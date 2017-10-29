Семён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителей

40 ролей к 17 годам – далеко не каждый молодой актер может похвастать такой богатой фильмографией, как у Семена Трескунова. Одни зрители видели его в сериалах «Мосгаз», «Обратная сторона Луны», «Черные кошки». Другие оценили в фильмах «Мамы», «Призрак» и «Хороший мальчик». А сейчас Семен играет главную роль в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы» на телеканале «СТС». Что же помогло ему так рано добиться успеха в мире кино?

Правильные родители

Семен – старший сын в многодетной московской семье, которая не имеет никакого отношения к миру кино. «У меня даже какая-нибудь двоюродная бабушка в театре областном не играла», – говорит он. Однако в кино мальчик попал благодаря своей маме Марине, которая тогда работала в модельном бизнесе. Всё началось со съемок в рекламе мобильного оператора. «На самом деле на кастинг для этой рекламы шла я – пробоваться на роль учительницы, – вспоминает Марина Трескунова. – И случайно взяла сыновей с собой. Мне тогда сказали, что для учительницы я слишком молодо выгляжу, а детей предложили попробовать. Так всё и сложилось». Если мама открыла перед Семеном дверь на съемочную площадку, то папа стал главным советчиком, хотя тоже работает в другой сфере – занимается рекламой на транспорте. «Папа сказал, что самое лучшее в актерской работе – это возможность общаться с людьми таких способностей, с которыми вряд ли можно пересечься в обычной жизни. И этим шансом нужно пользоваться», – говорит Семен. Он и пользуется: то с Константином Хабенским снимется, то с Михаилом Ефремовым.

Детское тщеславие

Стать актером Семен захотел не сразу. Поначалу он просто мечтал о славе. «Я был очень тщеславным ребенком: сначала хотел стать известным писателем. Я думал, что издательства будут друг другу грызть глотки, лишь бы заполучить мои гениальные рассказы, – со смехом вспоминает Трескунов. – Потом хотел быть известным дрессировщиком. И так «доэволюционировал» до желания стать известным актером». Он не скрывает, что интерес к этой профессии подогрело соперничество с младшим братом Яковом, который тоже начал сниматься в рекламе. «Мне хотелось его обогнать, – признается Семен. – Конечно, это некрасиво, я брата очень люблю, но не был готов к тому, что он окажется первым». Ради получения хорошей роли Трескунов был готов на всё. Он до сих пор помнит, как пришел на кастинг для фильма «Хороший мальчик»: «Мне с порога кастинг-директор говорит: «Тебе сколько лет?» Я говорю: «11». «А почему ты выглядишь, как будто тебе 5?» Я говорю: «Конституция тела у меня такая, я субтильный, что я могу поделать?» Она: «Ты нам не подходишь!» Я: «Нет, подождите! Я буду есть морковку, я буду висеть на турнике, я найму химиков, они создадут какой-нибудь эликсир, и я быстро вырасту! Я готов на всё, дайте мне эту роль». Мне тогда казалось, что именно так надо вести себя на кастинге, потому что если ты хочешь стать кем-то, то надо проявлять амбиции. Кастинг-директор надо мной посмеялась. Потом это показали режиссеру, он тоже посмеялся, но сказал, что хочет видеть в этой роли меня». В результате съемки отложили на несколько лет, но сняли-таки в главной роли Семена.

Понимающая учительница

Семен начал активно сниматься с 10 лет, и совмещать это с учебой в школе было непросто. На выручку пришла классная руководительница. «Она оказывала именно ту поддержку, которая мне нужна была на начальных этапах карьеры, – с теплотой вспоминает вчерашний школьник. – Какое-то время я сам читал учебники в свободное время и наверстывал упущенное. В старших классах самому проходить программу стало сложнее, и мне потребовалась помощь. Я обратился к Марии Алексеевне, и она с удовольствием откликнулась. Буквально за какой-то час она умудрялась объяснить мне тему, которую мои одноклассники проходили целую неделю, пока меня не было».

Необычайное Трудолюбие

Федор Бондарчук, который снимался с Семеном в фильме «Призрак», вспоминает: «Когда мы с ассистентом составляли график съемок «Призрака», я попросил оставить несколько выходных, потому что одновременно вел подготовку к собственным съемкам. И получил ответ, что ничего не получится в ближайшие три месяца, у Семена нет возможности отдыхать, у него очень плотный график – до 2025 года расписан». Молодой артист не просто много снимается, но и тщательно готовится к съемкам. Например, для того же «Призрака» он целый месяц учился танцевать ча-ча-ча. При этом получать актерское образование Трескунов не собирается. Сейчас, окончив школу, поработает год – и будет учиться на режиссера. «Я понял, что однажды во мне сформируются идеи, которыми захочется поделиться с миром, – поясняет он. – Они и сейчас есть, просто я считаю, что еще слишком молод, чтобы их масштабно высказывать, поэтому стоит поучиться, набраться опыта».