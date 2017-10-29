Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Узнаем получше - какой он, Прилучный

Семён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителей

Трескунов

40 ролей к 17 годам – далеко не каждый молодой актер может похвастать такой богатой фильмографией, как у Семена Трескунова. Одни зрители видели его в сериалах «Мосгаз», «Обратная сторона Луны», «Черные кошки». Другие оценили в фильмах «Мамы», «Призрак» и «Хороший мальчик». А сейчас Семен играет главную роль в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы» на телеканале «СТС». Что же помогло ему так рано добиться успеха в мире кино?

 

Правильные родители

Семен – старший сын в многодетной московской семье, которая не имеет никакого отношения к миру кино. «У меня даже какая-нибудь двоюродная бабушка в театре областном не играла», – говорит он. Однако в кино мальчик попал благодаря своей маме Марине, которая тогда работала в модельном бизнесе. Всё началось со съемок в рекламе мобильного оператора. «На самом деле на кастинг для этой рекламы шла я – пробоваться на роль учительницы, – вспоминает Марина Трескунова. – И случайно взяла сыновей с собой. Мне тогда сказали, что для учительницы я слишком молодо выгляжу, а детей предложили попробовать. Так всё и сложилось». Если мама открыла перед Семеном дверь на съемочную площадку, то папа стал главным советчиком, хотя тоже работает в другой сфере – занимается рекламой на транспорте. «Папа сказал, что самое лучшее в актерской работе – это возможность общаться с людьми таких способностей, с которыми вряд ли можно пересечься в обычной жизни. И этим шансом нужно пользоваться», – говорит Семен. Он и пользуется: то с Константином Хабенским снимется, то с Михаилом Ефремовым.

 

Детское тщеславие

Стать актером Семен захотел не сразу. Поначалу он просто мечтал о славе. «Я был очень тщеславным ребенком: сначала хотел стать известным писателем. Я думал, что издательства будут друг другу грызть глотки, лишь бы заполучить мои гениальные рассказы, – со смехом вспоминает Трескунов. – Потом хотел быть известным дрессировщиком. И так «доэволюционировал» до желания стать известным актером». Он не скрывает, что интерес к этой профессии подогрело соперничество с младшим братом Яковом, который тоже начал сниматься в рекламе. «Мне хотелось его обогнать, – признается Семен. – Конечно, это некрасиво, я брата очень люблю, но не был готов к тому, что он окажется первым». Ради получения хорошей роли Трескунов был готов на всё. Он до сих пор помнит, как пришел на кастинг для фильма «Хороший мальчик»: «Мне с порога кастинг-директор говорит: «Тебе сколько лет?» Я говорю: «11». «А почему ты выглядишь, как будто тебе 5?» Я говорю: «Конституция тела у меня такая, я субтильный, что я могу поделать?» Она: «Ты нам не подходишь!» Я: «Нет, подождите! Я буду есть морковку, я буду висеть на турнике, я найму химиков, они создадут какой-нибудь эликсир, и я быстро вырасту! Я готов на всё, дайте мне эту роль». Мне тогда казалось, что именно так надо вести себя на кастинге, потому что если ты хочешь стать кем-то, то надо проявлять амбиции. Кастинг-директор надо мной посмеялась. Потом это показали режиссеру, он тоже посмеялся, но сказал, что хочет видеть в этой роли меня». В результате съемки отложили на несколько лет, но сняли-таки в главной роли Семена.

 

Понимающая учительница

Семен начал активно сниматься с 10 лет, и совмещать это с учебой в школе было непросто. На выручку пришла классная руководительница. «Она оказывала именно ту поддержку, которая мне нужна была на начальных этапах карьеры, – с теплотой вспоминает вчерашний школьник. – Какое-то время я сам читал учебники в свободное время и наверстывал упущенное. В старших классах самому проходить программу стало сложнее, и мне потребовалась помощь. Я обратился к Марии Алексеевне, и она с удовольствием откликнулась. Буквально за какой-то час она умудрялась объяснить мне тему, которую мои одноклассники проходили целую неделю, пока меня не было».

 

Необычайное Трудолюбие

Федор Бондарчук, который снимался с Семеном в фильме «Призрак», вспоминает: «Когда мы с ассистентом составляли график съемок «Призрака», я попросил оставить несколько выходных, потому что одновременно вел подготовку к собственным съемкам. И получил ответ, что ничего не получится в ближайшие три месяца, у Семена нет возможности отдыхать, у него очень плотный график – до 2025 года расписан». Молодой артист не просто много снимается, но и тщательно готовится к съемкам. Например, для того же «Призрака» он целый месяц учился танцевать ча-ча-ча. При этом получать актерское образование Трескунов не собирается. Сейчас, окончив школу, поработает год – и будет учиться на режиссера. «Я понял, что однажды во мне сформируются идеи, которыми захочется поделиться с миром, – поясняет он. – Они и сейчас есть, просто я считаю, что еще слишком молод, чтобы их масштабно высказывать, поэтому стоит поучиться, набраться опыта».

Метки: В России, Кино, СМИ

Опубликовано: 29.10.2017 в 13:03 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Узнаем получше - какой он, Прилучный

Шоу всемогущих ставит рекорды

Диму Билана «подменили» в роддоме

Когда таможня не дает добро

Джулия Робертс: «Я превосходно устроилась!»

Хрусталёв знает лучше

Наталья Подольская: «Я не знала, что Володя женат»

Многоликая любовь Никиты Панфилова

Прощальная премия для Андрея Малахова

Удивительные люди


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Узнаем получше - какой он, Прилучный

Обратите внимание

в Перми

Пермские улицы под контролем

В Перми продолжают работу по развитию уличной системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации.
читать28.10.2017 в 13:11
Метки: в Перми, Власть

В Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студией

Сейчас строительство школ для Перми – привычное и перспективное направление работы.
читать28.10.2017 в 09:06
Метки: в Перми, Власть

В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»

Приключения, сказка, комедия – «Последний богатырь» получился фильмом многожанровым, предназначенным для разной аудитории.
смотреть видео читать27.10.2017 в 17:23
Метки: в Перми, Культура, Общество, Кино

Геннадий Игумнов отмечает день рождения

Геннадий Игумнов - первый всенародно избранный губернатор Прикамья с 1996 по 2000-й год.
читать27.10.2017 в 17:15
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии

Авансцену, костюмы, декорации театру «Доминанта» удалось обновить на средства из федерального бюджета.
смотреть видео читать27.10.2017 в 16:54
Метки: в Перми, Культура, Власть, Деньги

В России

Семён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителей

40 ролей к 17 годам – далеко не каждый молодой актер может похвастать такой богатой фильмографией, как у Семена Трескунова.
читать29.10.2017 в 13:03
Метки: В России, Кино, СМИ

Узнаем получше - какой он, Прилучный

Накануне юбилея мы вспоминаем 8 интересных цифр из биографии актера.
читать29.10.2017 в 10:08
Метки: В России, Кино, СМИ

Шоу всемогущих ставит рекорды

На телевидении с успехом стартовало новое шоу «Я могу!», ведет которое Леонид Якубович.
читать28.10.2017 в 16:22
Метки: В России, СМИ, Общество

Зараженный пиломатериал за границу не пустили

В партии пиломатериала обнаружены личинки усача рода «Monochamus» - карантинного вредителя хвойных пород деревьев.
читать27.10.2017 в 15:34
Метки: в Перми, В России

Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

Сотрудники полиции остановили для проверки документов двух прохожих. Те в ответ открыли стрельбу.
смотреть видео читать27.10.2017 в 10:04
Метки: В России, в Перми, Преступления
Лента новостей RSS каналы

Семён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителейСемён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителей

Узнаем получше - какой он, ПрилучныйУзнаем получше - какой он, Прилучный

Шоу всемогущих ставит рекордыШоу всемогущих ставит рекорды

Пермские улицы под контролемПермские улицы под контролем

В Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студиейВ Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студией

В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»

Геннадий Игумнов отмечает день рожденияГеннадий Игумнов отмечает день рождения

Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидииТеатры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии

Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?

Автошкола без гарантииАвтошкола без гарантии

Новые «ворота в лес»Новые «ворота в лес»

Зараженный пиломатериал за границу не пустилиЗараженный пиломатериал за границу не пустили

Сотни домов Кудымкара остались без водыСотни домов Кудымкара остались без воды

У Прикамья появится официальный гимнУ Прикамья появится официальный гимн

Нерадивого собственника земли оштрафовали на 400 тысяч рублейНерадивого собственника земли оштрафовали на 400 тысяч рублей

В администрации Чайковского прошла выемка документовВ администрации Чайковского прошла выемка документов

Пермские модницы устроили флешмобПермские модницы устроили флешмоб

В Пермь приехал Цирк ФилатовыхВ Пермь приехал Цирк Филатовых

Как попасть из Политеха в «Уралкалий»Как попасть из Политеха в «Уралкалий»

Правительство края ищет нового инвестора для пермского свинокомплексаПравительство края ищет нового инвестора для пермского свинокомплекса

Бесхозная труба - головная боль для жителейБесхозная труба - головная боль для жителей

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае стал Павел МиковУполномоченным по правам человека в Пермском крае стал Павел Миков

Прямой ответПрямой ответ

Умников и умниц поддержат рублемУмников и умниц поддержат рублем

Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в ПермиНапавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru