Дубовицкая.

«Ценный мех» Данильца и Моисеенко

Для Владимира Данильца и Владимира Моисеенко юбилей «Аншлага» имеет особое значение, ведь в этом году исполняется 30 лет и их творческому дуэту. А прославил их именно «Аншлаг», в котором юмористы продемонстрировали свой знаменитый номер «Кролики». «Кроликов» показали по телевизору в ночь с 6 на 7 января 1990 года, – вспоминает Владимир Данилец. – На следующий день я ехал на концерт во Дворец «Украина» общественным транспортом. Получали мы мало, я был одет в перекрашенный военный кожух, обычные джинсы. Подошел к остановке трамвая, вижу – три мальчика лет десяти пристально на меня смотрят. Один подходит: «Дядя, извините, а это не вы вчера про кроликов рассказывали?» У меня столько счастья, говорю: «Да, я!» «А можете дать нам автограф?» – просит паренек и протягивает спичечный коробок. Я на нем с большим удовольствием расписался. Сел в трамвай, доехал до улицы Красноармейской, потом пересел в троллейбус, идущий ко Дворцу «Украина». И только зашел в салон, водитель объявляет: «В нашем троллейбусе едет артист, который «кролики – это не только ценный мех!» А я стою в старом кожухе, шапке дурацкой, и так мне стыдно стало… Пулей вылетел из троллейбуса и пешком дошел до дворца. Вечером на концерте нам уже устроили грандиозные овации…» Артисты говорят, что за годы выступлений им надарили огромное количество керамических, деревянных, металлических и даже живых кроликов, а также немало морковки и капусты. Кстати, всех живых кроликов они обязательно пристраивали в хорошие руки: «Никогда не употребляли мясо этих животных. Кормильцев не едят!»