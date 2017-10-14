Многоликая любовь Никиты Панфилова





«Долгожданное (ну, по крайней мере, для моей бабушки) продолжение «Пса» на «НТВ». Надеюсь, не разочаровал?» – так анонсировал сам Никита Панфилов выход на экраны нового сезона популярного сериала, в котором он играет главную роль. Не разочаровал! Из иронического детектива сериал постепенно превращается в комедийный боевик, в новых сериях Макс и Пёс продолжают ежедневно рисковать жизнями в схватке с преступностью. И если на поле боя удается одержать победу, то в любви всё не так гладко. Зато в жизни самого Никиты Панфилова любовь присутствует всегда, причем в самых разных проявлениях.

Любимые артисты: «Работать с псами одно удовольствие!»

«Мой главный партнер по сериалу «Пёс» – овчарка Граф. Всегда хотел его спросить, сложно ли ему со мной, – признается Никита Панфилов. – Всё-таки он умнейшая собака и матерый артист – семь лет киностажа! Всё понимает. Если надо красиво пройтись, задуматься, что-то понюхать с выражением в глазах – это он запросто. А вот подушку разорвать, погнаться за кошкой или еще какой-то вандализм устроить – тут за Графа работает его брат-дублер Рекс. Работать с псами одно удовольствие!» Есть у Панфилова любимые артисты и среди людей: Константин Хабенский, Владимир Машков, Максим Суханов, Джерард Батлер, Холли Берри и Софи Марсо.

Любимые амплуа: «Рожа у меня такая»

Фильмография Никиты тоже началась с любви: романтик Петр Черкасов в сериале «Адъютанты любви» долгое время оставался единственной положительной ролью Панфилова. «Я герой, скорее, отрицательный, – говорит Никита. – Рожа у меня такая. Приходишь пробоваться на роль, а они говорят: «Смотри-ка – вылитый бандит!» Правда, после «Мажора» и «Сладкой жизни» начали предлагать еще и роли бабников с деньгами». Роль детектива-алкоголика в сериале «Пес» – новое амплуа для Панфилова. «Максимов – абсолютно свой парень. Настолько, что меня часто принимают за него, – говорит Никита об этом персонаже. – Однажды я собрался на день рождения и зашел в магазин, чтобы купить в подарок виски. На кассе продавец говорит: «Сегодня нечетное число!» Я не сразу понял, при чем тут дата. А он продолжает: «Ты же не пьешь по нечетным!» И тут я понял: люди смотрят наш сериал, переживают за моего героя и даже помнят, в какие дни он позволяет себе выпить».

Любимый образ: «На Ленина похож»

В обычной жизни Панфилов любит одеваться просто, терпеть не может костюмы и галстуки и не помнит, когда в последний раз был в магазине. Обновляет гардероб прямо на работе: «Среди вещей, которые костюмеры подбирают для моих героев, выбираю самые неординарные и после проекта выкупаю. А что? Всё сшито по фигуре, хорошо подогнано». На съемочной площадке Панфилову часто говорят, что он похож на... Ленина. «Однажды я сыграл Владимира Ильича в документальном фильме к столетию электрификации страны. Нас там так загримировали, что все потом спрашивали: «Где вы документальную хронику достали?!» – рассказывает актер.

Любимая причёска: мировая лысина

Если раньше главным лысым секс-символом России был Гоша Куценко, то после выхода сериала «Сладкая жизнь» пальма первенства перешла к Панфилову. Потягаться лысинами и на мировой арене – с Брюсом Уиллисом, например, – ему пока не удается, но всё впереди. Благородная лысина стала частью имиджа Панфилова давно: в «Адъютантах любви» Никита снимался уже в парике, который специально заказали у Славы Зайцева.

Любимые женщины: «Мне отказала только одна!»

С пяти лет Никита был готов жениться на всех знакомых девочках: «Если взрослые меня спрашивали, чем я собираюсь заниматься в будущем, я отвечал: «Женюсь!» Когда жил во Владимире у бабушки, всем девчонкам во дворе сделал предложение руки и сердца. Отказала мне только одна: «Не хочу за тебя замуж! Ты уедешь в Москву, а я здесь останусь?» Так и закончился наш роман».

Первой женой Никиты стала его однокурсница Вера Бабенко. Брак оказался недолговечным, из чего Панфилов сделал вывод: «Двум творческим людям не ужиться под одной крышей. Жену я хотел домашнюю и хозяйственную, а не без конца пропадающую на репетициях и съемках». После первого развода актер сгоряча дал слово больше никогда не жениться. И не сдержал его. Второй его супругой стала брюнетка Лада, с которой он познакомился во время съемок телепередачи на «Первом канале». Они продержались вместе пять лет, а расставание вышло тяжелым. По словам Никиты, он бился за семью полгода, но Лада первая подала документы на развод… «Таких мучений я никому не пожелаю. Раньше у меня не было ни одного седого волоса, а теперь вся борода седая», – вздыхал артист. Сын Никиты и Лады Добрыня после развода остался жить с мамой, но с папой видится регулярно.

Любимая жена: «Главное, чтобы мозг не выносила»

Со своей нынешней женой Ксенией Панфилов познакомился случайно, в Интернете. Завязалась переписка, и очень скоро девушка рванула из Питера в Москву на первое свидание. По словам Панфилова, тогда Ксения даже не знала, кем он работает: «Ей казалось, что я какой-то депутат…» А вскоре девушка уже сопровождала Никиту на всех съемках и сама стала сниматься в кино: на ее счету эпизоды в сериалах «Месть» и «Пес». Поженились влюбленные тайно. «Ни мои родители, ни родственники Ксюши не знали, что мы ходили в загс. Потом на нас все жутко обиделись, – признается Никита. – Я хотел просто обвенчаться, но в нашей стране это невозможно без штампа в паспорте. Так бы вообще не женился». Взгляды на семью у Панфилова вполне традиционные: «Мужчине ведь немного надо – главное, чтобы мозг не выносили. Он сходил на работу, добыл мамонта, принес его за хвост, бросил в коридоре – и всё. Дальше ему хочется спокойствия, теплоты, уюта, которые должна создать женщина».

Любимый отдых: «квартира за 4 миллиона и лишение прав»

В жизни Никита обычный человек: простой, домашний, слегка застенчивый. Некоторое время назад он взял ипотеку и купил в Кунцево двухкомнатную квартиру за 4 миллиона рублей. Завел двух кошек – Гектора и Соню – и подарил жене собаку – стаффордширского терьера Тею. Говорит, что в доме места хватает всем – и им с супругой, и зверью. Отдыхать Панфилов любит экстремально: плавает на байдарках, катается на сноуборде. «Отвел душу, когда снимался в телепроекте «Предельное напряжение» об экстремальных видах спорта, – вспоминает артист. – Летал на параплане и воздушном шаре, катался на сноуборде, маунтинбайке, занимался дайвингом, рафтингом, скакал на мотоцикле по горкам». Признается Никита и в любви к дорогим машинам: «А кто из мужчин их не любит?» Однажды актера лишили прав за то, что он с другом пил пиво в машине. «У меня такая была логика: я же никуда не еду, сижу в припаркованной во дворе машине. Почему у меня забрали права?» – возмущался тогда Панфилов. Но закон есть закон, и пару лет он был пешеходом.

Любимая история: «конфуз с трубой»

Панфилов с удовольствием рассказывает, как однажды на гастролях МХТ во Владивостоке он сорвал два спектакля подряд: «Я умею играть на трубе, и меня попросили подменить трубача в «Белой гвардии» – сыграть пару раз, когда на сцену выходят курсанты. Дали ноты, я отрепетировал, мелодия простая. И вот во время второго акта на сцену выходит Михаил Пореченков – стоит такой красивый в луче света, в зале – тишина. И на его реплике: «Рота, запевай!» – я понимаю, что у меня трясутся руки. Непонятно, как сейчас играть. Из трубы доносится очень странный звук, в зале хохот, а мне стыдно. На следующий день я попал во все ноты и был счастлив. Но во время следующей сцены случился конфуз. Обычно актер выходит на сцену, когда зажигается красная лампочка, – это знак. Однако во время гастролей этим знаком служил помощник режиссера – он лично давал команду на выход. И вот мы стоим, ждем команды: я, Максим Матвеев и Петя Кислов. На радостях, что сегодня с трубой всё получилось, я решил пошутить, сказал: «Давай!» – и хлопнул Кислова по плечу. Даже не ожидал, что он сорвется с места и выйдет на сцену. Произошло это в самый душераздирающий момент: два брата в исполнении Пореченкова и Жидкова прощаются друг с другом. Сцена ключевая, а Кислов с репликой: «Петлюра!» – ворвался именно в этот момент. Тогда одновременно с благодарностью за то, что выручил с трубой, на меня наложили штраф».