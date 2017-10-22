Джулия Робертс: «Я превосходно устроилась!»

«Я превосходно устроилась. Я богата. Я счастлива», – признается Джулия Робертс. Титул самой красивой женщины в мире, состояние в 280 миллионов долларов и «Оскар» в кармане – отличная подборка для 50-летнего юбилея, который актриса отметит 28 октября. Джулия всегда была уникальной, и ее жизнь – готовый сценарий звездного сериала. Чего там только не было! Расскажем краткое содержание серий про...

...Деньги

За счет Мартина Лютера Кинга. Родители Джулии держали актерскую студию, но на жизнь не хватало, поэтому отец продавал водяные матрасы, а мать подрабатывала секретарем. Джулия была третьим ребенком. Когда она родилась, семья бедствовала, и денег на оплату больничного счета не хватило. Его оплатил сам Мартин Лютер Кинг: его дети занимались в актерской студии семьи Робертс, и Кинг сделал это в качестве благодарности.

Муж за доллары. В 2001 году на съемках фильма «Мексиканец» Джулия влюбилась в оператора Дэнни Модера. Он был женат, но актрису это не смутило. «Ваш муж такой милый. Могу ли я одолжить его у вас?» – спросила Джулия по телефону супругу Модера Веру. «Конечно, если вернете в прежнем состоянии», – Вера была уверена, что Робертс шутит. Но та не шутила, а в качестве компенсации предложила 10 тысяч долларов. Миссис Модер не соглашалась, ставки росли, и в итоге Робертс «выкупила» возлюбленного за кругленькую сумму более 100 тысяч долларов. Джулия и Дэнни поженились. Чтобы избежать шумихи, церемонию провели ночью, но уже на следующий день устроили шикарный официальный прием – вертолеты гостей так и кружились над ранчо Робертс. Это продолжалось до тех пор, пока сосед, министр обороны США Дональд Рамсфелд, не приказал по своим каналам очистить небо.

...Красоту

Глаза, как у жабы, ноги, как у кузнечика. На самом деле Робертс зовут Джули. В Джулию ей пришлось превратиться, когда она стала актрисой, – в профсоюзе уже была одна Джули Робертс. В детстве у Джули была репутация дурнушки. «Мои глаза из-под очков казались выпуклыми, как у жабы, ноги были, как у кузнечика, а зубы – лошадиные», – вспоминает актриса. Старший брат Эрик утешал ее: «Джули, смотри не упади: у тебя передние зубы туловище перевешивают. Подожди, вырастешь – станешь красоткой!» И она стала. Титул самой красивой женщины мира по версии журнала «People» доставался Джулии неоднократно, в том числе в 2017 году – на пороге полувекового юбилея. «Я польщена», – признается Робертс. Не меньше актрису обрадовало то, что она опережает Джорджа Клуни, который становился самым сексуальным мужчиной планеты всего дважды. «Как мило! Обязательно упомяну это в рождественской открытке, которую буду посылать Клуни», – пошутила Джулия.

Красотка с крапивницей. Робертс была не первой, кто пробовался на роль Вивьен в знаменитом фильме «Красотка». Вначале ее предложили Мэг Райан, Сандре Баллок, Джоди Фостер, Саре Джессике Паркер, Дженнифер Коннелли и Дэрил Ханне – все отказались! Робертс тогда была не очень известной актрисой и стала единственной, кто согласился. В кадре Джулия выглядела отлично, но роль давалась ей нелегко. Она так нервничала, что заработала крапивницу и в перерывах между съемками чесалась и натиралась лечебной мазью. А знаменитая копна рыжих волос оказалась крашеной – от природы Джулия темная блондинка. Впрочем, сама она замечает: «За какой цвет заплачу, такой и будет. Волосы-то мои».

...кино

Принципиально! Джулия считает, что у нее очень интересная работа: «Меня наряжают, как куклу, а потом забавные мужчины красят мне губы и говорят мне разные хорошие вещи». Один из главных кинопринципов актрисы – никогда не сниматься обнаженной: «Показаться перед зрителями в одежде – это художественное представление, показаться голой – это документальное кино. К тому же я не хочу, чтобы мой учитель алгебры знал, как выглядит моя попа».

Платят буквально за всё. Робертс часто сетует, что мужчинам в кино платят гораздо больше, чем женщинам. Но ей самой жаловаться не на что – она самая высокооплачиваемая актриса в мире. Например, за роль в фильме «Эрин Брокович» Джулия получила не только «Оскар», но и 20 миллионов долларов. Платили буквально за всё. «На съемках «Эрин Брокович» я получала огромные деньги за небритые подмышки. Согласно контракту каждый волосок стоил заранее оговоренную сумму. Я вот только забыла, что это была за сумма»,– рассказывает звезда. Даже в Голливуде зарплата Джулии производила впечатление. Когда Джордж Клуни и Брэд Питт узнали, что актриса будет сниматься с ними в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», тут же отправили ей открытку: «Мы слышали, что ты получаешь двадцатник за фильм». В открытку была вложена 20-долларовая банкнота.

...любовь

Формула любви. Джулия Робертс слывет сердцеедкой. Ее первый «взрослый» роман случился с Лиамом Нисоном. Ему было 35, ей – 19, они уехали жить в Венецию. Нисон хотел жениться, но Джулия предпочла карьеру. Затем был роман с Кифером Сазерлендом, который бросил жену и дочь и поселился с Джулией на вилле в горах. Дело шло к свадьбе, но Джулия сбежала из-под венца: говорят, Сазерленд был ей неверен. За следующие два года Робертс влюбилась в бывшего мужа Мадонны Шона Пенна и вскружила голову Даниэлю Дей-Льюису, бросившему ради нее беременную Изабель Аджани. Робертс приписывают романы с Мэтью Перри, Итаном Хоуком, Бенджамином Брэттом и Джоном Малковичем. Для Джулии всё было серьезно: она была помолвлена почти с каждым. Злые языки даже вывели «формулу любви от Джулии Робертс»: новый фильм – новый возлюбленный – новая помолвка. «Я очень сближаюсь с мужчинами, с которыми работаю», – объясняет актриса.

Миссис Квазимодо. Честь стать первым мужем Джулии выпала кантри-певецу Лайлу Ловетту. Они поженились после трехнедельного романа, и поклонники были шокированы: никто не мог поверить, что Джулия в здравом уме может выйти замуж за одного из самых некрасивых людей планеты. «Квазимодо с грязной шваброй на голове» – так окрестила его пресса. Сама актриса уверяла: «Быть замужем чудесно. Он так похож на Авраама Линкольна, а я его обожаю!» Но семейная идиллия продлилась меньше двух лет. «Мне стало казаться, что он действительно похож на грязную швабру», – призналась Джулия. Пара разошлась, но дружат они до сих пор. Похоже, Ловетт – один из немногих мужчин, который остается верен Джулии. «Я понял, что люблю только ее – самую взбалмошную в мире женщину», – говорит он.

...Семью

Брат той самой. Долгое время отношения Джулии с братом Эриком были натянутыми. Актер считает, что именно он составил Джулии протекцию в Голливуде, но успех сестры превзошел все ожидания, и Эрик из звезды превратился в «брата той самой Джулии Робертс». Кроме того Джулия открыто приняла сторону бывшей возлюбленной Эрика Келли, когда в суде решалась судьба их дочери: она дала Келли деньги на адвоката и выступила на суде с показаниями против брата. Сегодня размолвки в прошлом. «О каком соперничестве речь? Я – звезда боевиков, Джулия – комедий и мелодрам. Мы не конкуренты. Я люблю сестру! Не скажу, что у нас идеальные отношения, но мы же живые люди... А что, у других братьев и сестер бывает иначе?» – говорит Эрик.

Приемная бабушка ожидала большего.

Еще до рождения детей Джулия Робертс обзавелась… приемной бабушкой. Это произошло во время ток-шоу. В студию пригласили трех старушек, которые дружили уже 90 лет. Джулия Робертс была так растрогана столь крепкой дружбой, что предложила одной из них – Милдред – стать ее приемной бабушкой. Кинозвезда даже подарила ей подушку с вышитыми словами: «Бабуля, я тебя люблю. Джулия». Несмотря на трогательный подарок, бабуля Милдред оказалась весьма строга к «внучке». Посмотрев фильм «Сбежавшая невеста» старушка высказалась решительно: «Я ожидала от Джулии Робертс большего!»

«Не растворяюсь в ролях, как соль в супе».

Брак с кинооператором Дэнни Модером оказался для Джулии счастливым. «Теперь я миссис Модер, а Джулия Робертс – лишь псевдоним», – говорит мать семейства. Джулия встает в 5.30, сама отвозит детей в школу, делает с ними уроки, читает на ночь «Гарри Поттера».

«Я не могу поверить, что у меня трое детей. И я счастлива, что перед тем, как я завела их, у меня было двадцать лет кинокарьеры. Впрочем, кто говорит, что она закончилась? Но я никогда не растворяюсь в своих ролях, как соль в супе, я просто с ними работаю, и вообще, мне куда важнее решить, что приготовить на ужин детям», – уверяет Джулия.