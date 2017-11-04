В Пермь едут «Бабушки из Бураново»

4 ноября по всей России отмечается День народного единства, а в Перми по случаю праздника состоится фестиваль национальных культур, который обещает быть вкусным и веселым.

4 ноября в городах России проводятся праздничные гуляния, концерты и митингиПермяков и гостей города Перми в этот день в 11.00 приглашают в Театральный сквер, где для них состоится фестиваль национальных культур Перми. В рамках мероприятия будет проходить дегустация блюд для всех желающих, а также презентация национально-культурных центров города. Для гостей праздника будут заготовлены особые угощения: русская каша, узбекский плов и горячий чай с перепечами.

На большой сцене фестиваля состоится концертная программа «Россия объединяет» с участием творческих этнических и фольклорных коллективов города и края. Задачей артистов станет представить национальность в своем жанре искусства. Особый колорит концерту придаст выступление гостей праздника – участников ансамбля «Шондибан» из города Кудымкара, которые привезут в Пермь программу на русском и коми-пермяцком языках с использованием особых этнических инструментов.

Главными гостями фестиваля национальных культур в Перми станут «Бабушки из Бураново» – знаменитый этно-фольклорный коллектив из села Бураново Удмуртской Республики, который в 2012 году представлял Россию на «Евровидении» в Баку и занял там почетное второе место.