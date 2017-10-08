методом проб и ошибок



Жизнь актеров немыслима без кастингов и проб на роли. Большинство артистов эту процедуру не любит, но иногда пробы можно вспоминать и с удовольствием или хотя бы со смехом. Ко Дню кадрового работника (12 октября) мы выяснили, как рутинная рабочая процедура может превратиться в настоящий анекдот.

ЗАСТОЛЬНЫЕ ПРОБЫ ВАХТАНГА КИКАБИДЗЕ

Крепкая дружба Кикабидзе с режиссером Георгием Данелией началась с картины «Не горюй!» Но поначалу они друг другу очень не понравились, так что пробы для фильма вышли специфическими. «Было так. Он не мог найти артиста на роль Бенжамена Глонти в картину «Не горюй!», Гие никто не нравился, – рассказывает Вахтанг Константинович. – И Верико Анджапаридзе, величайшая грузинская актриса, мать Софико Чиаурели и родная тетя Данелии, сказала: «Гия, есть такой Буба, посмотри на него!» А Данелия страшно не любит, чтобы ему кого-то навязывали. В общем, меня встретил малоприятный, мрачного вида, нервно курящий человек с желтым лицом. С ходу требует: «Закричите!» «Рано еще! Люди в гостинице спят, разбужу». На лице режиссера – ни тени улыбки. Я подумал: «Нервный какой!» А Данелия, оказывается, еще и болен был тогда. Ничего про всё это я не знал, как и про то, что Бенжамен, по сценарию, должен быть рыжим, толстым, потеющим человеком. Поэтому реакция режиссера на мою персону меня возмутила. А Гия потом рассказывал, как буквально взвился, когда к нему странной танцующей походкой заявился в драных джинсах худосочный брюнет со жвачкой во рту и щелью в зубах. В общем, вытурил меня. А я сценарий прочел и обалдел, подумал: «Елки-палки, очень хочу». Через несколько дней звонок: «Буба, это Данелия. Сегодня иду в гости к тете, не составите компанию?» Когда мы пришли в один известный дом на горе Раздумий, всегда полный именитых гостей, все воскликнули: «О, Гия Бубу привез!» И никто не сказал: «Гия приехал!» Данелия с интересом посмотрел на меня. И каждый вечер продолжал таскать по гостям в разные дома. Такие он сделал пробы. Молча наблюдал за мной. Только хмурился в ответ на вопрос, станет снимать или нет. И я уехал с ансамблем «Орэра» на гастроли в Турцию. В Стамбуле вдруг пригласили срочно явиться в посольство и вручили телеграмму о назначении на главную роль. В московском аэропорту незнакомый человек приветливо махал мне рукой. Я не узнал Данелию, которого широченная улыбка сделала совершенно другим человеком».

КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ ПРОБЫ ИРИНЫ РАХМАНОВОЙ

Первой главной ролью Ирины в кино стала водитель Рая в мелодраме Александра Котта «Ехали два шофера». Однако посмотреть на свою первую попытку изобразить Раю актриса не может. А всё потому, что режиссер подошел к пробам весьма творчески. «Приехала на пробы, – вспоминает она. – Из-за двери несутся вопли. Дают мне какую-то рабочую одежду – переодевайтесь. Следующие полгода я провела в этой одежде. На пробах мальчик в очках, который потом оказался режиссером, спросил: «А ты умеешь матом ругаться?» Собрав весь свой словарный запас ругательств, я послала оператора по известному адресу и через два месяца получила на пейджер сообщение: «Ирина, вы утверждены на роль. Александр Котт». Кассету с этими пробами от меня прячут до сих пор, что на сегодняшний день является единственным существующим компроматом в моей биографии. Так я стала киноактрисой».

СОННЫЕ ПРОБЫ АЛЛЫ КОВНИР

Актриса, которая сыграла капитана Елену Брусникину в «Возвращении Мухтара», пробы в сериал буквально проспала. «Я пришла в студию, где проводился кастинг. Мальчиков уже отобрали, не хватало только главной героини. Ребята говорили: «Три месяца ищем, ищем, каждый день пробуем, уже сил нет», – вспоминает она. – В холле стоял большой мягкий диван, а я как раз участвовала в ночном шоу Театра на Покровке, времени на сон не хватало... Присела – и тут же отключилась. Потом чувствую: кто-то меня за плечо тормошит. Оказалось, я проспала часа полтора, пробы уже закончились. Все расходились по домам, и режиссер Андрей Полынников стал меня будить: «А кто это у нас тут спит?» – «Это я, – говорю, – молодая, подающая надежды актриса Алла Ковнир. Возьмите меня сниматься». Так мы и познакомились...»



ОТЧАЯННЫЕ ПРОБЫ МАТВЕЯ ЗУБАЛЕВИЧА

Звезда «Молодежки» попробовал себя в кино гораздо раньше, чем пришел на съемочную площадку сериала о хоккее. «Первый раз я снялся в фильме в 2006 году, когда мне было 18 лет, – в проекте «Дерзкие дни», – рассказывает он. – Попал туда, можно сказать, случайно – на кастинг приезжали ребята со всей России. Нужно было зарегистрироваться на сайте, отправить фото. Из большого количества людей выбрали несколько десятков и пригласили в Москву на пробы. Мама меня не отпускала, и я сбежал из дома. Пошел по соседям, занял денег на билет в Москву, собрал вещи и через день, в шесть утра 6 августа, улетел. Маме позвонил уже из столицы, и она смирилась. Пару дней жил на вокзале. Ходил на пробы, которые, к сожалению, не прошел. 12 августа, в свой день рождения, я снова приехал на кастинг – просто поддержать ребят, с которыми познакомился на пробах. Это был финальный этап. Представьте себе масштабы: приехали около четырех тысяч человек, а выбрать должны были лишь восьмерых! И вот на кастинг зашли последние 50 человек… Одной девочке не хватило партнера, я решил ей помочь, и меня наконец заметили и утвердили в проект».

НЕРВНЫЕ ПРОБЫ ЮЛИИ АУГ

У сериала «Личность не установлена» мрачный сюжет про расследование серии загадочных убийств. Однако работу над ним актерская команда превратила в чрезвычайно веселое мероприятие. Особенно юморными оказались Алексей Гуськов, который сыграл главного героя – капитала Одинцова, – и Кирилл Жандаров, которому досталась роль следователя Рыкова. Все постоянно подшучивали друг над другом, и это началось еще на пробах. Кирилл признается: «Когда на роль женщины, с которой у Одинцова складываются отношения, пробовалась Юлия Ауг, Гуськов не смог приехать, и реплики Одинцова Юлии подбрасывал режиссер. Но необходимость самому читать текст мешала ему смотреть на Ауг, и он попросил меня почитать за него. Я сказал Юлии, что пробуюсь на роль главного героя вместо Гуськова, что все продюсеры «за», – и она поверила! Когда стали читать текст, она занервничала: «Я так не могу! Ведь герою, по сценарию, должно быть довольно много лет, вы слишком молоды для этой роли!» Актрису можно понять, ведь она старше Кирилла на 13 лет.

ВКУСНЫЕ ПРОБЫ КИРИЛЛА ПЛЕТНЁВА

Режиссер Вячеслав Сорокин пригласил Кирилла на первые кинопробы, когда актер находился в затруднительном финансовом положении. «Я закончил институт, ждал приглашения в московский театр. Мне должны были сказать, буду я работать у Калягина или у Джигарханяна, а мобильных телефонов не было, и я целое лето ждал в квартире звонка. Мама была в пионерском лагере, где преподавала танцы, и я в городе сидел без копейки, – вспоминает Плетнев. – Когда ехал на пробы на «Ленфильм», дико хотел есть. У меня тогда оставалось рублей шесть. Я купил за пять рублей чай и за рубль сигарету. Стоял на Горьковской, курил, пил чай, и напротив меня остановилась какая-то женщина с чебуреком, смотрела то на меня, то на чай. Я отдал ей чай и пошел на пробы. На столе у режиссера стоял большой клюквенный пирог. Мы играли сцену, а я всё думал про этот пирог. Один дубль, второй, потом режиссер сказал: «Кирилл, что-то не то. Давай так: используй все предметы, которые есть в этой комнате». И я сразу радостный такой после фразы «Начали» подошел, взял пирог, начал его есть и играть с партнершей. Режиссер: «О, вот сейчас с пирогом очень хорошо было, давай еще раз». И я так кусок за куском всё съел. Очень захотелось пить, а у режиссера стоял стакан с чаем. Я в процессе взялся за его кружку, а он накрыл ее рукой и спросил: «Ты есть хочешь?» Я ответил, что да. И он повел меня в столовую, накормил. В итоге я у него снялся в эпизодической роли».

БЕЗЗУБЫЕ ПРОБЫ ЕЛЕНЫ ПРОКЛОВОЙ

В кино Проклова попала благодаря своему дедушке – актер МХАТа Виктор Проклов привел ее на пробы в фильм «Звонят, откройте дверь» Александра Митты. Но из толпы других претенденток на роль Елену выделили вовсе не родственные связи, а мрачный вид. Сам Митта вспоминал: «Ассистент ввел в съемочную группу десятилетнюю девочку с серьезными глазами. Вскоре оказалось: эта напряженная серьезность происходит оттого, что девочка намерена провести всю встречу, не разжимая крепко сжатого рта. Ответы ее были однозначны: «Да», «Нет», «Не помню». Режиссера такая неразговорчивость и неулыбчивость озадачила. Он начал выяснять, не случилось ли чего, не получил ли ребенок «двойку». Но всё оказалось гораздо проще. «Зубов мало», – сказала Лена, глядя в пол, – вспоминал режиссер. – «Это мы вставим, это нам не проблема», – сказал я с фальшивой бодростью. На мою деланую шутку Лена подняла взгляд, наполненный таким отчаянием… «А еще раз можешь посмотреть на меня точно так же?» «Пожалуйста», – снисходительно усмехнулась Лена и посмотрела точь-в-точь. Эмоциональна, легко возбудима, способна к самоконтролю. Для нас этого было достаточно, чтобы начать попытки приспособить ее к роли…» Попытки увенчались успехом: эта роль принесла Леночке звание лучшей актрисы 1965 года.