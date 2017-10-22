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← Когда таможня не дает добро

Диму Билана «подменили» в роддоме

Билан

 

Сюжет нового сериала телеканала «СТС» «Ивановы-Ивановы» основан на том, что две семьи Ивановых узнают: много лет назад их сыновей перепутали в роддоме. Такая история хороша для российской комедии или индийской мелодрамы – в жизни подобное случается редко. Зато мы узнали, что порой в роддоме можно...

 

...ввести в заблуждение двух матерей

Обстоятельства появления на свет Димы Билана тоже могли бы стать завязкой сериала. «Мои родители – русские, а вот их новорожденный сын выглядел как чистокровный кавказец, – рассказывает певец. – Я был забавным черненьким карапузом со сросшимися бровями и темным курчавым пухом на голове. А мамина соседка по палате в тот же день родила светловолосого мальчишку. Вместе с ним мы лежали в комнате для новорожденных. Я взревел, демонстрируя природные достоинства своих голосовых связок. Мой терпеливый белокурый товарищ напоминал о себе гораздо реже и тише. Во время очередного кормления наши мамы сравнили своих младенцев и усомнились в том, что они наши мамы. Вернее, каждая усомнилась по отдельности, а вместе они впали в панику. В тот день единственной русской роженицей в роддоме Усть-Джегуды была моя мать, а единственным русским (на вид) ребенком был этот белобрысый молчун. Утомленные родами женщины решили, что персонал перепутал младенцев. Мамина соседка по палате причитала и пыталась совершить «обратный» обмен: она была уверена, что ее сын – чернявый горлопан, а не этот светлый тихоня. Мол, заберите своего мальчика, а моего темноглазенького отдайте. В общем, интрига, достойная «мыльной оперы». Только без зловещих близнецов и наследственных родинок в форме сомбреро. И тайна моего рождения никогда не даст мне покоя... Стоп, это я шучу. Акушеры развеяли сомнения обеих мам в тот же день, клятвенно уверив их, что никто ничего не перепутал».

 

...«заработать» ящик коньяка

«У нас в семье есть легенда о моем рождении, – рассказывает актер Игорь Петренко. – Говорят, когда ожидали моего появления на свет, отец утверждал, что он будет одинаково рад как сыну, так и дочке. А вот его коллега, у которого жена тоже была на сносях, хотел исключительно мальчика, а у него родилась девочка. Так он моему папе, когда мне, новорожденному, омывали ручки и ножки, предложил поменяться: он забирает меня, а ему отдает свою дочь. А в придачу еще и ящик коньяка. Дескать, ты же говорил, что тебе не столь важно, кто родится. Наверняка он шутил. Кто ж свое родное дитя отдаст?! Но, во всяком случае, такая история была».

 

...сменить имя

Эвелина Бледанс благодаря акушерке приобрела свое необычное имя. Вообще-то родители планировали назвать дочку Настей. Но ялтинская акушерка Ганна, которая принимала роды, подняла новорожденную на руки, осмотрела и авторитетно заявила: «Та ты шо?! Яка ж це Настя?! Нет, це не Настя! Ось побачьте… То ж Эвелина!» Это имя в итоге и вписали в свидетельство о рождении.

А вот актриса Погодина, наоборот, превратилась в Ольгу из Эмилии. «Мама хотела дать мне свою фамилию и назвать Эмилией, так звали бабушку по папиной линии. И в роддоме я была Эмилия Погодина, – рассказывает она. – Но когда нас выписали из роддома, мама плохо себя чувствовала. В загс отправился папа и дал мне свою польскую фамилию и имя моей прабабушки по маминой линии. До 18 лет я была Ольгой Бобович. А потом, уже учась в театральном, поменяла фамилию, решив, что маме будет приятно. Так я превратилась в Ольгу Погодину. Интересно, что у моего мужа Алексея Пиманова было примерно так же – он  сначала был Олегом».

...«поменять» пол

Отец Наташи Королевой после рождения ее старшей сестры Ирины очень ждал сына. «Мы тогда жили трудно, сплошное безденежье. Но Володя на коленях стоял, просил, чтобы я родила, клялся, что все заботы о ребенке возьмет на себя. Муж надеялся, что будет сын, и даже имя ему придумал – Богдан, – вспоминает мама певицы Людмила Порывай. – И вот 31 мая лежу в роддоме, на улице жара, все окна-двери распахнуты. Знаю, что под окнами дежурит Володя. И когда дочка родилась и заголосила почему-то басом, муж закричал: «Слышу, слышу Богдана!» Акушерка запеленала Наташку и вышла с кулечком на балкон. Говорит Володе: «Молодой человек, у вас дочечка». Тишина… Я прислушиваюсь, какая будет реакция, а он в ответ: «Что Бог дал, то наше. Спасибо». Кстати, Наташу отец просто обожал.

...изменить убеждениям

Александр Ширвиндт не скрывает, что мечтал, наоборот, не о сыне, а о дочери. Так что когда в 1958 году у него родился сын Михаил, Ширвиндт-старший был крайне разочарован. «Я хотел дочь! – вспоминает он. – Родители, жена, друзья, коллеги наперебой уговаривали меня, что я идиот, что все прогрессивные отцы во все времена и у всех самых отсталых народов мечтали о сыновьях – продолжателях рода, дела, фамилии и т. д. Я вяло кивал и убивался. Наконец слух о моих терзаниях дошел до Леонида Васильевича Маркова, и он призвал меня для разговора. «Малыш, – сказал он, мягко полуобняв меня за плечи. – Я слышал, что у тебя там что-то родилось?» «Да! Вот!..» – и я поведал ему о своих терзаниях. «Дурашка! Сколько тебе лет?» – «Двадцать четыре». «Мило! Представь себе, что у тебя дочурка. Проходит каких-нибудь семнадцать лет, ты сидишь дома, уже несвежий, лысеющий Шурик, и ждешь с Таточкой свою красавицу Фиру. А Фиры нет. Она пошла пройтись. Ее нет в двенадцать, в час, в два. Ты то надеваешь, то снимаешь халатик, чтобы куда-нибудь бежать, и вдруг звонок в дверь. Вы с Таточкой бросаетесь открывать. На пороге стоит лучезарная, счастливая Фира, а за ней стою я! «Папа, – говорит она, – познакомься, это Леня». Ты втаскиваешь ее в дом и в истерике визжишь всё, что ты обо мне знаешь и думаешь! «Папочка, – говорит она, – ты ничего не понимаешь: я его люблю». И я вхожу в твой дом. Малыш! Тебе это надо?» С тех пор я хочу только сыновей». Михаил остался единственным ребенком Александра Анатольевича, зато у актера есть внучка и две правнучки.

...обрести профессию

Обстоятельства рождения Ивана Охлобыстина, можно сказать, определили его профессию, ведь мальчишка появился на свет чуть ли не во время киносеанса. «Родился я в доме отдыха «Поленово» и, согласно семейной легенде, прямо во время демонстрации фильма «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир» Стенли Крамера, – рассказывает актер. – Папа тогда работал там главным врачом. Мама на сносях была. Девятый месяц… Вместе с сотрудниками она смотрела фильм, и на середине у нее начались схватки. Испуганную роженицу успели донести только до берега Оки, и прямо на скрипучем причале папа принял роды, а уже потом, утром, отвез на лодке нас в роддом».

Метки: В России, СМИ, Кино

Опубликовано: 22.10.2017 в 16:37 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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