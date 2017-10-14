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← Многоликая любовь Никиты Панфилова

Наталья Подольская: «Я не знала, что Володя женат»

Подольская

Приехав в Москву и расставшись с первой любовью, непросто пережив участие в «Фабрике звезд», Наталья Подольская обещала себе, что на пару лет забудет о личной жизни – только карьера! Но уже через несколько дней она встретила Владимира Преснякова-младшего, который перевернул ее жизнь… Об этом и многом другом певица рассказывает в программе Татьяны Устиновой «Мой герой». А вот интересный фрагмент этой беседы.

«Если бы мы с Юлей были одним человеком...»

– Наталья, Вы одна из сестер-двойняшек. Каково это – быть одной из пары?

– Я люблю на эту тему шутить: если бы мы с Юлей были одним человеком, то этот человек был бы совершенством. Юля более жесткий и организованный человек. Но мы очень близки с сестрой. Еще у нас есть старшая – на 9 лет – сестра Таня.

– Из вас двоих с кем было сложнее управляться родителям?

– У нас был очень строгий папа, поэтому вопрос так в принципе не стоял. Мы не имели права сидеть без дела. Должны были учиться, помогать маме, прибирать квартиру. Самое обидное – когда по воскресеньям шли мультики, а мы были наказаны...

– Кто Ваши родители по профессии?

– Папа – юрист. Он был очень хорошим юристом, уважаемым, востребованным. Мама – учитель музыки и белорусского языка и литературы, работала всю жизнь в культуре. Очень ласковая, любящая, с голосом-колокольчиком.

 

«Первые две недели я прорыдала»

– В детстве Вы пели в лак для волос, как в микрофон. А что пели?

– Я пела много песен Анжелики Варум. «Ля-ля-фа», например. У меня была любимая троица: Уитни Хьюстон, Селин Дион, Мэрайя Кэри. На них я росла, их копировала, все песни знала наизусть. Еще очень любила Володину песню «Замок из дождя».

– Есть воспоминания о первом выступлении на сцене?

– Это было в родном Могилеве. Я шла на обычную репетицию нашей студии, на мне был надет джинсовый комбинезон. Прихожу во Дворец пионеров, а мне говорят: «Идет концерт, ты поешь песню». Очень плохо был отстроен звук – он приходил ко мне с опозданием. И тут еще у меня отваливается бретелька комбинезона… Я одной рукой держу бретельку и пою. Но это меня не испугало.

– Почему же Вы решили поступать на юридический факультет?

– Папа всегда считал, что пение – это хобби, несерьезная профессия. Поэтому пошла по дедушкиным и папиным стопам – поступила на юридический.

– А пение забросили?

– В 1999 году был фестиваль «Золотой шлягер». Я заняла там первое место и поступила на полставки в городскую могилевскую филармонию. С 17 лет пела в ресторане в Могилеве и зарабатывала собственные деньги.

– В Москве Вы как оказались? И как познакомились с Тамарой Миансаровой?

– На третьем курсе института я перевелась на заочный и переехала в Москву – к своей первой любви. Работала в ресторане, ходила на кастинги. Несколько уроков мне дала Тамара Миансарова. Потом у нее был творческий вечер, и я там пела. А после меня выходил на сцену Виктор Салтыков. Он услышал мое выступление и попросил демо-материал для Виктора Дробыша, который собирал «Фабрику звезд-5».

– Каково Вам было на «Фабрике»?

– Первые две недели я прорыдала – меня восприняли как блатную. Мне казалось, на меня косо смотрят. Меня это очень сильно ранило. Потом я стала осваиваться, приходить в себя.

 

«Я почувствовала, что пахнет жареным»

– С будущим мужем Владимиром Пресняковым как познакомились?

– Это была съемка программы «Большие гонки» во Франции. Огромное количество артистов, спортсменов, певцов. Такая атмосфера свободы – у меня один кавалер, второй, третий… И тут появляется Володя. Я иду искать место, где присесть. Он говорит: «Наталья, садитесь рядом, здесь есть место». Во-первых, он знает, как меня зовут! Во-вторых, когда мы встретились взглядами, внутренний голос прошептал, что это мой будущий муж. Это была любовь с первого взгляда.

– Но он же был женат!

– Да, но я об этом не знала – не следила за его жизнью. Потом, когда мы вернулись в Москву и начали встречаться, пресса написала об этом. Я почувствовала, что пахнет жареным, и смоталась. Мы расстались на полгода...

– Родители его как вас приняли?

– Очень хорошо. У нас теплые отношения. Лена у нас бабушка гастролирующая, очень переживает, что редко видится с внуком Темой, а Петрович просто тает (Елена и Владимир Пресняковы – артисты, родители Владимира Преснякова-младшего. – Прим. ред.). Он любит Тему настолько, что весь вечер на моем дне рождения с моей мамой обсуждал внука.

– Добавляет трудностей в жизни малыш?

– Конечно, моя жизнь изменилась. Я всегда рвусь к нему, где бы ни была. У нас есть няня, моя мама, но ночь всегда на мне. Я зацеловываю его до дыр! Он от меня отбивается уже. Но для меня это такая большая потребность. Нет любви сильнее. Я очень люблю Володю, но любовь к сыну – это что-то иное.

Метки: В России, СМИ

Опубликовано: 14.10.2017 в 17:14 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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