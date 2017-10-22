Когда таможня не дает добро





25 октября в России отмечается День таможенника. А у кого хватает приключений с участием стражей границ, так это у звезд, которые часто путешествуют. Накануне праздника мы узнали, как порой бывает сложно провезти...

...Банку шпрот в Италию

В советские времена многие наши актеры брали с собой на зарубежные гастроли продукты, чтобы сэкономить на питании и на скудные командировочные купить домой хоть что-то из импортных товаров. Таможня такую находчивость не ценила. «Продукты питания пропускали в страну пребывания с неохотой, боясь инфекции, – вспоминает Александр Ширвиндт гастроли Театра сатиры в Италии. – Спасал тот факт, что наши продукты питания, и особенно их упаковочная расфасовка, приводили таможенников в недоумение. Так, например, замечательный баянист нашего театра вез в футляре рядом с баяном несколько тонких банок шпрот. Сам по себе черный потертый футляр и незнакомый инструмент в нем насторожили таможню, но когда офицер стал осторожно извлекать из пространства между футляром и инструментом одну за другой плоские металлические лепешки, завыла сирена. Наш прилетевший коллектив был моментально окружен автоматчиками, сам баянист был схвачен двумя дюжими пограничниками, а третий осторожно водил миноискателем по шпротам. Сигнала не зазвучало, и тогда главный таможенник жестами попытался спросить, что это за снаряды. Баянист, в совершенстве не владея ни одним языком, также жестами пытался объяснить офицеру, что он это ест. Так как любой цивилизованный человек, взглянув на коробку шпрот, понимал, что есть это нельзя, его попытались арестовать. Тогда решительный солист оркестра неожиданно выхватил маленький перочинный нож, со скоростью звука привычно вскрыл банку и на глазах у ошеломленной таможни этим же ножом сожрал нехитрое содержимое минообразной емкости. Главный офицер охнул, испуганно взглянул на огромный коллектив с огромными чемоданами и, махнув рукой, дал команду пропустить дикарей оптом…»

...Коромысло во Францию

Впрочем, озадачивать западных таможенников наши артисты продолжают и по сей день. Например, «Бурановские бабушки» привлекают внимание стражей границ своими раритетными концертными костюмами и монисто из старинных монет. Таможенники, проверяя бурановские чемоданы в аэропортах, живо интересуются столь ценным историческим грузом, но пока с вывозом украшений проблем не было. Зато пришлось изрядно помучиться, когда, отправившись на открытие «Русского дома» в Канне, бабушки повезли через границу… коромысло. Российские таможенники сразу поняли, что это за предмет, и пропустили коромысло без проблем, а вот их французские коллеги были уверены, что перед ними какой-то неведомый вид оружия, и давать разрешение на ввоз коромысла не хотели. Пришлось «Бабушкам» прямо на границе демонстрировать этот предмет в действии.

...старые стулья в Латвию

Вальяжный ведущий передачи «Модный приговор», историк моды Александр Васильев в свое время, оказывается, был зачинщиком лихих приключений на границе. Его близкая приятельница стилист Жанна Дубска рассказывает, как в 1990-е годы Васильев взялся помочь ей переправить к ней домой в Латвию семь антикварных стульев, купленных на одном из «блошиных» рынков Москвы. «Саша позвонил мне: «Жанночка, твои стульчики преодолели множество европейских границ и сейчас находятся в Вильнюсе». Я приехала в литовский аэропорт забирать антиквариат и Сашу, чтобы переправить их в Латвию, – вспоминает она. – Но на латвийской границе наш автомобиль развернули, решив, что мы ввозим ценные товары. Тут Сашу осенило: надо найти глухую деревушку, где проходит пересечение границ и на наши трухлявые стулья даже не обратят внимания. Он достал старый советский атлас. Обнаружили, что в картофельных полях есть дорога, по которой можно проскочить. «Но ведь нужно придумать историю, почему мы пересекаем границу в таком странном месте, – заметил Саша. – На карте я нашел два пункта, между которыми кратчайший путь проходит как раз через латвийскую границу. Давай скажем, что мы недавно познакомились и решили соединить наши сердца… и наши мебеля! Поэтому доставляем из моего села Вонюшки стулья в твои Варакляны». Около нужного пункта увидели спящего пограничника возле шлагбаума. Разбудили его и рассказали историю про грядущую свадьбу, радостно потрясывая трухлявыми стульями для нашей кухни. Паренек никак не отреагировал, но тут вышел его начальник, который заявил, что мебель провозить нельзя. «Так это ж рухлядь, а не мебель!» – поддержал нас молодой подчиненный. «Ну ладно, черт с ними!» – смягчился старший. Впоследствии стулья были проданы по цене гарнитура, а один даже обменян на чугунную ванну с ножками в виде львов».

...палку колбасы на Фиджи

Ведущая передачи «Орел и решка» Регина Тодоренко вспоминает, как из-за бдительных таможенников острова Фиджи, на котором снимали очередной выпуск программы, ей пришлось научиться готовить по рецепту каннибалов. «На остров нельзя ввозить продукты. А в каждом из наших чемоданов была куча еды, – рассказывает она. – В результате всё «нажитое непосильным трудом» – и каши, и консервы, и мед, и вяленое мясо, и паштет – было выброшено. Даже икру не пощадили. Но колбасу я им не отдала! Оставила в камере хранения и заплатила десять местных долларов, чтобы она дождалась меня до вылета. Поскольку тушенки нас лишили, пришлось готовить местную еду. Рецепт такой же, как у племени каннибалов: завернуть в пальмовые листья – и на раскаленные камни. Только сейчас местные жители используют мясо домашних животных. По той же схеме можно приготовить закуску из корнеплода таро – это что-то вроде картофеля, но сладкое. Поначалу было вкусно, но вскоре запершило в горле. Я сделала вывод, что в этом таро есть какая-то кислота. От нее возникает чувство, что у тебя ангина. В общем, колбаса привычнее. Перед тем как покинуть Фиджи, я ее забрала».

...мешок песка из Греции

Звезда сериалов «Глухарь» и «Пятницкий» Виктория Тарасова много лет собирает коллекцию раковин со всего света. «Моя гордость – это огромный коралл, привезенный из Греции, – рассказывает она. – Я долго искала хороший экземпляр, но всё не подходило. Только в одном из греческих магазинчиков нашелся идеальный коралл, причем всего за 15 евро. Не задумываясь я говорю продавщице: «Пакуй!» Она что-то объясняет, но по-гречески я не понимаю. Как выяснилось, это было предупреждение: вместе с коробкой «сувенир» весил семь килограммов! В аэропорту я боялась, что меня не пустят в самолет, ведь в ручной клади кроме коралла у меня был еще мешок песка с острова Санторини. Таможенники чуть не рыдали, тщетно пытаясь объяснить, что с таким грузом на борт нельзя. Я уже готова была распрощаться со своими подарками, как подруга, с которой я отдыхала, начала канючить: «Нееет! Песок! Санторини!» И тут случилось чудо: сотрудница таможни, уроженка этого райского острова, сжалилась и всё-таки разрешила пронести сумки».

...самого себя в Литву

Впрочем, таможенники далеко не всегда так снисходительны к нашим соотечественникам, даже самым известным. Однажды не повезло Виталию Соломину. «В 1992 году снимался фильм «Пленники удачи», который продюсировали французы, – рассказывает его коллега Сергей Баталов. – Съемочная группа жила в Калининградской области, а съемки проходили в Литве, в Ниде. То есть получалось, каждый день мы пересекали границу в обоих направлениях, что выглядело очень смешно. И вот однажды Виталий Соломин забыл свой загранпаспорт. На нашей стороне его пропустили, не обратив на это внимания. А литовские таможенники, как положено, попросили предъявить удостоверение личности. При этом присовокупили: «О, доктор Ватсон, а можно взять у вас автограф?» Виталий дает автограф и объясняет: «Видите ли, я забыл паспорт». – «Очень жаль, – отвечают, – без паспорта не пропустим». – «Но вы же знаете, что я артист, Соломин Виталий Мефодьевич, каждый день езжу туда-сюда». – «Да-да, знаем». – «Может, вы сомневаетесь, что я это я?» – «Нет, что вы! Но это не имеет никакого значения». И с вежливой категоричностью: «Паспорт, пожалуйста, предъявите». А сами стоят такие довольные, с автографом. Так и не пропустили, пришлось возвращаться за паспортом».