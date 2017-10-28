Шоу всемогущих ставит рекорды

На «Первом канале» с успехом стартовало новое шоу «Я могу!», ведет которое Леонид Якубович. Нашему корреспонденту удалось побывать на съемочной площадке и своими глазами увидеть, как проходит работа над проектом. А также убедиться в том, что все номера – это не режиссерская постановка: здесь действительно каждый участник выкладывается по полной программе.

Уникальные люди

Для тех, кто еще не видел ни одного выпуска шоу «Я могу!», коротко расскажем, в чем суть проекта. Для участия в нем собрали со всей страны уникальных людей: одни обладают невероятной памятью, другие – необычайной скоростью мышления, третьи – сверхчеловеческой выносливостью, ловкостью, феноменальной интуицией и т. д. Задача шоу – показать эти умения. Участников никто не судит и не оценивает, они ни с кем не соревнуются. Их соперники – они сами: на глазах у телезрителей они должны побить свой личный рекорд. Если участник справился с задачей, которую сам себе поставил, он тут же в студии получает приз – 50 000 рублей. Вышла осечка – просто уходит домой...

Врач и представитель «Книги рекордов» - наготове

Съемки шоу проходят на бывшем заводе «Калибр». Работа начинается рано утром. Помощники режиссера и сотрудники, которые отвечают за массовку, рассаживают зрителей и разъясняют, как надо себя вести. Сегодня запланирована съемка сразу 17 номеров. Окончание – в 21.00.

Мы постарались сосредоточить свое внимание на том, что происходит за кулисами. Как и полагается на таких съемках, тут обязательно присутствуют врачи «скорой помощи», ведь некоторые номера могут быть опасными для жизни. Например, в один из съемочных дней молодой человек съел лампочку. Всё обошлось, но врачи были наготове.

Помимо докторов на каждой съемке обязательно присутствует представитель «Книги рекордов России» Станислав Коненко. Бывает так, что во время съемок «Я могу!» фиксируются новые рекорды. Мы, кстати, стали свидетелями сразу нескольких таких побед.

За сценой ждет своей очереди и необычный реквизит: огромный аквариум, старый телевизор, холодильник, стиральная машина... и даже террариум со змеями! Тут же – огромное множество непонятных для нас вещей. А в соседней комнате два сотрудника разбивают стекла на мелкие кусочки и складывают их в мешки – это тоже реквизит для будущих номеров.

Смотрим список, кто за кем выступает. Тут не только фамилии участников, но и краткое описание номера: «Ловит ножи голыми руками», «Ломает шеей арматуру», «Стреляет ногами из лука», «Не боится холода». И это, конечно, далеко не всё…

Что же, будем ждать начала съемок, чтобы увидеть всех этих уникальных людей!

Ведущий в отличной форме

Леонид Якубович – один из немногих, кто видит всех участников шоу и их уникальные способности. Казалось бы, за время работы в «Поле чудес» он должен уже перестать удивляться: какие только подарки ему не приносили в студию! Но оказалось, что и Леонид Аркадьевич на шоу «Я могу!» частенько пребывает в изумлении.

«Конечно, я за годы своей работы и жизни видел многое, но тут у меня потрясения были уже с первого дня съемок, – рассказал нам ведущий. – Некоторые номера вызывают изумление потому, что я никак не могу понять, как это происходит. Наши участники ведь самые обычные люди, которые живут среди нас. Они не звезды, не цирковые артисты – а мы порой даже не догадываемся, что умеет делать, например, наш сосед…»

Сам Леонид Якубович продемонстрировал на съемках, что и он кое-что умеет. Сразу после номера Лейлы Амирбекян, которая побила рекорд России, сумев поднять вес в 300 килограммов и пройти с ним 5 метров, Леонид Аркадьевич поднял ее себе на плечи. Вес участницы – 67 килограммов. Так что в свои 72 года ведущий находится в прекрасной физической форме.

Топоры и рекорды

За процессом съемок мы наблюдаем по специальным мониторам в аппаратной вместе с режиссером. Сюда к нему периодически подходят участники, говорят о своих пожеланиях, он смотрит, какие они выбрали костюмы, указывает, кто должен готовиться к выходу.

«Вам не холодно?» – спрашивает режиссер участника, который ходит за кулисами в шлепанцах, шортах и легкой футболке, когда все остальные мерзнут в куртках. Но Олегу Резанову не холодно. Он пришел показать, что может не менее 5 минут высидеть в ледяной ванной. И мы понимаем, что бочки со льдом, которые мы видели несколько минут назад за кулисами, предназначены именно для него.

Еще один участник – Даниил Истомин – будет стричь дам… топорами! Он просит, чтобы его номер начали снимать чуть позже: молодой человек так разнервничался, что пришлось пить успокоительное.

Видим, что работники принялись носить воду на сцену ведрами, наполняя большой аквариум. Оказалось, это делается для номера Игоря Ажикина. Он заявил, что сможет просидеть под водой, задержав дыхание, 8 минут! Врач наготове, но для полной безопасности Игорю установили датчики, которые считывают давление и пульс. Свою заявку на рекорд Ажикин не только выполнил, но и перевыполнил, побив рекорд России: он находился под водой без всяких приспособлений 8 минут 34 секунды! Перед вручением денег и диплома Леонид Якубович буквально на минуту остановил съемку. «Принесите скорее этому уникальному человеку полотенце!» – попросил помощника ведущий. Уже после своего номера Игорь, улыбаясь, рассказал нам: «Всё было хорошо, только вода немного прохладная».

Надо сказать, что съемочная группа шоу «Я могу!» переживает за каждого участника и старается его поддержать как в случае победы, так и в случае проигрыша. А еще нас попросили передать зрителям большую просьбу: не пытаться повторять номера, которые исполняют участники, – это может быть опасно для здоровья и жизни.