«Наживка для ангела»: клуб веселых и находчивых





«На мой взгляд, нашему фильму больше подходит название «Потерянные», потому что у каждого персонажа своя драматичная история и все они так или иначе потеряны – кто в прямом смысле, а кто в жизненном, моральном», – говорит режиссер сериала телеканала «Россия» «Наживка для ангела» Валерий Девятилов. Однако в жизни актеры сериала вовсе не теряются, а, наоборот, умеют находить – выход из сложной ситуации или новые качества в себе.

ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА НАШЛА НУЖНЫЕ СЛОВА

«Когда я прочла сценарий, была заинтересована линией моей героини. Сложнейшая, многогранная роль, большая ответственность. Но нам, актерам, чем сложнее, тем интереснее», – признается Лютаева. А возможность играть многогранные роли у нее появилась благодаря вовремя найденному... анекдоту! Стать актрисой Татьяна захотела в 9-м классе. «Я поступила в театральный класс, его организовала известная в Одессе женщина, эрудированная красавица Ольга Сергеевна Кашнева. Она дружила с Высоцким и Влади, общалась с Говорухиным и многими другими теперь уже легендарными людьми искусства. Конкурс в этот театральный класс был сложнее, чем в вузы столицы! Я прошла только вольнослушательницей, но училась увлеченно. Мы занимались танцами, сценической речью, изучали историю театра... Именно в тот год Алексей Баталов набирал курс во ВГИКе и первый тур экзаменов проводил в городах Украины и Белоруссии, – рассказывает она. – В Одессу приехала комиссия – Баталов, Кузнецов, Ардов... Я подготовилась, выучила Пастернака, пришла, начала читать, вся такая романтичная, и вдруг Александр Всеволодович Кузнецов останавливает меня и говорит: «Анекдот расскажи». Я стою и думаю: «Какой анекдот?!» – и судорожно пытаюсь вспомнить тот, который без мата. Еле-еле нацедила два приличных и смешных. И меня взяли. Позже Кузнецов сказал мне: «Ты знаешь, я тогда взял тебя не потому, что ты классно рассказала анекдот, а из-за того, как мысль бежала в твоих глазах, пока ты думала, какой анекдот рассказать!»

ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ НАШЛА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Экранная приемная дочь Лютаевой – Татьяна Арнтгольц – похожа на нее не только именем. Сестры Арнтгольц тоже захотели стать актрисами ближе к старшим классам школы и тоже отправились в театральный класс. Там-то Татьяна и столкнулась впервые с тем, что на театральной сцене может произойти всякое. И нашла в себе силы с этим справиться. Одноклассник сестер Арнтгольц Артем Ткаченко вспоминает: «Мы играли спектакль «Маленькие трагедии». На сцене я, Дон Гуан, и Таня Арнтгольц. Я играл на гитаре, а Таня пела песню на стихи Пушкина «Храни меня, мой талисман». И вдруг где-то на середине песни из-за кулис появился не совсем адекватный человек. Он встал на авансцену и объявил: «Уважаемые зрители! Спектакль отменяется, прошу всех выйти!» Развернулся и ушел. Я продолжал на автомате играть, а Таня с квадратными глазами – петь. Действие не прервалось, мы повели себя как профессионалы, хотя и пережили шок». От шока ребята быстро оправились. А «Маленькие трагедии» стали выпускным спектаклем Татьяны.

БОРИС ЩЕРБАКОВ НАШЁЛ СПОСОБ СТАТЬ СПОРТСМЕНОМ

У Бориса Щербакова, который играет приемного отца главной героини, был шанс стать не актером, а спортсменом. А получил он приличную спортивную подготовку благодаря собственной находчивости. «Как-то к нам на урок физкультуры пришел молодой человек и сказал, что идет набор в секцию большого тенниса и ему нужны мальчики 1949 года рождения. А я родился 11 декабря 1950-го. Зло взяло: что я, не человек? Но не заплакал, когда вперед шагнули те, кто подходил по году, – рассказывает Щербаков. – Потом узнал, что секция находится недалеко от моего дома на Васильевском острове. Пришел туда тихонечко вместе со всеми и занимался. На втором уроке была уже половина народа, на третьем – еще меньше. Короче, остались семь человек, среди них я. Тренер сказал, чтобы родители вырезали из фанеры для нас большие ракетки, и пообещал в конце года подарить одному из нас настоящую и пригласить в спортивный лагерь. Ракетку он подарил именно мне! И в спортивный лагерь позвал!» Правда, в лагерь школьника не отпустили – нужно было помогать родителям по хозяйству. Зато спортивную закалку и умение добиваться своего он обрел.

МАРК БОГАТЫРЁВ НАШЁЛ В СЕБЕ ЛЕМУРА

В сериале «Наживка для ангела» Марк сыграл жениха главной героини. Но в детстве и юности ему приходилось примерять на себя гораздо более экзотические роли. «Когда мне было десять лет, я поехал в детский лагерь «Звездный», там был театральный кружок под руководством Олега Демидова. Моя первая роль – осьминог Ося из «Русалочки, – вспоминает он. – Спектакль мы ставили на озере. Хотя текста у меня было мало, я очень обаятельно «развевал» руками. И видимо, понравился, потому что Демидов сказал: «В Обнинске есть молодежный театр, приходи». В Школе-студии МХАТ, куда Богатырев поступил после школы, ему тоже больше всего запомнилась «животная» роль – когда на первом курсе студентам задали изобразить животное, Марк выбрал лемура-сифаку. «И так удачно его показал, что потом эта рожица сифаки еще долго у меня в экстремальные моменты вдруг проявлялась: глаза напряглись, носик поднялся – лемур сифака! Из меня эта сифака не могла выйти полгода! – жалуется он. – Причем это и в ролях проявлялось. Такое часто бывает – когда тебе что-то очень понравилось, ты это на себя примеряешь, а оно тебя потом преследует». Кстати, освоить нечто новое Марку довелось и в этом сериале. «По сценарию, мой герой прекрасно играет на саксофоне. Мне пришлось учиться, и это было непросто, – признается он. – Но в итоге я втянулся и теперь планирую продолжить обучение».