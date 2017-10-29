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Узнаем получше - какой он, Прилучный

Прилучный

 

5 ноября исполняется 30 лет Павлу Прилучному, который с недавних пор ведет шоу «Короли фанеры» на «Первом канале». Телезрители всех возрастов по достоинству оценили его игру в популярном сериале «Мажор». А молодежь в этом году и вовсе признала Прилучного своим кумиром: он получил награду в номинации «Хочу быть как ты» Всероссийской премии «Дай пять!» Накануне юбилея мы вспоминаем 8 интересных цифр из биографии актера.

 

3-м РЕБЁНКОМ в семье оказался Павел. И доставил родителям немало хлопот, в отличие от своих спокойных брата Сергея и сестры Елены. «У меня шило было в одном месте, сестра и брат старше меня, я самый младший, ну и устраивал ужасные дебоши, – признается он. – Словом, маленьким хулиганом был. Учился плохо – в основном на «тройки». «Четверки» получал редко. Взрывал туалеты в школе, был бунтарщиком. Нам учитель говорит: «Идите мыть окна». А я ребятам: «Чтобы их не мыть, стекла надо разбить! Пойдемте бить окна!» Ну и разбили. Сейчас есть что вспомнить, а если бы лишь сидел и занимался, то и рассказать было бы нечего».

 

10 СОТРЯСЕНИЙ МОЗГА было у Павла, который в 14 лет стал кандидатом в мастера спорта по боксу. Этот спорт появился в жизни Прилучного с подачи отца – профессионального боксера. Правда, потом с ринга парню пришлось уйти – из-за травм начало портиться зрение. Ну а мама-хореограф отправила его танцевать. «Заочно противился, – вспоминает он. – Но когда вошел в зал ДК «Родина» и увидел, что я единственный мальчик в группе из 20 человек, а все балеринки в лосинах… С приличными девочками в нашем Бердске был напряг...» В итоге и танцы, и бокс актеру пригодились в работе. Хорошая спортивная подготовка помогает ему играть в боевиках, а танцевальные навыки позволили поучаствовать в шоу «Танцы со звездами».

 

5 ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ Прилучный сыграл на сцене новосибирского театра «Глобус», еще будучи студентом Новосибирского театрального института. Он говорит, что тогда впервые ощутил вкус славы. «Меня уже начали узнавать, люди стояли у служебного входа, я раздавал автографы, – вспоминает актер. – А потом я приехал в Москву и понял, что никакая я не звезда, а просто некий человек, который особо никому здесь не нужен». Прилучный отправился поступать в ГИТИС на курс Сергея Женовача, но вышло недоразумение. «После третьего тура я не увидел в списках свою фамилию, – рассказывает Павел. – Расстроился ужасно: отключил телефон, напился пива в Камергерском... И между делом заметил, что там идет набор во МХАТ. Пошел читать просто уже назло тем, из ГИТИСа… И меня сразу взяли. А на следующий день из ГИТИСа позвонил сам Женовач: «У нас конкурс прошел, вы где?» Оказалось, он планировал меня взять, но кто-то забыл вписать мою фамилию в список…» В итоге Прилучный стал студентом Школы-студии МХАТ и однокурсником Анны Чиповской, Кристины Асмус и Никиты Ефремова.

 

9 РУССКИХ БУКВ – фамилию «Прилучный» – вытатуировала на своем запястье звезда «Сумерек» Никки Рид. С Павлом актриса познакомилась, когда приезжала в Москву навестить подругу, которая училась на мхаТовском курсе для иностранцев. Американки отправились на выступление первокурсников, где как раз блистал Прилучный. Никки была так впечатлена, что пригласила парня на свидание. Правда, она не говорила по-русски, а он – по-английски, но это не помешало вспыхнувшим чувствам. Голливудская звезда осталась в России на неделю, а затем влюбленные продолжили общаться по Интернету, телефону и переписываться. Однажды Никки попросила Павла показать, как пишется его фамилия, – итогом стала татуировка. В другой раз и вовсе предложила пожениться в Лас-Вегасе. Но пока окрыленный Павел учил английский и выправлял документы, легкомысленная американка куда-то пропала. А когда спустя месяц появилась вновь, было поздно – актер понял, что доверять ей не может.

 

7 ТАТУИРОВОК, как говорят, есть на теле Прилучного на сегодняшний день. Самая первая – штрих-код с надписью «DOC» – была сделана для съемок в картине «На игре». Конечно, режиссер этого не требовал – предполагалось, что рисунок будут наносить хной каждую неделю. Но Павел решил по-своему. «Я подумал, что это моя первая и последняя роль. Вот и решил набить на память, – признается он. – Но сегодня каждая моя татуировка – это оберег». Надпись из трех латинских слов, означающая «сохранять равновесие», помогла актеру справиться с кошмарами во время съемок «Закрытой школы». Обережной цели служит и крест на запястье. Кроме того среди татуировок Павла есть изображение глаза и древний символ воина. А самые трогательные тату Павла – даты рождения сына, дочки и жены и надпись «Family» – семья.

 

В 20 САНТИМЕТРАХ от оператора Павел смог остановиться в одной из сцен сериала «Мажор». Актер предпочитает выполнять трюки самостоятельно, вот и в тот раз решил, что справится с пожарной машиной сам. Однако это чуть не привело к несчастному случаю. По чьему-то недосмотру в баке машины оставалась вода, и актер не смог затормозить на нужной дистанции от камеры. К счастью, в 20 сантиметрах от оператора огромный автомобиль наконец остановился. Впрочем, на съемках случаются не только экстремальные ситуации, но и курьезы. К примеру, одну из сцен сериала «Квест» снимали на территории военной части и в спешке забыли оцепить место съемки надлежащим образом. «Одной из сцен является некая разборка, где герой Павла держит в заложницах девушку, а двое преследователей направляют на него пистолеты, – рассказывает режиссер Андрей Загидуллин. – В какой-то момент в кадре появился настоящий солдат и заломил руку Павла, видимо, желая освободить девушку, чем испортил нам дубль». Солдат едва не сломал актеру руку, но ему вовремя объяснили, что происходит. Прилучный не только не обиделся, но и поблагодарил военного за бдительность и смелость.

 

800 РАЗ безуспешно звонил Павел своей нынешней жене, актрисе Агате Муцениеце. По крайней мере, так он утверждает. Молодые люди познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». Павел тайком взял у ассистента по актерам номер красивой девушки, но неправильно записал одну цифру... Впрочем, актеры, которые ежедневно виделись на съемках, всё же нашли общий язык. Роман перерос в брак, в котором кипят настоящие сериальные страсти. Павел очень ревнив. «Доходит иногда до абсурда, – признается Агата. – Я всегда должна отписываться мужу, где и с кем нахожусь. А Паша читает все сообщения на моем телефоне, вне зависимости от того, кто их пишет. Однажды я поехала к родственникам в Ригу. У супруга тогда были съемки, и он не смог меня сопровождать. В гости к нам приехал мой двоюродный брат из Эстонии. В смс Паша меня спрашивает, что я делаю. Я без задней мысли отвечаю: «Жгу костер с Лешей». И всё, понеслось: «Кто такой Леша? Почему я его не знаю?» Я тут же всё объяснила мужу. Но Паша – это Паша, ревнует ко всем. Ему всё время кажется, что кто-то на меня смотрит». Впрочем, Агата, латышка по происхождению, к причудам мужа относится по-прибалтийски спокойно и даже подшучивает над ними. «Ночью иногда приходит смс из банка с сообщением о балансе, я от него отворачиваю телефон и на вопрос: «Кто пишет?» – отвечаю: «Не скажу!» И вот тут начинается веселье, когда муж пытается отобрать у меня телефон, а потом видит, что сообщение написал мне никакой не ухажер», – признается она. Несмотря на такие издержки совместной жизни, Павел и Агата, похоже, души друг в друге не чают. Недавно их признали образцово-показательной семьей, вручив премию «Пара года».

 

2 ДЕТЕЙ не дают актеру с женой скучать. Четырехлетний сын Тимофей уже подрос и всячески подражает папе. «Тима видит мои татуировки и тоже, бывает, рисует на себе – большой любитель испачкаться фломастерами с ног до головы», – со смехом рассказывает Павел. Дочери Мии пока нет и двух лет, но она уже показывает характер. «У нее осознанный взгляд: знает, чего хочет, будет драться и орать, пока не заполучит желаемое. Не капризная, скорее упертая, – рассказывает актер. – Из талантов – кричит громко, дерется и танцует. Если музыка – это сразу пляски. Она очень любит арабские мотивы. Начинает дергаться из стороны в сторону. Причем все, кто это видел, говорят, что растет хореограф. Почему бы и нет? Для девочек очень хорошо – и фигура будет, и чувство ритма».

Метки: В России, Кино, СМИ

Опубликовано: 29.10.2017 в 10:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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