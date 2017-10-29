Как Лиза Арзамасова инопланетян угощала

Мистических явлений многие опасаются, ведь необъяснимое пугает. Леденящие кровь истории о паранормальных явлениях особенно популярны в наступающий Хэллоуин (31 октября). Но мы выяснили, что для некоторых людей встреча с непознанным может быть спасительной, поучительной и даже смешной! На примере наших звезд можно увидеть, что мистика бывает разной.

МИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

Как и многие дети, маленькая Лиза Арзамасова верила в чудеса и, надо сказать, очень активно. «В детстве я почти всё лето проводила на даче. Больше всего на свете мы с подружками обожали готовить «корм для инопланетян», – рассказывает актриса. – В глубоких тарелках, втихаря утащенных с кухни, в произвольной пропорции смешивалось съедобное и несъедобное: стиральный порошок, таблетки, варенье, сгущенка, вчерашний борщ, подсолнечное масло, огурчики-помидорчики прямо с грядки, мука, соль, сахар. Один раз в ход пошли даже мамины духи. В особенный восторг мы с девчонками приходили, когда вся эта бурда начинала бродить и булькать и как-то по-особенному гадко пахнуть. Это был сигнал – еда для почетных гостей готова. Тогда мы раскладывали «лакомство» по порциям и расставляли тарелки по периметру участка. Согласно нашему плану прилетевшие на Землю пришельцы будут очень голодные. А тут, как говорится, «прошу к столу!» – мы уже всё предусмотрели». Не предусмотрели дети только то, что странный запах «угощения» наведет на подозрения их родителей. «Мама, мамина сестра и моя нянечка бегали по участку, зажимая носы: «Чем это так жутко пахнет?!» Когда они наконец обнаружили источник запаха, посуду у нас забрали, – вспоминает Лиза. – После воспитательной беседы мама, впрочем, всё же разрешила продолжить эксперимент: «Ну что ж, Лиза, если ты так уверена, что твои гости будут ЭТО есть...» Любой другой взрослый на ее месте навсегда запретил бы заниматься такими глупостями. Но мама подыграла мне, отчего «инопланетная миссия» стала казаться еще более героической». Настоящих инопланетян Лиза пока так и не встретила, зато поняла, что мама поддержит ее в любой ситуации. Так что о своей следующей мечте – «оказаться в телевизоре» – она рассказала в первую очередь ей. И мечта сбылась!

МИСТИКА КУРЬЁЗНАЯ

Актер Дмитрий Орлов увлекается еще и режиссурой. И на съемках его первого полнометражного фильма «Московский фейерверк» стало понятно, сколько неожиданного в этой профессии. Дело было во время озвучивания. Каждый раз при прослушивании очередного дубля на ленте слышался непонятный шум, похожий на работу двигателя летательного аппарата. Иногда он превращался в громкий пугающий скрежет. Как ни старались монтажеры, сколько ни перепроверяли аппаратуру, ничего не помогало. Дмитрий лично присутствовал в помещении, чтобы убедиться, что там нет никого лишнего. Но шумы не исчезали. Иногда они становились слабее, но в следующую секунду совершенно заглушали каждую реплику. Актеры уже стали обвинять режиссера в том, что он использует некачественную технику. А кое-кто заподозрил вмешательство потусторонних сил. Однако всё оказалось гораздо проще. Во время перерыва в студию вошла уборщица. «А вы знаете, что у вас вокруг микрофона летает муха?» – спросила она. После того, как муху выгнали, мистические звуки больше никого не тревожили.

МИСТИКА СПАСИТЕЛЬНАЯ

У актрисы Аллы Демидовой репутация мистической личности, и множество загадочных событий в ее жизни этому способствует. Абсолютно необъяснимая история, к примеру, произошла с Демидовой в Греции, куда она однажды приехала, чтобы поучаствовать в международном проекте. «Актеры всех стран читали на своем языке стихи о Греции. Под Акрополем, в самом большом театре, – рассказывает Алла Сергеевна. – Режиссер сказала – никаких постановочных средств, просто все сидят со своими папками на камнях, каждый выходит и читает стихи. Поскольку я близорука, выучила стихи наизусть. Пушкин – «Не плачь, гречанка, он пал героем…», «Софокл» Ахматовой – всего пять стихов. Все с папками, я тоже с папкой, в которой ничего нет, потому что я не вижу. Тут начинают барахлить микрофоны. Ужас. Я молюсь. А поскольку мне сказали, что до реинкарнации я была в Древней Греции актером, то молюсь своим богам и греческим: помогите, чтобы мой микрофон не работал. Голоса у меня вполне достаточно, акустика изумительная. И мой микрофон отключается, поэтому голос звучал естественно и хорошо. Дошла до Пушкина – и понимаю, что не помню это стихотворение. Сейчас я бы прочла что угодно, типа «птичка прыгает на ветке»: там же не было никого русских. Но, поскольку началась паника, я сказала своим богам: спасайте. Встала – и началась мистика. Не мой голос читал стихи. Не скажу, хуже или лучше, а другой. И – первые аплодисменты. А до того всех слушали молча».

МИСТИКА СУДЬБОНОСНАЯ

Съехав от первого мужа, кинопродюсера Александра Антипова, Рената Литвинова поселилась в мистической квартире, где раньше жил какой-то странный француз. «Квартира эта была очень загадочная, – рассказывает Литвинова. – Почему-то каждую ночь ровно в три часа распахивались все окна спальни. А в районе коридора жила крыса. Здоровая, как кошка. Сначала я об этом не знала, но по ночам стала замечать, что по моей кровати кто-то шастает. Потом обратила внимание на то, что все яблоки, которые я покупала, были надкушены по одному разу. Вот этого я не понимала. Ну съела бы одно, ну два, но не все же! Мне ведь тоже надо было что-то оставить. И вот наконец я ее встретила. Днем. Сидела на кухне, упивалась видом из своего огромного круглого окна и вдруг вижу: идет в мою сторону она – громадная – и совершенно по-человечески на меня смотрит. Не отводит взор. Крыса с волей. Я говорю: «Здрасьте, а вы что тут делаете?» Она посмотрела на меня с очень хулиганистым видом и спокойно пошла по своим делам – под холодильник. Так мы с ней и проживали достаточно долгое время…» В этом же доме Рената снимала часть сцен для фильма «Нет смерти для меня» и, конечно, делилась с коллегами своими житейскими трудностями. «Лидию Смирнову мы снимали в ее квартире, которая находилась в соседнем подъезде, – говорит она. – И старейшая гример актрисы, услышав мою горестную историю про крысу, сказала: «Вы не понимаете, какая это хорошая примета! Вот увидите, в вашей жизни всё поменяется, и вы станете богатой и знаменитой». А этот момент был сложный для меня, потому что кинематограф наш в те годы совсем загибался. И фильм этот я снимала за какие-то условные деньги и настояла, чтобы великим артисткам заплатили хотя бы по сто долларов за съемочный день… Но предсказание это почему-то запомнила. Как видите, действительно всё у меня стало получше – не скажешь ведь, что я впала в безвестность и бедность».

МИСТИКА ЛЮБОВНАЯ

Певица Наталья Гулькина считает, что истинно мистический случай предшествовал ее первому серьезному роману. «Почти каждый день со своей подругой я встречалась в метро – в тупике на станции «Октябрьская-кольцевая». Подруга была старше меня и уже училась в институте связи. И там, в этом тупике, я всё время видела одного и того же юношу, который ждал своего друга, – рассказывает она. – С каким-то невероятным постоянством это происходило несколько месяцев подряд. Мы уже стали узнавать друг друга в лицо. И было совершенно очевидно: он понравился мне, я – ему. В какой-то момент я почувствовала, что мы, что называется, пожираем друг друга глазами, а вскоре поймала себя на мысли, что бегу не к подруге, а к незнакомцу – чтобы уже в который раз обменяться с ним взглядами. Никаких шагов для знакомства мы не предпринимали. Но прорыв был неизбежен – этот юноша приснился мне ночью. Во сне мы и познакомились. Видя его стеснение, я подошла сама, а потом мы долго гуляли по старым московским улочкам. Проснувшись, я решилась на этот шаг – наконец-то реально узнать его имя. Но именно в этот день юноши в тупике на станции не оказалось. Расстроенная, приехала в институт к подруге и, поднимаясь по лестнице, увидела молодого человека в точно такой же куртке, как у героя моих ночных грез. Окликнула, однако это оказался другой. С совсем поникшей головой и дурными мыслями направилась домой – и тут вдруг передо мной появился мой «знакомый» незнакомец. Вырос как из-под земли, я даже опешила… Оказалось, что он учился в том же институте, что и подруга, только двумя курсами старше. Что это, если не мистика?»

МИСТИКА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ

Известность иллюзионистам братьям Сафроновым принесло шоу «Битва экстрасенсов», где они выступают в качестве скептиков. И порой ловят так называемых экстрасенсов на обмане. Сергей Сафронов вспоминает: «У нас был один участник, поразительно верно угадывавший факты. Мы только удивлялись, как ему это удается. И однажды засекли пришедшую ему на телефон (перед выполнением задания экстрасенсы сдают свои трубки) эсэмэску с перечислением фактов, которые предстояло установить: кто-то из съемочной группы сливал ему информацию. Мы пошли на хитрость и в следующий раз отправили ему ложное сообщение. То испытание он, естественно, не прошел». И даже поразительные совпадения в собственной жизни не поколебали скепсис иллюзионистов. «Несколько лет назад мне приснился вещий сон, – вспоминает Сергей. – В нем я выхожу из подъезда и вижу Андрея, который лежит на асфальте со сломанной ногой. И что вы думаете – на следующий день брат сломал ногу! Могу я после этого назвать себя экстрасенсом? Нет! Я скорее поверю в материализацию мыслей. Если вам предскажут несчастье, то вы начнете об этом постоянно думать: в итоге беда непременно случится. Мы сами программируем себя».