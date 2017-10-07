Подсчитаем очки

Многие люди, которым в детстве пришлось носить очки, вспоминают об этом без всякого удовольствия, ведь это было поводом для дразнилок. Между тем очки – замечательное изобретение. Они помогают лучше видеть, защищают глаза от солнца и вредных воздействий, создают объемное изображение в кинотеатре. Ко Всемирному дню зрения, который отмечается в этом году 12 октября, мы выяснили об очках еще несколько интересных фактов.

1. САМЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ

Профессор Токийского университета Мичитаке Хиросе придумал остроумный способ борьбы с калориями. Он создал очки, которые при помощи встроенной камеры увеличивают в размерах всё, что человек подносит близко к лицу, в том числе еду. Так что порция, которая кажется человеку обычной, на самом деле существенно меньше. Во время испытаний прибора те, кто его тестировали, действительно стали меньше есть.

2. САМЫЕ РЕКОРДНЫЕ

Ученые из университета Ньюкасла сделали очки для богомола. Так они проверяли, имеется ли у насекомых стереоскопическое зрение. Очки не простые – это миниатюрная копия 3D-очков из кинотеатров. На голове насекомого их закрепили при помощи воска и смолы. А затем показали ему «фильмы» – объемные изображения разных объектов. Богомол тут же попытался схватить виртуальную добычу, так что эксперимент доказал гипотезу ученых.

3. САМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

Корейские дизайнеры создали очки, которые помогают незрячим людям. Этот прибор состоит из двух частей. Первая – оправа очков, в которую вмонтирована видеокамера. Вторая – специальная панель, где видеоизображение преобразуется в объемные точки. Ощупав их, человек может понять, что находится вокруг него.

4. САМЫЕ КУЛИНАРНЫЕ

Каких только способов не придумано для того, чтобы перестать плакать, шинкуя лук. Американец Крис Хокер решил эту проблему при помощи очков. Вокруг оправы его «луковых очков» есть слой специальной гигиенической пены – она защищает глаза от едких испарений лука. Кроме того стекла очков не запотевают, так что уменьшается вероятность порезать пальцы. Единственный недостаток таких очков в том, что их нельзя надеть поверх обычных очков.

5. САМЫЕ ГУМАННЫЕ

Рони и Кен Ди Лулло однажды заметили, что их пес Миднайт боится яркого солнца. Они решили помочь любимцу – и придумали солнцезащитные очки для собак. Журналисты окрестили новинку «самым бесполезным изобретением в истории». Но владельцам собак оно понравилось, а ветеринары признали, что защищать глаза питомцев от ультрафиолета можно и нужно, чтобы предотвратить некоторые глазные заболевания. В 2015 году 1000 пар таких очков для служебных собак заказала даже армия США!

6. САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ

Модельер Карл Лагерфельд очки почти не снимает. Он даже выпустил шуточную компьютерную игру «Я хочу очки Карла», где главная цель игрока – снять с модельера очки. Но если всё же удастся это сделать, под сорванными очками обнаруживаются еще одни! Многие считают, что темные очки модельер носит, чтобы выделиться. Но сам он как-то признался: «Всё банально: я близорук». И добавил, что без очков выглядит глупо.

7. САМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Однажды несколько советских физиков-теоретиков на симпозиуме допоздна засиделись за научным спором и пропустили ужин. Столовая уже закрывалась, так что ученым выдали по тарелке щей и куску хлеба, но ужинать отправили в номер. Коридорная гостиницы была этим крайне недовольна. Увы, уже в номере ученые обнаружили, что забыли взять ложки. Идти в столовую было бессмысленно, просить столовые приборы у разозленной коридорной – тоже. Но физики нашли выход: они съели щи при помощи очков!