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← Чем блистал звёздный бал

Юлия Ковальчук залезла на стол приемной комиссии

 

 Ковальчук

Свой юбилей 12 ноября певица и телеведущая Юлия Ковальчук встретит уже в статусе мамы: 13 октября у них с Алексеем Чумаковым родилась дочь. К 35 годам Юля достигла многого, и ее путь к славе и семейному счастью полон интересных историй – есть что вспомнить и о чем рассказать.

 

«Ждём вас с табуретками!»

Юля родилась в городе Волжский. Ее мама преподавала сопромат, а папа был главным конструктором автобусного завода. Жили Ковальчуки скромно. «У нас не было видеомагнитофона, долгое время не было телефона. Помню, как бегала закупать макароны на год вперед по талонам. У меня была одна кукла Барби, и я сама строила для нее замки и шила одежду», – вспоминает Юлия. Ребенком она была неугомонным: в расписании – танцы, театральная студия, гимнастика, рисование, макраме, английский, туристический кружок, вокал… «А когда летом приезжала к бабушке, то устраивала там настоящие представления. Обходила всю деревню с приглашением: «Сегодня ровно в семь часов будет концерт, ждем вас с табуретками!» – вспоминает Юлия. Свою первую зарплату девочка получила в 13 лет – помогала малярам сдирать обои.

 

«Обожаю фильмы про операции»

Мечтала Юля стать хирургом. На худой конец, патологоанатомом. «Помню, мы с мамой ходили на фильм «Кинг-Конг». Когда на экране горилле начали делать операцию по пересадке сердца, зрители отворачивались, а я громко комментировала на весь зал: «Вот эту перепонку я бы отрезала, а здесь сшила бы ровнее!» Я и сейчас обожаю фильмы про операции», – признается Ковальчук. Родители же мечтали, чтобы дочь была «генеральным управленцем» или хотя бы менеджером банка, а друзья Юли до сих пор считают, что она со своей активностью спокойно могла бы руководить крупными госструктурами.

 

Танцы на столе

После школы, которую Юлия окончила экстерном и на «отлично», она поехала покорять Москву: решила поступить в МГИК на хореографический факультет. Папа девушки тогда очень расстроился: «Ну куда ты идешь? Все танцоры нищие!» Конкурс был большой – 20 человек на место. «У меня оставался последний экзамен – последний шанс. Все были в черном трико, а я привезла с собой танцевальное платье, сделала огромную африканскую прическу. Я танцевала и в конце залезла на стол приемной комиссии и продолжила танец там, раскидала все их бумаги. Номер получился экспрессивным», – вспоминает Юлия. После экзамена в коридор вышел ошарашенный декан и спросил: «Где здесь Ковальчук?» Юлию приняли.

 

В милицию в короткой юбке

Москва встретила девушку негостеприимно: через две недели после приезда Юлю забрали в милицию прямо с улицы. Дни стояли жаркие, девушка оделась, как привыкла в Волжском: короткая юбка, футболка. Прямо у метро их с подружкой задержал милиционер: он принял абитуриенток за девушек легкого поведения и отвез в отделение. «Пришлось грозить стражам порядка, акцентируя внимание на том, что я еще несовершеннолетняя, к тому же абитуриентка. Вышла тогда из отделения и рассмеялась: «Москва, здравствуй!» – вспоминает Юля.

 

Жизнь с блеском

Песенная карьера Юлии Ковальчук началась с... танцев: в 2001 году она попала в группу «Блестящие» именно как танцовщица, на кастинге ее выбрали из 120 претенденток. Очень скоро продюсеры заметили у Юлии вокальные данные и приняли ее в основной состав. Первое выступление артистки состоялось на «Песне года-2001». Ходили слухи, что Юля заняла место Ольги Орловой, которую «ушли» из группы. Ковальчук развеяла слухи: «Когда я пришла в группу, Оля не работала уже года два. Мы с Орловой даже по типажу разные, и если бы продюсеры искали ей замену, то точно бы выбрали не меня». В составе группы певица выпустила три альбома, снялась в нескольких видеоклипах. В 2007-м Ковальчук начала сольную карьеру, но с «блестящими» коллегами дружит до сих пор.

 

«Могу спать на бревне!»

В популярном реалити-шоу «Последний герой» Юля заняла второе место. «Теперь мне не составит труда поймать рыбу москитной сеткой и почистить ее банкой от консервов. Могу сварить суп из ничего и спать на бревне!» – говорит она. Первое время после возвращения с необитаемого острова певица по привычке питалась только рисом и кокосовым молоком – ничего другого есть не могла. Но Юлия считает, что не зря участвовала в «Последнем герое»: теперь она с легкостью может художественно повиснуть на лиане, а это порой так важно для хорошего кадра.

 

Роман с Романом

Свою личную жизнь периода «до Чумакова» Юлия не афиширует, хотя считает себя влюбчивым человеком. «Казалось, каждая новая любовь – на всю жизнь. Но через месяц обычно всё менялось», – признается она. Однажды, заведя роман с молодым человеком по имени Роман из Саратова, она даже уехала в этот город и поступила там в социально-экономический институт. Любовь прошла, экономика не впечатлила. Незадолго до встречи с Алексеем Чумаковым у Юли был серьезный роман с состоятельным бизнесменом Сергеем Анисимовым. Их познакомил косметолог певицы. Отношения длились 3,5 года. Юлия говорит, что их вполне можно было назвать семейными, хотя Сергей и не делал ей официального предложения. «Если бы сделал, то я бы согласилась», – признается певица. Но после встречи с Чумаковым Юлия разорвала эти отношения.

 

Маньяк на проводе

«Фанаты и поклонники бывают разные. Порой это непредсказуемые и опасные люди», – признается Юлия. Однажды ей стал названивать мужчина-иностранец среднего возраста, который когда-то брал у певицы интервью. «Тогда всё было прилично. Ничего не могло навести на мысль, что деловое сотрудничество может вылиться в весьма дискомфортную ситуацию», – говорит Ковальчук. Звонил он много раз, ночами, всегда с закрытого номера. Говорил медленно, с акцентом: «Юлия… чем вы сейчас… заняты?» Тогда у Юли уже был роман с Чумаковым, и однажды, когда странный человек в очередной раз позвонил глубокой ночью, Алексей взял трубку и поговорил с ним по-мужски. «Уж не буду приводить то, что ему сказал Леша, но больше меня тот тип не беспокоил», – рассказывает певица.

 

«Никаких тра-та-та напоказ»

«Я примерно каждые полгода «беременею», потом мы с мужем разводимся, потом я себе вставляю грудь, – шутит Юлия по поводу слухов, которые распространяет о ней «желтая» пресса. – Мы спокойно ко всему этому относимся. Если это случится, мы обязательно расскажем об этом постфактум!» Свою беременность Ковальчук поначалу действительно скрывала, жила в Испании, но рожать приехала в Москву. «Я присутствовал на родах, – рассказывает Алексей Чумаков. – А на выписку приехал сам, без водителя. Посадил их в машину и увез. Всё. Никаких тра-та-та напоказ, я этого очень не люблю!» Так что о малышке пока почти ничего неизвестно. Алексей сообщил только, что дочка больше похожа на него. Из роддома семья отправилась в свой подмосковный двухэтажный дом, где помимо обычных комнат есть домашний кинотеатр, звукозаписывающая студия и спа-комплекс с джакузи, хаммамом, финской баней. Дом оформлен на двоих – пополам. Каждый из супругов зарабатывает деньги сам, при этом все семейные траты общие. Чумаков рассказал, что у них с Юлей нет брачного контракта, и если вдруг дело дойдет до развода, он уйдет, ничего с собой не взяв. Именно так Алексей ушел от своей бывшей возлюбленной – «в одних трусах и с тысячью рублей в кармане».

Засиживаться в декрете Юлия не планирует: она выйдет на сцену уже в ноябре-декабре. Обещает, что ее следующий клип будет танцевальным: «Дико скучаю по возможности танцевать где хочу и что хочу!» У певицы как всегда много идей и планов, и она уверена, что воспитание ребенка и карьеру можно совмещать.

Метки: В России, СМИ, Общество

Опубликовано: 05.11.2017 в 16:25 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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