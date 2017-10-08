Участники шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия» поражают публику необычными способностями своего мозга. Члены жюри проекта – телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили и заслуженный мастер спорта по боксу Наталья Рагозина – не умеют перемножать в уме шестизначные числа или попадать в мишень с завязанными глазами, но каждый из них способен удивить окружающих по-своему.

Удивительное бесстрашие Ольги Шелест

Удивила мужа. С клипмейкером Алексеем Тишкиным Ольга вместе уже почти 20 лет. Познакомились они, когда студентку III курса Института телевидения и радиовещания Ольгу Шелест взяли ведущей на телеканал BIZ-TV, где Алексей работал продюсером. «При первой встрече он показался мне грубоватым, – признается Ольга. – Сказал с таким наездом: «Завтра с утра у тебя будет съемка на улице, не опаздывай!» Сам опоздал на два часа, и мы все ждали его на жутком холоде – был конец ноября. А потом в кадре он заставил меня есть мороженое и дубль за дублем командовал: «Ешь, еще ешь! Веселее, радостнее!» Я глотала кусками это мороженое, губы посинели, пальцы задубели, но я думала про себя: «Пусть я заболею и умру, но ни за что не стану жаловаться этому напыщенному извергу». А после съемок Алексей вдруг проявил трогательную заботу: усадил в служебную машину, взял мои руки в свои и стал их отогревать дыханием». «Меня, привыкшего к тому, что девушки страшные капризули, Олина выдержка сразила наповал, – говорит сам Алексей. – Через несколько дней я устроил для нее проверку на прочность еще круче. Мы снимали сюжет, в котором Шелест пришлось освоить квадроцикл. И хотя она прыгала на нем по кочкам высотой до трех метров, я не услышал от нее ни одного писка. Как зачарованный смотрел, как эта девчонка бесстрашно носится на довольно опасной штуке, и... влюбился!» Правда, когда Ольга в проекте «Цирк со звездами» решила дрессировать тигра, Алексей уже меньше радовался ее отваге.

Удивила коллег. Если Алексея Ольга поразила своим бесстрашием, то других коллег – его последствиями. Однажды ее увлечение экстремальными видами спорта привело к плачевному результату. Волны сбросили Ольгу с доски для серфинга, ударили этой доской по лицу и выбросили на берег. «Дотрагиваюсь рукой до носа – и осознаю, что его нет на месте. Он съехал вправо и там же сделался необъятных размеров», – вспоминает Шелест. А ей через несколько дней предстояло сниматься в фильме «Невеста любой ценой»! «Я мысленно попрощалась с ролью и позвонила режиссеру, – вспоминает Ольга. – Он сказал, что не успеет найти замену и мы что-нибудь придумаем: «В конце концов, будем снимать тебя издалека». Когда я пришла на съемочную площадку – все попадали в обморок… Даже если снимать меня издалека, ничего не получится. Синяки под глазами, а вместо носа огромная картофелина сизого цвета. Но тут пришел гример, всех успокоил и через полчаса сделал из меня прежнюю красавицу. К счастью, всё зажило, мне исправили перегородку – нос теперь прежний». Родив двух дочерей, Ольга оставила серфинг. Зато старшую дочку Музу поставила на сноуборд, когда ей было чуть больше года, чем в очередной раз всех удивила.

Удивилась сама. В «Удивительных людях» Ольгу больше всего поразила девочка, которая всего на полтора года старше ее дочери и уже свободно владеет семью языками. «Наша Муза ходит в садик, где детям дают английский язык. А тут мы поняли, что и третий язык – французский – будет не лишним. Я за то, чтобы развивать сверхспособности», – говорит телеведущая.

Удивительная энергия Евгения Папунаишвили

Удивил «Книгу». Евгений Папунаишвили благодаря своему дару попал в Книгу рекордов России – он провел самый массовый в стране урок танцев. «Там было порядка двух тысяч человек. Конечно, эмоционально было очень тяжело, потому что всё держалось на невероятной энергии, но очень круто!» – говорит хореограф. Этой невероятной энергией он обладает с детства. «Если бы я не занимался танцами, что-то подобное нужно было придумать, чтобы я мог выплескивать свою энергию. В детстве я занимался с утра до вечера и танцами, и футболом, и мне этого не хватало. Меня разрывало на молекулы, и мои тренеры не знали, как меня обуздать», – признается Евгений. Впрочем, вскоре он нашел выход сам: в 12 лет начал учить танцам других детей, а в 14 – набрал группу из первоклашек в школе и стал официально преподавать. «Танцы достаточно дорогой вид спорта, и я как-то хотел оградить своих родителей от расходов, потому что у них не было особых финансовых возможностей, – объясняет Евгений. – Мне хотелось самому зарабатывать, чтобы оплачивать свои занятия, выступления, поездки на чемпионаты». Сейчас у Папунаишвили две школы танцев. А еще ему хватает энергии участвовать в шоу телеканала «НТВ» «Ты супер! Танцы» для детей, оставшихся без попечения родителей, и давать бесплатные уроки танцев для всех желающих в одном из московских парков. В планах – попасть в Книгу рекордов Гиннесса, устроив самый массовый урок танцев в мире, на который предстоит собрать более 10 тысяч человек. «Если бы объявили конкурс на человека, который больше всех работает, я бы участвовал обязательно, – говорит Евгений. – Порой я провожу около 12 часов на тренировках, однако не теряю оптимизма и не падаю замертво. Наверное, всё дело в невероятной любви к жизни».

Удивил женихов и невест. Энергичный Евгений мечтал о столь же темпераментной супруге, и судьба свела его с топ-стилистом Салимой – итальянкой, которую пригласили поработать в Москве. «Вы не представляете, что у нас порой творится – просто ураган! Но мне это нравится, – признается Евгений. – Я очень рад, что моя жена такая: с ней не скучно. Я бы не смог жить с амебой». Эта пара не устает удивлять публику. Предложение руки и сердца Евгений сделал любимой, встав на колено на глазах у целого футбольного стадиона. Регистрация брака тоже вышла необычной. «Мы взяли спортивный кабриолет и вдвоем приехали в загс, – рассказывает Евгений. – А возле загса все эти лимузины, голуби, рис летает… И тут мы такие – абсолютно не в теме свадеб. Я вообще был в кроссовках. Люди смотрели на нас и не понимали: «А эти что, тоже женятся?» Выглядело смешно. Мы расписались и поехали к моим родителям на дачу. Были братья, племянники, мы классно провели время, пожарили шашлыки».

Удивился сам. «В «Удивительных людях» меня больше всего удивляют мнемотехники, которые обладают потрясающей памятью, – признается Евгений. – Например, был герой, который феноменально считал в уме. Я бы на калькуляторе дольше эти цифры нажимал, чем он считает!»

Удивительный взгляд Натальи Рагозиной

Удивила спортсменов. Наталья Рагозина занесена в Книгу рекордов Гиннесса за свои спортивные достижения. Русская Кувалда, как ее прозвали за привычку выигрывать бои нокаутом, – девятикратная чемпионка мира по боксу среди профессионалов, первая из женщин в России, удостоенная звания заслуженного мастера по кикбоксингу. Начинала Наташа с занятий бегом, но в Нижнетагильском спортивном колледже на нее обратил внимание тренер по кикбоксингу и предложил попробовать себя на ринге. «Я решила, что он шутит надо мной, – признается Рагозина. – Но из любопытства пошла на тренировку. Меня поставили в пару с каким-то мальчиком, который через минуту разбил мне губу. Я сразу же убежала в раздевалку, плачу и думаю: «Ну вас на фиг с вашим боксом». А потом вдруг во мне злость закипела, захотелось обидчику отомстить. Уже на следующий день я снова пришла на ринг, начала тренироваться. Вскоре я с тем мальчиком поквиталась. И как-то очень быстро полюбила боксировать, у меня стало получаться. Многие парни смотрели на меня как на ненормальную: «Вот дура, куда лезет? Хочет, чтобы ей нос сломали, зубы выбили?» Ведь в Нижнем Тагиле девушек-боксеров, кроме меня, не было». Уже в 17 лет Рагозина стала чемпионкой Европы по кикбоксингу, а в 18 – одержала победу на чемпионате мира. Потом ее пригласили тренироваться в Москву. Победы следовали одна за другой. И не только в боксе. «Однажды меня попросили в клубе: «Наташ, выступи на чемпионате России по тэквондо. Это как кикбоксинг, но биться надо в основном ногами». – «Ладно», – согласилась я. Тактики тэквондо я не знала, – вспоминает она. – Но один боксер научил меня так смотреть на противника перед началом поединка, что мало не покажется. Говорил: «Слова уносит ветер, а взгляд внушает страх. Выходишь и смотришь на соперницу как на врага народа. Если та отведет глаза, значит, испугалась и проиграла бой до его начала». Эту хитрость я и применила. И побила чемпионку из Питера». Одну из крупнейших побед Наталья одержала над собой, когда вернулась в спорт после рождения сына. Чтобы прийти в форму, ей нужно было похудеть на 13 килограммов. «Я натягивала на себя теплые горнолыжные штаны, пуховик, брала коляску с Ваней и бегала потела, – вспоминает она. – Однажды рядом затормозила милицейская машина: «Девушка, ну-ка стоять! Куда вы так торопитесь? Вы что, украли ребенка?» – «Нет, я чемпионка Европы по боксу, сгоняю вес после родов». Страж порядка так обалдел, что даже документы не проверил. 17 килограммов потеряла за месяц. Те, кто видели мои фотографии после родов, просто ахнули».

Удивила болельщиков. Наталья радовала болельщиков не только победами, но и нарядами. «Так получилось, что именно я ввела моду выходить на ринг в юбочках и топиках вместо неженственных боксерских трусов, – говорит она. – Впервые это произошло в 2004 году – во время одного из моих первых профессиональных боев. Заранее купила атласный материал и отнесла в ателье – попросила сшить короткую юбку с бахромой (под нее надела шортики) и топик. На ринге это произвело фурор – все потом делали комплименты. С тех пор всегда шила себе костюмы для ринга, и мне приятно, что многие девочки-коллеги поддержали меня. Ведь когда мы смотрим теннис, где спортсменки в юбочках, – всем нравится. А почему подобное не может быть в боксе? Это же так красиво!»

Удивилась сама. «Многие вещи, которые делают участники «Удивительных людей», кажутся абсолютно невероятными, – говорит Наталья. – Но это не фокусы, а реальные способности. Со съемок я возвращаюсь довольная и даже иногда пробую что-то повторить. После съемок первого сезона я заинтересовалась ментальной арифметикой и мнемотехниками. Теперь тоже занимаюсь саморазвитием».