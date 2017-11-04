Чем блистал звёздный бал

В Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялся ежегодный Бал дебютанток. 12 девушек – представительниц известных фамилий – больше полугода разучивали танцы, познавали тонкости великосветского этикета, подбирали наряды и украшения, чтобы блеснуть в этот волшебный вечер, который отметит их вступление во взрослую жизнь. Нашему специальному корреспонденту удалось побывать на балу, насладиться чудесной атмосферой и оценить великолепные платья дебютанток.

Дресс-код и кукла в кармане

Кроме дебютанток на светский раут приехали приглашенные гости – звезды шоу-бизнеса, кино и театра. Рэпер Баста, которого чаще можно увидеть в спортивном костюме или джинсах, на балу был в строгом смокинге с бабочкой. Его сопровождали супруга Елена Пинская и две дочери – семилетняя Мария и четырехлетняя Василиса. От брутальности Василия Вакуленко (именно так зовут рэпера) не осталось и следа, когда одна из девочек засунула папе в карман смокинга свою куклу Барби и строго наказала ее не потерять. Так и просидела пластиковая красотка весь вечер у Басты в кармане.

Галина Юдашкина прибыла на бал вместе со своим супругом Петром Максаковым. Маленького сына – годовалого Анатолия – молодые родители оставили дома с няней. Дочь именитого модельера блистала на балу в качестве дебютантки шесть лет назад. А сейчас Галина перестала скрывать, что ждет второго ребенка: на вечере она появилась в блестящем платье, которое красиво подчеркивало ее округлившиеся формы.

Для подобных мероприятий существует строгий дресс-код: мужчины должны прийти в смокинге, дамы – в вечернем туалете. Но не все сочли необходимым соблюдать эти строгие правила. Супруга композитора Игоря Крутого Ольга надела красное платье с прозрачной боковой вставкой. А Тина Канделаки пришла в синем коротком платье-пиджаке, которое дополнила черными колготками в точечку.

Семейное событие

Несмотря на множество именитых гостей, главными в этот вечер были дебютантки. Одной из них стала 17-летняя Александра Жулина – дочь прославленных фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина. Поддержать девушку пришли оба родителя. Пара официально объявила о своем расставании семь лет назад, но ради дочери Татьяна и Александр продолжают поддерживать отношения. Кстати, вместе с Жулиным на бал пришла его супруга Наталья Михайлова.

«Я была в прошлом году на балу в качестве гостьи, – рассказала нам юная Саша Жулина. – Тогда и стала думать о том, что хотела бы попасть сюда, но уже как дебютантка. И вот мои мечты исполнились!» В течение месяца Александра не пропускала ни одной репетиции бала, а дома ей помогала готовиться сводная сестра Елизавета Пескова (дочь пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова): ее собственный дебют состоялся на паркете Колонного зала Дома Союзов два года назад.

Выбор пути

16-летняя дочь певца Александра Малинина Устинья приехала на бал вместе с родителями. Причем папа активно участвовал в подготовке к мероприятию и даже ездил вместе с ней выбирать платье. Кстати, Устинья решила пойти по стопам отца и уже записала свой сольный альбом. Причем композиции к нему она готовила лично.

Еще одна дебютантка тоже выбрала отцовскую профессию: 15-летняя дочь народного артиста России Александра Михайлова Мирослава уже снимается в кино, а школьное образование получает заочно. Недавно она сыграла главную роль в сериале «Семья Светофоровых», а в сентябре завершились съемки фильма «Райский уголок» с ее участием.

17-летняя Анна Рождественская, наоборот, выбрала для себя стезю, далекую от родительских. Ее папа – лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, мама – сценарист Анна Рождественская. Но саму девушку интересуют химия и биология. Подготовка к балу давалась ей с трудом, ведь она большую часть времени проводит в институте и мечтает сделать какое-нибудь важное научное открытие. Поддержать Анну на балу пришел ее сводный брат Иван – знаменитый отец в этот день находился на гастролях.

Правильные внучки

На мероприятии были не только дочери знаменитостей, но и внучки. 24-летняя внучка легендарного актера Вячеслава Невинного Иветта работает продюсером в одном из московских театров. «Дедушка – мой главный пример для подражания, – призналась она. – У него было не только превосходное чувство юмора, но и практически энциклопедические знания: он помогал мне делать уроки в школе и поддерживал во многих начинаниях». Подходящее платье для бала девушке удалось выбрать у модельера Валентина Юдашкина не сразу. «В его платьях чувствуешь себя принцессой, но в некоторых из них невозможно танцевать, – говорит Иветта. – Первое платье, которое я примерила, было именно таким: юбка занимала пространство в радиусе двух метров от моей талии. Валентин Абрамович посмотрел на меня и сказал: «Нет, милочка, ты в этом платье даже идти не сможешь». На помощь пришла его дочь Галя. Она подобрала три потрясающих платья, одно из которых стало моим».

Еще одна дебютантка – 22-летняя внучка актера Евгения Евстигнеева Софья – продемонстрировала в бальном платье удивительно стройные ноги: не зря девушка несколько лет занималась спортивными бальными танцами.

Были на балу внучка знаменитого поэта Иосифа Бродского Пелагея Басманова, внучка президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка Анна Емшанова. И даже внучатая племянница балерины Матильды Кшесинской, о которой Алексей Учитель снял свой нашумевший фильм. 19-летняя Элеонора Севенард пошла по стопам знаменитой родственницы: окончила Академию русского балета и была зачислена в труппу Большого театра.

А теперь - танцы!

Конечно, на балу самое главное – танцы. Первым стал полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского, следом за ним дебютантки со своими партнерами – артистами Большого театра – исполнили вальс из балета «Спящая красавица». Третий танец уже традиционно юные красавицы станцевали со своими отцами или братьями. Под непрекращающиеся аплодисменты они исполнили вальс композитора Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

На этом официальная часть бала была окончена, и все дебютантки вместе с родителями удалились на закрытый ужин. А организаторы светского раута уже начали подготовку к следующему Балу дебютанток…