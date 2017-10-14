Прощальная премия для Андрея Малахова

В Москве прошла ежегодная церемония вручения главной российской телевизионной премии «ТЭФИ». Победители в одних номинациях были вполне ожидаемыми, в других – стали для многих сюрпризом. А главной интригой церемонии была судьба награды за телепередачу «Первого канала» «Пусть говорят».

Лучшие днём

Церемония вручения премии «ТЭФИ» традиционно делится на две части. В первой награду вручают передачам, которые идут в утреннее и дневное время, и их ведущим. Первая же награда досталась бригаде «Доброго утра» «Первого канала»: ее ведущие стали лучшими в номинации «Утренняя программа». «Только люди, которые любят свою работу, могут вставать в три утра, чтобы к пяти часам быть в студии и сказать: «Доброе утро, друзья!» – сказала, поблагодарив за награду, ведущая передачи Екатерина Стриженова. Кстати, ей пришлось дважды выходить на сцену. Лучшим «Дневным ток-шоу» признали передачу «Первого канала» «Время покажет», которую она ведет вместе с Антоном Шейниным и Анатолием Кузичевым.

Лучшей в номинации «Просветительская программа» назвали «Военную тайну» Игоря Прокопенко (телеканал «РЕН-ТВ»). Буквально накануне вручения премии в эфир вышла другая передача этого автора – «Самые шокирующие гипотезы». Тема шоу о том, что наша Земля – плоская, взволновала всю общественность и вызвала негативные отзывы. Но рейтинг был обеспечен высокий.

Во время вручения «Золотого Орфея» в номинации «Программа для детей и юношества» передаче телеканала «ТВЦ» «АБВГДейка» Татьяна Веденеева неожиданно вспомнила один из эпизодов в своей жизни: «Я вела одно из светских мероприятий, и тут в зале неожиданно встал бородатый мужчина под два метра ростом и закричал: «Тетя Таня! Я люблю вас с детства!» Я тогда подумала: «Надо же, а ребята уже так выросли!» Напомним, что в советское время Татьяна Веденеева вела «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки».

Лучшие вечером

Через несколько часов после вручения премий дневного эфира состоялась вторая часть церемонии – самая интересная. И главной интригой было – кому вручат награду за передачу «Пусть говорят», представленную в номинации «Развлекательное шоу прайм-тайма». Ведь ее ведущий Андрей Малахов этим летом ушел с «Первого канала» на конкурирующий телеканал «Россия», где стал вести «Прямой эфир» вместо Бориса Корчевникова. А место Малахова занял Дмитрий Борисов. Так что когда было объявлено, что «Пусть говорят» признали лучшим шоу, весь зал замер. А на сцену за статуэткой поднялся... лично генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. «Пусть говорят» выходит в эфир уже 16 лет, и ее делают очень много людей, – сказал он, приняв награду от Юрия Николаева. – Но я хочу, чтобы этот приз передали Андрею Малахову – на память о «Первом канале». Позднее Дмитрий Борисов заверил, что на телеканале не обсуждали заранее, кто должен выйти за наградой: «Конечно, мы не репетировали и не планировали ничего подобного. Мы же не были уверены в том, что «Пусть говорят» получит статуэтку…» Кстати, сам Борисов в этот вечер получил награду как «Ведущий информационной программы», хотя уже с августа не ведет «Вечерние новости». «Когда получал награду – что-то внутри екнуло, – признался он. – Не бывает бывших ведущих информационных программ! Так что, я думаю, у меня всё еще впереди!»

Андрей Малахов в этот вечер тоже появился на премии «ТЭФИ». Вмеcте с Борисом Корчевниковым он вел заключительную часть церемонии, но ни словом не обмолвился о таком неожиданном «подарке» от бывшего начальника. Очевидно, предполагая, что журналисты попробуют получить от него какие-то комментарии по этому щекотливому поводу, Малахов сразу после окончания церемонии поспешил удалиться через служебный выход.

«Детские» победы

В номинации «Развлекательная программа» лучшей стала «Синяя Птица» телеканала «Россия». За наградой ведущая проекта Дарья Златопольская поднялась вместе с участниками этого проекта. Теледива расчувствовалась и даже немного прослезилась. «Дети – такие искренние! – заметила она. – Мы сидели с ними рядом, ждали объявления результатов. Они скрестили пальцы и повторяли, как заклинание: «Синяя Птица! Синяя Птица!» Это было так трогательно и непосредственно! Нам надо иногда вспоминать, что дети делают нас лучше. И не забывать, что мы сами были такими. Желаю Максиму Галкину, который тоже работает с детьми в передаче «Лучше всех!», победить в следующей номинации».

В номинации «Ведущий развлекательной программы» действительно победил Максим Галкин. «Знал бы, что победа достанется мне, – привел бы детей с собой, – отшутился Максим. – Спасибо моим детям. Ведь именно с ними, еще до передачи, я прошел «курс молодого бойца»!»

Самые-самые

Лучшей «Телевизионной многосерийной комедией» стал сериал телеканала «ТНТ» «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. На сцену за наградой вышла вся съемочная группа. Уже после вручения Яна призналась: «Если честно, то я ждала этой награды и была уверена, что она достанется нам. Мы делаем сериал с любовью. Я знаю, что он нравится многим. Мне в социальных сетях пишет огромное количество поклонников – спрашивают, что же будет дальше с моей героиней. Но как я могу рассказать об этом? Неинтересно же смотреть станет! Открою вам секрет: будет третий сезон – сейчас пишут сценарий».

Отметили и сериал «Молодежка» телеканала «СТС» – в номинации «Телевизионный фильм/сериал».

«Лучшим актером телевизионного фильма/сериала» стал Михаил Ефремов за роль в сериале «Пьяная фирма» («ТНТ»), а лучшей актрисой – Чулпан Хаматова, сыгравшая в сериале «Таинственная страсть» на «Первом канале». Правда, оба актера не смогли присутствовать на вручении премии, и за них «отдувались» продюсеры.